Chi tiết hướng tuyến metro dự kiến nối Thành phố mới Bình Dương đến Suối Tiên

Liên danh Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải – CTCP và Công ty TNHH Nippon Koei (Liên danh TEDI – NIPPON KOEI) vừa hoàn thành báo cáo giữa kỳ về hướng tuyến và vị trí các công trình trên tuyến đường sắt đô thị (metro) số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên).

Theo phương án nghiên cứu, tuyến có chiều dài 30,66 km, điểm đầu tại ga S1, khu vực vòng xoay A1 (phường Bình Dương) và điểm cuối tại ga S17 (phường Đông Hòa), kết nối với tuyến metro số 2 của Đồng Nai.

Bình đồ tổng thể hướng tuyến dự án.

Tuyến đi qua địa bàn 7 phường, gồm Bình Dương, Phú Lợi, Thuận Giao, An Phú, Tân Đông Hiệp, Dĩ An và Đông Hòa.

Tuyến được xây dựng theo loại hình đường sắt đô thị vận tải nhanh khối lượng lớn (MRT), đường đôi, khổ 1.435 mm và điện khí hóa.

Toàn tuyến được đi trên cao, gồm 19 ga trên cao, một Depot Phú Chánh tại phường Bình Dương và một bãi đỗ tàu tại phường Đông Hòa. Hệ thống phương tiện, thiết bị như thông tin tín hiệu, điện, AFC... được đầu tư đồng bộ.

Điểm đầu tuyến là ga S1 đặt tại vòng xoay nhà ga trung tâm A1, phường Bình Dương.

Tuyến số 1 được quy hoạch kết nối với nhiều tuyến metro khác, gồm tuyến số 2, 2C, 3, 3B, 1B, tuyến số 2 của Đồng Nai, tuyến số 1 hiện hữu và các tuyến đường sắt quốc gia Dĩ An – Bàu Bàng, Trảng Bom – Hòa Hưng.

TPHCM đặt mục tiêu khởi công tuyến Thành phố mới Bình Dương – Suối Tiên vào cuối năm 2026 và hoàn thành vào năm 2030.

Khi hoàn thành, tuyến được kỳ vọng tăng khả năng kết nối khu vực Thành phố mới Bình Dương với Bến xe Miền Đông mới, Suối Tiên và mạng lưới metro của TPHCM, Đồng Nai, góp phần hình thành mạng lưới giao thông công cộng khối lượng lớn giữa các khu vực đô thị phía Đông.

Hướng tuyến ra sao?

Bình đồ tổng thể hướng tuyến qua 7 phường thuộc TPHCM.

Trên địa phận phường Bình Dương:

Tuyến bắt đầu tại vị trí ga S0A, nằm trong khu vực dân cư phường Bình Dương. Tuyến đi về phía Tây giao với ĐT.742 (tại Km10+150 theo lý trình ĐT.742) và dọc theo đường số 52, sau đó chuyển hướng về phía Tây Nam vượt qua đường Nguyễn Văn Linh, đi bên cạnh trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến, qua vòng xoay nhà ga trung tâm A1 đi vào đường Hùng Vương.

Bình đồ hướng tuyến qua địa phận phường Bình Dương.

Tuyến đi dọc theo dải phân cách bên phía trái đường Hùng Vương, vượt qua đường Võ Văn Kiệt tại Km2+250. Tuyến tiếp tục đi vào dải phân cách giữa đường Hùng Vương, vượt qua đường Trần Ngọc Lên (Km4+300), qua nút giao giữa đường Hùng Vương với đường Phạm Ngọc Thạch (Km5+700) và đi dọc phía phải đường ĐX 001.

Tuyến tiếp tục đi về phía Đông Nam, vượt qua đường Mỹ Phước - Tân Vạn (khoảng Km 6+775).

Trên địa phận phường Phú Lợi:

Sau khi tuyến đi qua địa phận phường Bình Dương vào địa phận phường Phú Lợi tại Km 6+775 hướng tuyến tiếp tục đi theo đường Mỹ Phước – Tân Vạn đến trước nút giao Bình Chuẩn với đường Vành đai 3 TPHCM.

Bình đồ hướng tuyến qua địa phận phường Phú Lợi.

Trên địa phận phường Thuận Giao:

Sau khi tuyến đi qua địa phận phường Phú Lợi vào địa phận phường Thuận Giao tại Km 10+447, hướng tuyến tiếp tục đi bám theo đường Mỹ Phước - Tân Vạn. Từ km 11+900, tuyến đi song song bên phải tuyến đường sắt quốc gia Dĩ An – Bàu Bàng đến hết phạm vi phường Thuận Giao (đường Thuận An Hòa).

Bình đồ hướng tuyến qua địa phận phường Thuận Giao.

Trên địa phận phường An Phú:

Sau khi tuyến đi qua địa phận phường Thuận Giao vào địa phận phường An Phú tại Km 14+367, hướng tuyến tiếp tục đi bám theo đường Mỹ Phước - Tân Vạn, song song bên phải tuyến đường sắt quốc gia Dĩ An – Bàu Bàng. Đến phạm vi trước nút giao An Phú, tuyến đi vào hành lang quy hoạch cho đường sắt quốc gia đến hết phạm vi phường An Phú.

Bình đồ hướng tuyến qua địa phận phường An Phú.

Trên địa phận phường Dĩ An:

Sau khi đi qua địa phận phường An Phú vào địa phận phường Dĩ An tại Km 18+020, hướng tuyến tiếp tục đi theo đường Lê Hồng Phong và sang địa phận phường Tân Đông Hiệp.

Bình đồ hướng tuyến qua địa phận phường Dĩ An.

Trên địa phận phường Tân Đông Hiệp:

Sau khi đi qua địa phận phường Dĩ An vào địa phận phường Tân Đông Hiệp tại Km 18+962, hướng tuyến tiếp tục đi theo đường Lê Hồng Phong, song song bên phải tuyến đường sắt quốc gia Dĩ An – Bàu Bàng và Trảng Bom - Hòa Hưng đến hết phạm vi phường Tân Đông Hiệp (đường QL1K).

Tuyến giao cắt với các tuyến Dĩ An – Bàu Bàng tại km21+500 và tuyến Trảng Bom - Hòa Hưng tại Km22+025 tại vị trí đi vào ga An Bình. Tuyến giao cắt với đường sắt quốc gia hiện hữu tại Km21+866 (khoảng Km1705 theo lý trình đường sắt quốc gia).

Bình đồ hướng tuyến qua địa phận phường Tân Đông Hiệp.

Trên địa phận phường Đông Hòa:

Sau khi vào địa phận phường Đông Hòa tại Km23+947, hướng tuyến đi bám theo đường Mỹ Phước - Tân Vạn, đi song song về phía phải của tuyến đường sắt Trảng Bom - Hòa Hưng đến khu vực ngã tư giao với ĐT 743A, tuyến chuyển về hướng Nam và đi vào dải phân cách giữa của đường trục chính phường Bình Thắng (trước khu công nghiệp dệt may Bình An) đến ga S17 (kết nối sang Đồng Nai theo tuyến số 2 Đồng Nai).

Bình đồ hướng tuyến qua địa phận phường Đông Hòa.