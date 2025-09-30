Nutifood GrowPLUS+ Suy Dinh Dưỡng (Đỏ) ra mắt diện mạo mới

Liên tục đứng hàng đầu thị phần, sản phẩm này đã góp phần cải thiện tầm vóc trẻ em Việt, và nay tiếp tục khẳng định vị thế với lần tái xuất đầy ấn tượng vào năm 2025.

"Đòn bẩy tăng cân": Giải pháp dinh dưỡng cho trẻ em Việt Nam

Theo kết quả Tổng điều tra Dinh dưỡng toàn quốc công bố năm 2010, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thấp còi khi đó là 29,3%, trong đó 31 tỉnh có tỷ lệ trên 30% (mức cao), 2 tỉnh trên 40% (mức rất cao). Ước tính đến năm 2010, nước ta còn gần 1,3 triệu trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và 2,1 triệu trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi.

Với sứ mệnh "Nâng cao tầm vóc trẻ em Việt", Nutifood GrowPLUS+ Suy Dinh Dưỡng (Đỏ) (hay còn được biết đến với tên gọi thân thuộc "Nutifood GrowPLUS+ Đỏ") đã chính thức ra mắt vào năm 2012. Đây là sản phẩm tiên phong trong hệ sinh thái Nutifood GrowPLUS+, mang đến giải pháp đột phá dành riêng cho trẻ suy dinh dưỡng, thấp còi với công thức chuẩn khoa học được nghiên cứu chuyên sâu. Ngay sau đó, sản phẩm đã được Viện Dinh dưỡng Quốc gia chứng nhận lâm sàng về hiệu quả tăng cân, trở thành sản phẩm được hàng triệu mẹ Việt tin dùng trong suốt hơn một thập kỷ qua.

Dòng sản phẩm chuyên biệt này đã mang đến giải pháp dinh dưỡng đột phá, giúp trẻ em Việt Nam phát triển thể chất và sức khỏe toàn diện.

Hành trình hơn 10 năm khẳng định vị thế hàng đầu

Kể từ khi ra mắt, Nutifood GrowPLUS+ Suy Dinh Dưỡng (Đỏ) vẫn luôn chứng minh được vị thế của mình trên thị trường. Cụ thể, theo báo cáo của NielsenIQ, sản phẩm liên tục đứng hàng đầu về sản lượng tiêu thụ trong phân khúc sữa đặc trị cho trẻ em (2016 - 2019) và thị phần doanh thu trong phân khúc sữa bột và sữa bột pha sẵn cho trẻ em (2019 - 2024). Những thành tích này không chỉ là con số kinh doanh mà còn là sự khẳng định về mức độ tin tưởng của người tiêu dùng đối với chất lượng sản phẩm.

Thành công của Nutifood GrowPLUS+ đến từ sự kết hợp giữa nền tảng khoa học vững chắc và sự thấu hiểu thị trường bản địa. Công thức độc quyền FDI (Foundation of Digestion & Immunity) hỗ trợ đề kháng khỏe, tiêu hóa tốt cho trẻ được phát triển bởi đội ngũ chuyên gia của Nutifood và Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển (NNRIS). Sự hợp tác này giúp sản phẩm không chỉ đạt chuẩn quốc tế mà còn kế thừa kinh nghiệm nghiên cứu chuyên sâu về thể trạng và nhu cầu dinh dưỡng đặc thù của người Việt Nam.

Thay đổi diện mạo và tái xuất vào năm 2025 - Bước tiếp nối hành trình tiên phong

Nhân kỷ niệm 25 năm thành lập Nutifood, thương hiệu đã công bố tái tung Nutifood GrowPLUS+ Suy Dinh Dưỡng (Đỏ) với thiết kế mới và công thức được cải tiến. Sự thay đổi này không chỉ làm mới hình ảnh thương hiệu mà còn là minh chứng cho cam kết lâu dài của Nutifood trong việc không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững.

Phiên bản 2025 với bao bì mới hiện đại và công thức cải tiến tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu phân khúc

Phát biểu về lần tái định vị này, ông Trần Bảo Minh - Phó Chủ tịch HĐQT Nutifood khẳng định:

"Nutifood không chỉ sản xuất sữa, chúng tôi phát triển giải pháp dinh dưỡng chất lượng cao. Nutifood GrowPLUS+ Suy Dinh Dưỡng (Đỏ) chính là biểu trưng cho sứ mệnh đó - hơn một thập kỷ đổi mới để mang đến dòng sản phẩm hiệu quả cho trẻ suy dinh dưỡng, thấp còi. Cột mốc 2025 đánh dấu bước tiến mới, đồng hành cùng mục tiêu quốc gia về giảm nhanh tỷ lệ suy dinh dưỡng và nâng cao tầm vóc trẻ em Việt."

Cốt lõi của lần tái tung này nằm ở công thức FDI độc quyền, nay được cải tiến vượt trội với hàm lượng HMO (Human Milk-Oligosaccharides) tăng gấp 4 lần và bổ sung 30% chất xơ hòa tan FOS (Fructo-Oligosaccharides). Đây là bộ đôi dưỡng chất vàng giúp nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột, thúc đẩy tiêu hóa khỏe, tăng cường đề kháng, giảm táo bón và tạo "đòn bẩy" tăng cân lành mạnh cho trẻ. Bên cạnh đó, nhà sản xuất vẫn giữ nguyên những vi chất thiết yếu khác như MCT (chất béo chuỗi trung bình dễ hấp thu), Lysin, Kẽm, Canxi nano…, tạo thành một công thức tối ưu, giúp cải thiện vóc dáng và sức khỏe toàn diện cho trẻ nhỏ.

Song song với công thức cải tiến, Nutifood GrowPLUS+ Suy Dinh Dưỡng (Đỏ) cũng thay đổi diện mạo bao bì theo hướng hiện đại và đơn giản, phù hợp hơn với thị hiếu người dùng hiện nay. Các thông tin quan trọng như logo, tên sản phẩm, đối tượng sử dụng… vẫn giữ nguyên nhưng đã thay đổi bố cục để nhấn mạnh công thức FDI. Sắc đỏ đặc trưng, gắn liền với cái tên "Nutifood GrowPLUS+ Đỏ" đã đi sâu vào tâm trí người tiêu dùng hơn một thập kỷ qua, cũng được kết hợp với sắc trắng tạo cảm giác cao cấp.

Trong bối cảnh thị trường biến động không ngừng, việc Nutifood GrowPLUS+ tái tung không chỉ là một hành động rebranding đơn thuần. Đây là một chiến lược nằm trong mục tiêu dài hạn hơn của Nutifood, đặc biệt là thời gian gần đây, thương hiệu không ngừng thể hiện tham vọng vươn mình ra thị trường quốc tế. Những nỗ lực đổi mới này nhằm tái khẳng định vị thế hàng đầu trong phân khúc sữa tăng cân cho trẻ, đồng thời tạo tiền đề để Nutifood GrowPLUS+ nói riêng và Nutifood nói chung vươn tầm thế giới.

