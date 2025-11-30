Nửa đầu năm 2025, Metro Bến Thành - Suối Tiên bán vé được 104 tỷ đồng, lỗ 142 tỷ đồng

Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 TPHCM vừa công bố BCTC kiểm toán cho nửa đầu năm 2025.

Báo cáo cho thấy tổng tài sản của giảm 95 tỷ đồng, từ 3.559 tỷ đồng còn 3.464 tỷ đồng trong 6 tháng này. Phần lớn của việc này đến từ khấu hao tài sản hơn 140 tỷ đồng. Đây cũng là nhân tố chính dẫn đến khoản lỗ trong kỳ.

﻿Về kết quả kinh doanh, doanh thu trong 6 tháng đầu năm là 104 tỷ đồng, giá vốn hàng bán là 237,5 tỷ đồng, dẫn tới lợi nhuận gộp là âm 133,4 tỷ đồng.

Doanh thu này bao gồm 103,8 tỷ đồng từ vé và 214 triệu đồng ngoài vé.﻿

Giá vốn 237,5 tỷ đồng gồm chi phí nhân công trực tiếp là 51 tỷ đồng, chi phí sản xuất chung 162,9 tỷ đồng, chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 23,6 tỷ đồng.﻿

Cùng với một số chi phí và doanh thu khác (ví dụ gồm lãi tiền gửi 4,9 tỷ đồng), lỗ trước thuế và sau thuế (không phải nộp thuế TDND) của công ty là 141,9 tỷ đồng.﻿

Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 TPHCM khẳng định tại thời điểm lập báo cáo tài chính cho giai đoạn 1/1-30/6 năm 2025, không có bất kỳ yếu tố nào đưa đến sự nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục.﻿

Báo cáo cũng cho thấy tính đến cuối tháng 6/2025, doanh nghiệp có gửi tiền tại ngân hàng 213,7 tỷ đồng, gồm 190,5 tỷ đồng ở TPBank và 23,2 tỷ đồng ở Vietcombank.

Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 TP HCM là đơn vị vận hành tuyến giao thông công cộng cùng tên, còn được gọi là tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên. Doanh nghiệp này do UBND TPHCM sở hữu 100% vốn.

Năm 2025, tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên dự kiến thu về gần 201,6 tỷ đồng doanh thu từ vé, đặt mục tiêu có lãi trước thuế 20 triệu đồng. Trong đó, hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn lỗ khoảng 26,36 tỷ đồng. Công ty bù đắp bằng lợi nhuận từ hoạt động tài chính, dự kiến khoảng 26,38 tỷ đồng.

Metro Bến Thành - Suối Tiên có tổng chiều dài gần 20 km, kết nối trung tâm thành phố về cửa ngõ phía Đông. Trên tuyến có ba ga ngầm nằm ở quận 1 và 11 ga trên cao, phần lớn dọc theo đại lộ Võ Nguyên Giáp (TP Thủ Đức). Đây là dự án đường sắt đô thị đầu tiên ở TPHCM, tổng mức đầu tư hơn 43.700 tỷ đồng, hoàn thành sau 12 năm xây dựng.

Tuyến metro đi vào vận hành từ 22/12/2023.

Cũng trong thời gian này, ﻿Công ty TNHH MTV Đường Sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) - đơn vị vận hành 2 tuyến metro Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội, công bố lợi nhuận sau thuế là 9,98 tỷ đồng, gần gấp 3 lần so với con số 3,34 tỷ đồng của 6 tháng đầu năm 2024.