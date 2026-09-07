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Ô tô đỗ chình ình giữa khu vực học sinh chào cờ, phường yêu cầu làm rõ

| | Xã hội

UBND phường Việt Hưng, TP Quảng Ninh yêu cầu Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt xác minh, làm rõ việc ô tô đỗ tại khu vực ngay tại nơi học sinh tập trung chào cờ.

Ngày 7/9, UBND phường Việt Hưng có văn bản đề nghị xác minh, làm rõ thông tin về việc một ô tô đỗ tại khu vực học sinh Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (cơ sở 3) tập trung trong thời gian thực hiện nghi thức chào cờ.

Theo đó, UBND phường Việt Hưng yêu cầu Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt xác minh thời gian, địa điểm, diễn biến vụ việc, xác định phương tiện và cá nhân liên quan.

Nhà trường cũng được yêu cầu làm rõ việc dừng, đỗ phương tiện tại khu vực trên có phù hợp với nội quy, quy định của trường cũng như yêu cầu bảo đảm trật tự, an toàn và tính trang nghiêm trong hoạt động chào cờ hay không.

Hình ảnh chiếc ô tô đỗ chình ình ngay trong khu vực học sinh tập trung chào cờ đầu tuần gây xôn xao dư luận. (Ảnh cắt từ video)

Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt phải làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan. Nếu xác định có vi phạm, thiếu sót, hiệu trưởng phải tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, xác định rõ trách nhiệm, nguyên nhân và có hình thức xử lý, chấn chỉnh phù hợp theo thẩm quyền.

UBND phường yêu cầu nhà trường báo cáo kết quả xác minh về UBND phường trong ngày 7/9.

Bên cạnh đó, UBND phường Việt Hưng yêu cầu Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt và các trường học trên địa bàn tăng cường quản lý, chấn chỉnh nền nếp, kỷ luật, kỷ cương; quán triệt cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiêm túc chấp hành nội quy, quy định của nhà trường.

Các trường được yêu cầu không để phương tiện dừng, đỗ tại những khu vực ảnh hưởng đến không gian hoạt động chung, trật tự, an toàn của học sinh; chủ động rà soát, bố trí khu vực để phương tiện phù hợp, không ảnh hưởng đến hoạt động giáo dục, sinh hoạt tập thể và an toàn của học sinh.

Phòng Văn hóa - Xã hội phường Việt Hưng được giao theo dõi, đôn đốc các trường thực hiện chỉ đạo; tham mưu Chủ tịch UBND phường xem xét, xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân vi phạm (nếu có) theo thẩm quyền.

Tiếng Thắng/VTC News

VTC News

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