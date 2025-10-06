Ở 3 phương diện này, mẹ càng "XÀI HOANG", con càng xuất sắc: Đừng tiếc!

Nhắc đến hai chữ "chịu chi" hay "tiêu hoang", nhiều mẹ lập tức lắc đầu: "Ôi, mình làm sao dám tiêu hoang? Hai vợ chồng kiếm tiền đâu có dễ, tiêu nhiều thì tội nghiệp chồng con lắm".

Khoan đã, cái "chịu chi" ở đây không phải là hôm nay mua túi hiệu, ngày mai đi shopping quần áo đến "cháy ví". Mà là trong 3 phương diện dưới đây, nếu mẹ dám "chịu chi" một chút, con cái sẽ hưởng lợi rất nhiều, và chính bản thân mẹ cũng hạnh phúc, trọn vẹn hơn.

1. Cảm giác được coi trọng

Theo "thuyết tảng băng" của nhà trị liệu Satir (Mỹ), sức sống của mỗi con người được tạo nên bởi 5 loại nhu cầu. Khi những nhu cầu ấy thường xuyên được đáp ứng, chúng ta sẽ thấy cuộc đời tươi đẹp, ý nghĩa. Ngược lại, nếu nhu cầu bị bỏ quên, chúng ta dễ rơi vào tình trạng mất phương hướng, sống uể oải, chán chường.

Trong đó, cảm giác được coi trọng vô cùng quan trọng.

Hãy nhớ lại thời con chưa ra đời, bạn đối xử với chính mình thế nào?

– Cuối tuần diện váy đẹp, hẹn bạn bè đi shopping.

– Ngày lễ rủ nhau xem phim, ăn một bữa ngon.

– Rảnh rỗi thay kiểu tóc, làm bộ móng mới.

– Thậm chí còn xách ba lô lên và đi du lịch tự do.

Khi ấy, bạn là nhân vật chính của cuộc đời mình. Bạn cho bản thân đủ sự coi trọng.

Nhưng sau khi làm mẹ, tất cả thay đổi. Giày cao gót nhường chỗ cho dép bệt, váy vóc cầu kỳ biến thành quần áo thoải mái rộng rãi. Đầu tóc buộc vội, móng tay cắt ngắn, cuộc sống xoay quanh sữa, bỉm, cháo ăn dặm và những bữa cơm hối hả. Bạn lùi lại phía sau, nhường toàn bộ ánh sáng sân khấu cho con.

Để rồi có những đêm, bạn bỗng thầm hỏi: "Sao mình lại thấy không vui nữa?".

Đơn giản vì bạn không còn biết coi trọng chính mình.

2. "Chịu chi" ở 3 phương diện

Coi trọng bản thân, chính là học cách "chịu chi" ở ba phương diện sau:

① Thỉnh thoảng nuông chiều bản thân một chút

Bạn yêu con, sẵn sàng bỏ tiền mua cho con bất cứ thứ gì. Nhưng bạn có sẵn sàng mua cho mình một món đồ nho nhỏ – bó hoa, chiếc váy, món ăn yêu thích – mà bạn vẫn lưỡng lự bấy lâu?

Nhiều mẹ tự nhủ: "Thôi, phí tiền, không thực tế". Nhưng thật ra, bạn không thiếu vài chục, vài trăm nghìn đó, mà bạn thiếu là cảm giác mình xứng đáng.

Khi mẹ không yêu chính mình, những hy sinh lặng lẽ dễ biến thành ấm ức. Từ đó, khi con không đạt kỳ vọng, câu trách móc bật ra: "Mẹ vì con mà tiết kiệm đủ thứ, vậy mà con chẳng ra gì!"

Thật ra, người mẹ không yêu… chính là bản thân mình.

② Yêu cơ thể của chính mình

Cơ thể là gốc rễ của mọi cảm xúc. Ăn uống qua loa, thức khuya triền miên, lười vận động – sớm muộn cơ thể cũng "báo động". Khi mệt mỏi, đau ốm, tâm trạng dễ cáu gắt, thiếu kiên nhẫn với chồng con.

Ngược lại, một người mẹ khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng sẽ mang đến cho con sự bình an, ấm áp. Hãy dành thời gian cho vận động, ăn uống lành mạnh, ngủ đủ giấc. Đó là cách yêu mình đơn giản nhưng hiệu quả nhất.

③ Làm giàu tri thức của bản thân

Có bà mẹ nói: Nuôi con giúp mình học được nhiều nhất. Vì muốn hiểu con mà tìm đọc sách, nghe giảng, tham gia các khóa học. Có thể một năm chị không mua thêm quần áo, nhưng nhất định phải mua sách, đăng ký lớp học. Nhờ thế, chị trưởng thành từng chút một, biến cuộc sống từ ngổn ngang trở nên ngăn nắp, hạnh phúc.

Khi nhận thức được mở rộng, người mẹ sẽ nhìn cuộc đời đa chiều hơn, không dễ rơi vào bế tắc. Một người mẹ biết học hỏi, biết mở lòng, cũng sẽ là tấm gương tốt cho con.

Vì vậy, đừng ngần ngại "chịu chi" một chút cho bản thân:

– Một chút tiền cho niềm vui nhỏ bé.

– Một chút thời gian để rèn luyện sức khỏe.

– Một chút tâm huyết để làm giàu tri thức.

Một người mẹ biết yêu mình, chính là đang tạo nên nền tảng vững chắc để nuôi dưỡng những đứa con tự tin, hạnh phúc và xuất sắc hơn.