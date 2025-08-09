Ở ngay, khai thác ngay – đặc quyền chỉ có tại bộ đôi compound giữa lòng Grand Park

Theo báo cáo Q2/2025 của Savills Việt Nam, TP.HCM đang trải qua giai đoạn khan hiếm nguồn cung căn hộ kéo dài. Dự kiến giai đoạn 2025–2027 chỉ có khoảng 39.000 căn được tung ra, trong đó phân khúc bình dân (dưới 50 triệu/m²) gần như không còn nguồn cung mới. Với tổng chi phí cho một ngôi nhà ngày càng tăng, người mua ở thực buộc phải cân nhắc nhanh để đón đầu thị trường trước khi giá tiếp tục leo thang do mất cân đối cung cầu.

Batdongsan.com.vn cho biết người mua nhà ở thực ưu tiên sản phẩm có pháp lý rõ ràng, tiện ích đầy đủ, chất lượng sống và xây dựng đảm bảo. Đặc biệt, với căn hộ sẵn bàn giao, khách hàng dễ dàng kiểm chứng chất lượng công trình, thiết kế, năng lực quản lý cũng như có thêm chứng thực về chất lượng bởi cộng đồng hiện hữu. Tại đại đô thị Grand Park, bộ đôi compound Masteri Centre Point và Lumière Boulevard đang là lựa chọn nổi bật nhờ không gian sống đã hiện hữu cùng cộng đồng cư dân văn minh, trí thức.

Chất lượng xây dựng và bàn giao luôn chiếm một phần quan trọng trong các yếu tố được lựa chọn, đây là một ưu thế lớn của các căn hộ đã bàn giao. (Nguồn: CBRE)

Khu Đông TP.HCM vào chu kỳ tăng trưởng, căn hộ đã bàn giao vào "tầm ngắm"

Hậu sáp nhập, khu Đông TP.HCM không chỉ trở thành trung tâm sáng tạo mới mà còn vươn lên thành cửa ngõ giao thương liên vùng, một trung điểm bắt buộc phải đi qua nếu muốn đi sâu vào nội thành TP.HCM. Hệ thống hạ tầng trọng điểm như đường Vành đai 3, cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây hay cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu… đang được đẩy nhanh tiến độ, mang lại sự kết nối thuận tiện đến mọi khu vực trong và ngoài thành phố. Bức tranh đô thị hiện đại và đồng bộ này đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ những người mua ở thực - đặc biệt là với các căn hộ đã bàn giao, có thể dọn vào ở ngay.

Cùng với nhu cầu ở thực lên ngôi, người mua ưu tiên tìm kiếm những căn hộ bàn giao hoàn thiện giúp chủ động hơn trong kế hoạch an cư dài hạn. Trong bối cảnh đó, các căn hộ cao cấp sẵn sàng đón cư dân tại khu đô thị thông minh Grand Park đang trở thành điểm đến lý tưởng. Đặc biệt, bộ đôi compound Masteri Centre Point và Lumière Boulevard do Masterise Homes phát triển được xem là tâm điểm lựa chọn với lợi thế kép khi vừa liền kề đại lộ trung tâm, vừa kết nối dễ dàng với các vùng kinh tế trọng điểm phía Đông.

Masteri Centre Point và Lumière Boulevard, bộ đôi compound đã bàn giao, hứa hẹn đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng từ an cư đến khai thác đầu tư tại khu Đông TP.HCM.

Không chỉ nổi bật bởi yếu tố "sẵn có" cùng mức giá đang khan hiếm cho phân khúc căn hộ cao cấp tại khu Đông TP.HCM, hai dự án còn sở hữu hệ tiện ích compound đa lớp, cộng đồng cư dân hiện hữu văn minh cùng không gian sống mang tinh thần quốc tế. Hiện tại dự án Masteri Centre Point đã được bàn giao sổ hồng cũng mang lại sự an tâm tối đa cho người mua. Trong xu thế an cư tại các đô thị thông minh tích hợp, bộ đôi này đang định hình chuẩn sống "all-in-one" giữa lòng Đại đô thị Grand Park, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu ở thực, đặc biệt của người trẻ thành đạt.

Trong 6 tháng đầu năm, Masteri Centre Point đã bàn giao hàng trăm cuốn sổ hồng cho cư dân, khẳng định một lần nữa uy tín và năng lực pháp lý vững chắc của dự án.

Những điều "nhận ngay" khi sở hữu căn hộ tại bộ đôi compound cao cấp

Khi chọn mua căn hộ cao cấp thuộc bộ đôi compound, cư dân sẽ ngay lập tức nhận được cơ hội tận hưởng không gian sống với thiết kế sang trọng, tiện ích nội khu chuẩn quốc tế xen lẫn với không gian xanh thư thái. Đáng chú ý, yếu tố "không mua nhà mà mua môi trường" được đảm bảo tuyệt đối bởi sự kết hợp của hàng loạt các thương hiệu quốc tế như Tangle Associate, Land Sculptor, Studio HBA… với Masterise Homes, cái tên đứng đằng sau hàng loạt các dự án nổi bật của khu Đông như Lumière riverside, Masteri Thảo Điền, The Global City…

Nhận ngay hơn 30 tiện ích nội khu sẵn có chính là đặc quyền mà bộ đôi compound mang đến cho cư dân. Các tiện ích bao gồm hồ bơi, khu vui chơi trẻ em, công viên cây xanh, phòng tập gym chuẩn quốc tế, khu vực BBQ ngoài trời...) tạo nên một "quần thể trải nghiệm" chuẩn sống hiện đại dành cho tất cả các thành viên ngay khi có nhu cầu. Cùng sở hữu nội khu biệt lập và vị trí gần như tương đương tại tâm điểm Grand Park, thế nhưng bộ đôi này lại mang đến hai trải nghiệm khác nhau.

Masteri Centre Point sở hữu vị trí liền kề các tiện ích giải trí nổi bật của Grand Park như TTTM Vincom, VinWonders… mang đến cho gia chủ sự sôi động cùng phong cách sống hiện đại, chuẩn quốc tế. Đây thường là lựa chọn lý tưởng cho các gia đình trẻ hiện đại đang tìm kiếm một không gian sống đẳng cấp, tinh tế nhưng vẫn kết nối với sự tiện lợi của đại đô thị.

Đa tầng tiện ích nội và ngoại khu mang đến cuộc sống tiêu chuẩn cao mà nhiều người kỳ vọng – đây cũng chính là "bảo chứng" cho giá trị gia tăng của bộ đôi compound này.

Mặt khác, Lumière Boulevard – khu căn hộ Biophilic Compound, nơi thiên nhiên tái tạo thân tâm trí cùng với 17.000 m2 mảng xanh. Bên cạnh đó, triết lý biophilic còn được thể hiện qua thiết kế tinh tế của cửa sổ cao kịch trần cùng layout thiết kế tối ưu việc đối lưu khí trời, từ đó mang đến cho gia chủ cảm giác sống giữa thiên nhiên dù là trong nhà hay trong cụm tiện ích nội khu hiện đại. Bên cạnh đó, Lumière Boulevard sở hữu vị trí liền kề với trường học Vinschool, công viên bờ sông, bến du thuyền… mang đến một không gian sống thư giãn, tĩnh tại nhưng vẫn tận hưởng trọn vẹn mọi tiện ích "all-in-one" của Grand Park.

Hiện tại, bộ đôi này đang áp dụng nhiều chương trình ưu đãi và các chính sách thanh toán linh hoạt. Cụ thể là các gói ưu đãi mừng tân gia với giá trị lên đến 250 triệu đồng, miễn phí quản lý 12 tháng và đặc biệt cho các nhu cầu vay mua nhà, cả hai dự án đều đang hỗ trợ lãi suất lên đến 12 tháng và ân hạn nợ gốc lên đến 24 tháng.

Là sản phẩm cao cấp đã hoàn thiện với nhiều tiện ích ngay tại trung tâm đô thị thông minh, Masteri Centre Point và Lumière Boulevard là lựa chọn lý tưởng dành cho những ai đang tìm kiếm sản phẩm căn hộ cao cấp có thể vào ở ngay, mang lại cơ hội đầu tư bền vững cùng tiềm năng gia tăng giá trị bất động sản và tính thanh khoản cao.