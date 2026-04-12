Nước dừa có thể uống thay thế nước lọc không? Sự thật không phải ai cũng biết

Không chỉ là nước: nước dừa vẫn có đường

Nước dừa chứa khoảng 94% là nước, phần còn lại gồm đường tự nhiên, vitamin (như vitamin C, B) và các khoáng chất như kali, magie, canxi. Nhờ đó, nó có khả năng bổ sung nước và điện giải khá tốt.

Tuy nhiên, điểm cần lưu ý là nước dừa vẫn chứa đường tự nhiên. Trung bình mỗi 100ml có khoảng 3 - 5g đường. Con số này tuy thấp hơn nhiều so với nước ngọt hay trà sữa, nhưng nếu uống nhiều vẫn có thể gây dư thừa năng lượng.

Ví dụ, nếu thay hoàn toàn nước lọc bằng khoảng 1,5 lít nước dừa mỗi ngày, cơ thể có thể nạp thêm khoảng 50g đường và 200 kcal - không hề nhỏ, nhất là với người đang giảm cân hoặc kiểm soát đường huyết.

Không phải nước dừa nào cũng “nguyên chất”

Trên thị trường hiện nay, nước dừa đóng hộp có nhiều loại khác nhau như:

Loại “100% nước dừa” (ít qua xử lý)

Loại hoàn nguyên từ nước dừa cô đặc

Nước dừa pha chế (có thêm đường, hương liệu…)

Đáng chú ý, một số kiểm nghiệm cho thấy có sản phẩm ghi “100% nước dừa” nhưng lại phát hiện có pha thêm nước và đường. Các “chiêu” thường gặp gồm: pha loãng để giảm chi phí, thêm siro đường để tăng vị ngọt, dùng hương liệu tạo mùi dừa, hoặc ghi nhãn “nhập khẩu” để nâng giá.

Vì vậy, người tiêu dùng không nên hoàn toàn tin vào nhãn “tự nhiên” trên bao bì mà vẫn cần cẩn trọng xem xét bảng thành phần trước khi đưa ra quyết định mua sắm.

Khi nào nên uống nước dừa?

Nước dừa không phù hợp để thay thế nước lọc hằng ngày nhưng lại rất hữu ích trong một số trường hợp. Chẳng hạn, sau khi vận động, cơ thể mất nhiều nước và điện giải, uống một lượng nhỏ nước dừa có thể giúp bổ sung kali, natri nhanh hơn so với nước lọc thông thường.

Ngoài ra, với hương vị dễ uống, nước dừa cũng có thể dùng như một loại nước giải khát lành mạnh hơn so với nước ngọt.

Uống bao nhiêu là đủ?

Theo khuyến nghị dinh dưỡng, người khỏe mạnh chỉ nên uống khoảng tối đa 300ml nước dừa mỗi ngày.

Khi chọn mua, nên ưu tiên sản phẩm có thành phần đơn giản, chỉ ghi “nước dừa” hoặc NFC (Not from concentrate - không pha chế từ sản phẩm cô đặc). Nếu thấy các thành phần như “đường bổ sung”, “siro ngô” thì đó là nước dừa pha chế, nên hạn chế.

Ngoài ra, nếu hàm lượng đường vượt quá 6g/100ml, ngay cả khi ghi “100% nước dừa” cũng cần cẩn trọng vì có thể đã bị thêm đường.

Nước dừa có thể là một lựa chọn giải khát dễ uống và bổ sung thêm khoáng chất trong một số trường hợp, đặc biệt sau khi vận động. Tuy nhiên, do vẫn chứa lượng đường nhất định, loại đồ uống này không phù hợp để sử dụng thay thế hoàn toàn nước lọc hằng ngày. Các chuyên gia khuyến cáo, nước lọc vẫn nên là nguồn bổ sung nước chính, còn nước dừa chỉ nên tiêu thụ ở mức vừa phải như một thức uống bổ sung.

(Theo Sohu)