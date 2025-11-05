Trải qua ba thập kỷ ca hát, Đan Trường đã đứng chung sân khấu với rất nhiều nghệ sĩ, song khi nhắc đến “người tình âm nhạc” hoàn hảo nhất, khán giả chỉ có thể nghĩ đến một cái tên: Cẩm Ly. Và trong live concert kỷ niệm 30 năm mang tên Đan Trường 30 năm - Dấu ấn thanh xuân diễn ra tối 1/11/2025 tại Hà Nội, sự xuất hiện của Cẩm Ly đã khiến gần 10.000 khán giả vỡ òa trong cảm xúc, giữa đêm mưa lạnh nhưng chan chứa kỷ niệm.

Cẩm Ly và Đan Trường song ca tại concert

Khoảnh khắc Cẩm Ly bước ra sân khấu, nụ cười dịu dàng cùng giọng hát quen thuộc vang lên bên cạnh Đan Trường, cả khán phòng như được kéo ngược về thời hoàng kim của Vpop cuối thập niên 90. Giữa những tiếng reo hò và ánh đèn lấp lánh, giọng hát hòa quyện của họ vẫn mộc mạc, ngọt ngào như cách họ từng hát cùng nhau suốt gần 30 năm qua.

Đan Trường dắt Cẩm Ly ra sân khấu

Đan Trường ôm chầm lấy Cẩm Ly

Đan Trường và Cẩm Ly tiếp tục đưa khán giả ngược dòng ký ức bằng loạt ca khúc song ca huyền thoại từng làm nên tên tuổi: Chim Trắng Mồ Côi, Ảo Mộng Tình Yêu, Khung Trời Ngày Xưa. Dù đã hàng chục năm trôi qua, sự ăn ý giữa vẫn nguyên vẹn. Ánh mắt, nụ cười, từng nhịp bước đều đồng điệu đến mức khiến khán giả thốt lên: “Đây mới là nửa kia hoàn hảo nhất của Đan Trường”.

Nhan sắc chị Tư Cẩm Ly được nhiều khán giả khen ngợi

Cẩm Ly và Đan Trường được xem như một biểu tượng song ca không thể thay thế

Từ cuối những năm 1990, Cẩm Ly và Đan Trường đã được xem như một biểu tượng song ca không thể thay thế. Cặp sao gặp nhau lần đầu nhờ nhạc sĩ Minh Vy - chồng Cẩm Ly. Khi Ảo Mộng Tình Yêu ra đời, rồi đến Chim Trắng Mồ Côi bùng nổ, cặp đôi phủ sóng toàn bộ thị trường băng đĩa Việt thời đó. Đan Trường và Cẩm Ly đi cùng nhau qua những chuyến lưu diễn khắp ba miền và trở thành ký ức âm nhạc của hàng triệu khán giả thế hệ 8x, 9x.

Điều đáng quý nhất là, sau ngần ấy năm, mối quan hệ của “anh Bo” và “chị Tư” chưa từng bị ảnh hưởng bởi đời sống riêng hay những biến động trong showbiz. Cẩm Ly có gia đình, Đan Trường cũng đã trải qua nhiều giai đoạn khác nhau của sự nghiệp, nhưng giữa họ vẫn là sự tin tưởng, thấu hiểu và tôn trọng tuyệt đối. Trong mọi cột mốc quan trọng, cả hai dường như luôn tìm về nhau, như một mảnh ghép âm nhạc tự nhiên và bền bỉ.

Sau ngần ấy năm, mối quan hệ của “anh Bo” và “chị Tư” chưa từng bị ảnh hưởng bởi đời sống riêng hay những biến động trong showbiz

Chính vì thế, khi cả hai đứng chung sân khấu trong Đan Trường 30 năm - Dấu ấn thanh xuân, khán giả cảm nhận được thứ tình cảm không thể giả vờ: tri kỷ thuần khiết. Trong suốt đêm diễn, khán giả nhiều lần gọi tên họ, không chỉ vì hoài niệm, mà vì họ chính là minh chứng cho thứ tình nghệ sĩ bền vững hiếm hoi trong Vpop.