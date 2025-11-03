Hồ Ngọc Hà không cần buồn, vì ca sĩ nổi tiếng toàn cầu hát live cũng oét mà còn không thuộc lời

Hot nhất làng nhạc Việt hiện tại chắc chắn chính là khoảnh khắc "oét nốt" của nữ hoàng giải trí Hồ Ngọc Hà. Trong một sự kiện nhãn hàng, nữ ca sĩ trình diễn live cùng ban nhạc với ca khúc Khi Xưa Ta Bé (Bang Bang). Ở phần cao trào, Hồ Ngọc Hà thử thách bản thân bằng đoạn chạy nốt liên tục cùng kỹ thuật khó, nhưng đúng lúc đó lại bị phô. Chỉ vỏn vẹn 18 giây, khoảnh khắc ấy đã khiến mạng xã hội "bùng nổ", video lan truyền với tốc độ chóng mặt, trở thành chủ đề bàn tán khắp nơi.

Hồ Ngọc Hà và sân khấu hot nhất lúc này

18 giây oét nốt viral của Hồ Ngọc Hà

Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, dù là nghệ sĩ đỉnh cao đến mấy, "lỗi sân khấu" là điều không ai tránh khỏi. Không chỉ Vbiz, mà cả những giọng ca hàng đầu thế giới đôi khi cũng hát lệch, phô hoặc quên lời ngay trước hàng chục nghìn khán giả. Mới đây nhất, bộ ba vocal đình đám của BTS cũng rơi vào tình huống tương tự, khiến cộng đồng mạng dậy sóng vì phần trình diễn live gây tranh cãi.



V, Jimin và Jin hát live Spring Day

Tại concert riêng của Jin, các thành viên BTS cùng góp mặt để ủng hộ. Khi Jin, V và Jimin cùng thể hiện Spring Day - bản hit quốc dân từng gắn liền với tên tuổi BTS, nhiều người đã kỳ vọng vào một màn tái hợp đầy cảm xúc. Nhưng kết quả lại khiến không ít fan và khán giả ngơ ngác. Trên sân khấu, các thành viên dường như không thuộc lời, nhiều đoạn né hát, vocal phô chênh rõ rệt, thậm chí biểu cảm lúng túng.

Một số bình luận từ khán giả Hàn Quốc phản ánh sự thất vọng:

- Tôi cảm thấy xấu hổ thay luôn… nhìn biểu cảm là biết họ không tự tin chút nào.

- Đây chẳng phải là bài hát tiêu biểu của họ sao..? Họ đâu phải nhóm vừa debut 1-2 năm. Dù bảo là ngẫu hứng đi nữa thì vẫn là đang hát trong concert, vậy mà ai cũng né hát. Không thuộc lời, hát cũng dở?

- Họ vốn dĩ tệ vậy à?? Tôi thật sự bị sốc..... Vậy là chỉ giỏi nhảy thôi sao?

- Chỉ có RM, Jung Kook và J-Hope là tạm ổn. Mấy người còn lại trước giờ đều nổi tiếng là... tệ rồi.

- Jin thì hát ổn ổn (nhưng chẳng bao giờ tiến bộ), còn Jimin và V thì thật sự… quá tệ… Không hiểu sao họ có thể quảng bá hai người này như vocal được?

- Ngay cả mấy bình luận bênh vực họ cũng… dở thật sự…

- Làm ơn hãy tập hát đi.

- Hát tệ thế mà vẫn có nhiều fan thật là sung sướng.

- Họ là người giúp HYBE có ngày hôm nay, vậy mà live còn tệ hơn cả đàn em.

- Ha, tôi thấy tội cho fan họ ghê. Không biết fan nghe kiểu nhạc gì hằng ngày mà có thể gọi thế này là "hay"? Tôi thật sự thương fan.

- Cả 3 đều tệ, nhưng V là tệ nhất. Spring Day là bài tiêu biểu mà không thuộc lời, né hát, bày trò để tránh phải hát. Đúng là tệ nhất thật.

- Jimin và V thật sự là vocalist của nhóm đó hả?

- Tôi biết giọng họ tệ rồi, nhưng việc quên lời mới là cú sốc nhất. Đây còn không phải bài b-side nữa. Quá ghê.

- Cảnh V cố tránh hát buồn cười thật sự. Còn bị bắt gặp đang né hát. Rồi lại quên lời nữa.

Trước làn sóng chỉ trích, người hâm mộ của BTS lên tiếng bênh vực rằng đây chỉ là phần trình diễn ngẫu hứng, cũng không hẳn là quá tệ. Khán giả luôn có lăng kính khắt khe hơn khi đứng trước nhóm nhạc toàn cầu như BTS. Tuy nhiên, phản ứng ủng hộ của fan vẫn không thể cứu vãn được làn sóng thất vọng từ công chúng.

Trước làn sóng chỉ trích, người hâm mộ của BTS lên tiếng bênh vực rằng đây chỉ là phần trình diễn ngẫu hứng

Netizen chỉ ra các thành viên "né hát" bản hit của nhóm

V nhận ý kiến trái chiều nhiều nhất

Câu chuyện của BTS là ví dụ rõ nhất cho thấy, ngay cả những ca sĩ nổi tiếng toàn cầu cũng không tránh khỏi khoảnh khắc mắc lỗi trên sân khấu. Live hát không trọn vẹn, lệch nhịp hay quên lời, tất cả đều có thể xảy ra với bất kỳ ai.

Ngay cả những ca sĩ nổi tiếng toàn cầu cũng không tránh khỏi khoảnh khắc mắc lỗi trên sân khấu

Và nếu nhìn lại vụ "oét nốt" của Hồ Ngọc Hà, có lẽ khán giả Việt cũng nên nhẹ tay hơn đôi chút. Bởi việc dám hát live, dám thể hiện thật trước khán giả luôn là thước đo của sự chuyên nghiệp, dù kết quả có thể không hoàn hảo như bản thu. Hồ Ngọc Hà cũng chẳng cần quá buồn, vì ngay cả những ngôi sao hàng đầu thế giới đôi khi cũng "trượt nốt" y như vậy thôi.