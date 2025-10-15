Ô tô bị ngập bùn được xử lý như thế nào?

Theo ghi nhận của phóng viên, trong những ngày qua, hàng trăm ô tô bị ngập tại Thái Nguyên được kéo về các gara tại Hà Nội để sửa chữa. Trong đó, có những xe bị chìm trong nước hoàn toàn, khiến bùn đất tràn vào khoang lái và khoang động cơ.

Theo anh Thanh Nhàn, Giám đốc gara SĐ361 ở Hà Nội, việc cứu hộ, sửa chữa những chiếc ô tô ngập nước này giống như "cấp cứu" vì càng để lâu, các chi tiết càng dễ bị hỏng hóc.

Anh cho biết nếu không được sửa chữa nhanh chóng, số tiền khắc phục sau đó có thể lên tới cả 100 triệu đồng. Nhưng nếu xử lý kịp thời, chủ xe có thể tiết kiệm được khoảng 30% con số trên. Trong đó, anh Nhàn đặc biệt lưu ý việc ưu tiên xử lý hệ thống điện.

Cùng quan điểm với anh Nhàn, anh Hùng - chủ gara Ô tô Dr.car tại Hà Nội cho biết đối với xe bị ngập tĩnh, kiểm tra xử lý hệ thống điện là khâu quan trọng hàng đầu.

“Xe ngập tĩnh đa số không tháo ắc quy khi ngập, nên chủ yếu gây hư hại hệ thống điện. Trong đó, các loại hộp điều khiển bị chập mạch do nước, gây hư hỏng cần được thay thế” , anh Hùng chia sẻ.

Các bảng mạch của hệ thống điện dễ bị hư hỏng khi xe bị ngập lâu.

Còn với các bộ phận cơ khí như động cơ hay hộp số, anh Hùng cho biết hầu như chỉ cần tháo để vệ sinh, thay dung dịch là có thể sử dụng lại. Tương tự với củ đề, máy phát, mô-tơ nâng kính, mô-tơ gạt mưa, các loại quạt gió, công tắc chủ yếu chỉ tháo vệ sinh, bảo dưỡng và không cần phải thay thế.

Tuy nhiên, anh Hùng nhận định rằng cách làm trên sẽ tốn rất nhiều thời gian và nhân công của xưởng, khiến cho thời gian xử lý kéo dài đến hàng chục ngày. Đổi lại, phương pháp vệ sinh nêu trên sẽ giúp tiết kiệm chi phí cho khách hàng.

Nhưng do tình trạng quá tải xe ngập nước nặng nên các xưởng dịch vụ hiện nay thường tiến hành thay mới để tiết kiệm thời gian. Các bộ phận được thay mới chắc chắn bền bỉ hơn nhưng chi phí có thể lên tới vài trăm triệu. Anh Hùng cũng lưu ý rằng xe ngập nước được sửa chữa các xưởng đều không có bảo hành.

Một chiếc ô tô bị ngập bùn được kéo về gara ở Hà Nội để xử lý.

Đối với xe ngập nước động, tức chủ phương tiện chủ ý đưa xe vào vùng ngập nước, trong trường hợp chết máy nhưng không cố đề nổ và được cứu hộ sớm, giải pháp xử lý sẽ đơn giản hơn. Theo đó, kỹ thuật viên sẽ tháo bugi đối với xe máy xăng kim phun, còn đối với xe máy dầu vệ thì sinh buồng đốt, vệ sinh cổ hút, két nước làm mát, thay dầu nhớt, thay lọc dầu.

Trong trường hợp xe chết máy mà vẫn cố đề nổ sẽ dẫn tới nguy cơ bị thủy kích, cong/gãy tay biên và buộc phải tháo máy đại tu. Chi phí sửa chữa có thể dao động từ vài chục cho tới vài trăm triệu đồng, tùy loại xe.

Về nội thất, chủ gara này cho biết chỉ cần tháo, giặt sạch, phơi khô là ổn, tiếp đó tiến hành sơn chống gỉ xương ghế, xương taplo và một số chi tiết bị gỉ sét. Sau đó, kỹ thuật viên tiến hành kiểm tra bảo dưỡng hệ thống phanh và 4 bánh xe là có thể phục hồi xong chiếc xe ô tô ngập nước.

Khảo sát tại một trung tâm dịch vụ ô tô ở Long Biên, Hà Nội, anh Đỗ Hoàng Trung - chủ gara PAC cho biết một nửa xe tiếp nhận sau đợt mưa lũ vừa qua là ngập tĩnh, có xe bị nước vào sàn và chập điện do xử lý chưa đúng cách.

Để hồi phục khả năng vận hành của ô tô, chủ xe cần mang phương tiện đến các trung tâm chăm sóc xe ô tô chuyên nghiệp để được tư vấn và sửa chữa đúng cách, tránh mất thêm chi phí không đáng có.