Nutricare mang đến hơn 50,000 ly sữa cho trẻ em vùng lũ Khánh Hòa và Đắk Lắk

Đại diện Nutricare đã đến trao và phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh để mang đến những sản phẩm dinh dưỡng giúp các em nhỏ cải thiện sức khỏe sau ảnh hưởng của cơn bão số 13.

Chuyến xe dinh dưỡng, đồng hành vượt lũ chất đầy sản phẩm của Nutricare đến với các em nhỏ vùng lũ

Cơn bão số 13 kèm theo mưa lớn kéo dài đã gây ra tình trạng ngập sâu trên diện rộng. Điều này khiến cho tình hình sinh hoạt, lao động và học tập của người dân tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nước lũ dâng cao, điện nước bị gián đoạn, nguồn lương thực trở nên thiếu hụt, nhiều khu vực bị cô lập, người dân chỉ có thể trông chờ vào lực lượng cứu hộ và các chuyến hàng tiếp tế từ bên ngoài.

Trong bối cảnh đó, việc đảm bảo an toàn cho trẻ em, đồng thời duy trì nguồn dinh dưỡng đầy đủ trở nên đặc biệt quan trọng để giúp các em đảm bảo sức khỏe sau thiên tai.

Dinh dưỡng yêu thương – Đồng hành vượt lũ, tiếp sức dinh dưỡng cho trẻ em

Với tinh thần tương thân tương ái, chương trình "Dinh dưỡng yêu thương - Đồng hành vượt lũ" đã được Nutricare nhanh chóng triển khai, mang đến hơn 50,000 ly sữa tới vùng lũ.

Những ly sữa mang tới nguồn dưỡng chất thiết yếu, cung cấp năng lượng và hỗ trợ thể chất, góp phần đồng hành dinh dưỡng cùng các em nhỏ chịu ảnh hưởng của thiên tai. Đồng thời, sản phẩm được sản xuất và vận chuyển đến các địa phương đều đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, giúp các em duy trì sức khỏe trong điều kiện thời tiết, sinh hoạt bị xáo trộn, giảm sự lo lắng cho các gia đình có con nhỏ chịu ảnh hưởng sau mưa lũ.

Hơn 50,000 ly sữa được Nutricare bàn giao trực tiếp cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk (địa bàn tỉnh Phú Yên cũ). Ủy ban Mặt trận Tổ quốc sẽ phối hợp với chính quyền địa phương phân phối tới các em nhỏ gặp khó khăn, nhất là trẻ em tại các vùng còn bị chia cắt, đảm bảo đến với đúng người cần một cách an toàn, hiệu quả trong điều kiện giao thông và thời tiết còn nhiều rủi ro.

Hơn 50,000 ly sữa dinh dưỡng được Nutricare bàn giao cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk để gửi tới các em nhỏ

Mỗi ly sữa không chỉ là nguồn dinh dưỡng kịp thời, mà còn là lời động viên thiết thực Nutricare gửi tới các em nhỏ, tiếp thêm sức mạnh để các em và gia đình mau chóng vượt qua thiên tai, ổn định cuộc sống.

Hàng chục ngàn sản phẩm dinh dưỡng của Nutricare sẵn sàng đến với trẻ em vùng lũ

Các sản phẩm được Nutricare lựa chọn trong đợt hỗ trợ lần này thuộc hai nhãn hàng Metacare và Smarta Grow. Đây đều là những dòng sản phẩm dinh dưỡng chủ lực của Nutricare, đã được công nhận là Thương hiệu quốc gia Việt Nam trong lĩnh vực Dinh dưỡng Y học. Sản phẩm được nghiên cứu, phát triển dựa trên thành tựu khoa học tiên tiến, đặc biệt chuẩn Hoa Kỳ, phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng và thể trạng của trẻ em Việt Nam.

Nutricare gửi gắm mong muốn các em nhỏ và gia đình mau chóng vượt qua thiên tai, ổn định cuộc sống

Cam kết đồng hành vì sức khỏe cộng đồng

Trong suốt hành trình 15 năm phát triển, chuyến xe nhân ái mang những sản phẩm Dinh dưỡng Y học chất lượng của Nutricare đã đi đến mọi miền Tổ quốc, chung tay hỗ trợ dinh dưỡng cho những hoàn cảnh khó khăn. Trong hành trình bền bỉ ấy, Nutricare đã tiếp sức dinh dưỡng tới hàng triệu lượt trẻ em ung thư, người bệnh thận, tuyến giáp, tiểu đường, trẻ em vùng cao, đồng bào chịu ảnh hưởng của thiên tai, tri ân gia đình có công với cách mạng hay chung tay cùng cả nước ứng phó với đại dịch Covid-19.

Chương trình "Dinh dưỡng yêu thương – Đồng hành vượt lũ", hỗ trợ hơn 50,000 ly sữa dành cho trẻ em tại Khánh Hòa và Đắk Lắk là hoạt động tiếp nối định hướng chăm sóc sức khỏe cộng đồng mà Nutricare theo đuổi trong suốt 15 năm qua.

Trong định hướng đó, việc đồng hành cùng người dân ở các khu vực chịu ảnh hưởng bởi thiên tai luôn là một ưu tiên quan trọng, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng sẻ chia và cam kết đồng hành vì sức khỏe cộng đồng của Nutricare.

Là Thương hiệu Quốc gia Dinh dưỡng Y học 8 năm liên tiếp, xuyên suốt hành trình phát triển, Nutricare luôn giữ vững lập trường về việc xây dựng Hệ sinh thái Dinh dưỡng Y học cho người Việt trên cơ sở đóng góp những giá trị bền vững cho xã hội, lan tỏa động lực tích cực đến cộng đồng thông qua lĩnh vực mà Nutricare đang theo đuổi.

Nutricare hiểu rằng, sự phát triển của doanh nghiệp sẽ đi đôi với mức độ ảnh hưởng tới xã hội. Chính vì vậy, xây dựng mối liên kết hài hòa giữa mục tiêu kinh doanh với trách nhiệm xã hội là nguyên tắc và cũng là nỗ lực thực hiện cam kết của Nutricare đối với cộng đồng.

Ông Nguyễn Đức Minh - Tổng Giám đốc Nutricare chia sẻ: "Tiếp sức dinh dưỡng, đồng hành cùng cộng đồng trong giai đoạn khó khăn chính là trách nhiệm mà Nutricare đặt lên hàng đầu suốt hành trình 15 kiến tạo Dinh dưỡng Y học. Thông qua chương trình, chúng tôi mong muốn góp phần giúp các em nhỏ và gia đình duy trì sức khỏe, sớm vượt qua thiên tai, ổn định cuộc sống".

Việc phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh để ủng hộ bà con vùng lũ chính là cam kết mạnh mẽ của Nutricare trong đồng hành cùng chính quyền và xã hội, phát huy tinh thần tương thân tương ái, tiếp thêm động lực để bà con sớm ổn định cuộc sống.

Nutricare cam kết đóng góp vào mục tiêu xây dựng một cộng đồng người Việt Nam khỏe mạnh thể chất, hạnh phúc tinh thần.

Sản xuất bởi Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nutricare

Địa chỉ: Số 28 Nơ 7A, Khu đô thị mới Dịch Vọng, Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Văn phòng đại diện: Nutricare Head Office, số 8, khu A - TT2, Him Lam, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam