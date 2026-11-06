Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ở tuổi 37, ca sĩ Trương Quỳnh Anh vẫn sở hữu vóc dáng ấn tượng đến khó tin

| | Lifestyle

Khoe vóc dáng săn chắc cùng đường cong gợi cảm trong phòng tập Pilates, Trương Quỳnh Anh khiến dân tình trầm trồ trước sắc vóc trẻ trung khó tin ở tuổi 37.

Sắc vóc thanh xuân bất chấp thời gian và tuyên ngôn rèn luyện hình thể

Khi bước qua ngưỡng tuổi ba mươi, phần lớn phụ nữ đều phải đối mặt với những biến đổi tự nhiên của cơ thể như sự suy giảm trao đổi chất, làn da kém săn chắc hay mỡ thừa tích tụ dần theo năm tháng. Thế nhưng, nhìn vào những hình ảnh rạng rỡ của Trương Quỳnh Anh ở thời điểm hiện tại, công chúng dường như không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của thời gian hay dấu hiệu tuổi tác. Nữ ca sĩ kiêm diễn viên sinh năm 1989 vẫn khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ khi liên tục xuất hiện với ngoại hình trẻ trung, gương mặt thanh tú không tì vết cùng đường cong cơ thể vô cùng thon gọn, tràn đầy sức sống.

Ở tuổi 37, ca sĩ Trương Quỳnh Anh vẫn sở hữu vóc dáng ấn tượng đến khó tin- Ảnh 1.

Mới đây nhất, trên trang cá nhân của mình, giọng ca "Đơn côi" đã đăng tải loạt khoảnh khắc diện đồ tập ôm sát khoe trọn vóc dáng quyến rũ trong phòng tập thể thao, lập tức thu hút lượng tương tác khủng từ cộng đồng mạng. Không đơn thuần là việc chia sẻ hình ảnh đẹp, người đẹp còn thẳng thắn nhắn nhủ một thông điệp vô cùng thực tế và truyền cảm hứng: body không tự nhiên mà đẹp, sức khỏe cũng chẳng tự dưng mà tốt, muốn đi du lịch khắp muôn nơi để tận hưởng cuộc sống trọn vẹn thì điều tiên quyết là bản thân phải chịu khó tập luyện.

Ở tuổi 37, ca sĩ Trương Quỳnh Anh vẫn sở hữu vóc dáng ấn tượng đến khó tin- Ảnh 2.

Tuyên ngôn ngắn gọn nhưng đắt giá ấy nhanh chóng nhận được sự đồng tình từ đông đảo khán giả, khẳng định rõ ràng rằng vẻ đẹp rạng rỡ của cô không đến từ may mắn bẩm sinh hay sự ưu ái ngẫu nhiên của số phận, mà chính là quả ngọt từ hành trình nỗ lực, kỷ luật bản thân không ngừng nghỉ suốt nhiều năm qua.

Bí quyết giữ gìn năng lượng tích cực và sự kỷ luật nghiêm ngặt mỗi ngày

Ở tuổi 37, ca sĩ Trương Quỳnh Anh vẫn sở hữu vóc dáng ấn tượng đến khó tin- Ảnh 3.

Nhìn vào không gian luyện tập trong loạt ảnh được chia sẻ, có thể thấy Trương Quỳnh Anh gắn bó chặt chẽ với bộ môn Pilates cùng hệ thống máy Reformer hiện đại. Đây là phương pháp rèn luyện đòi hỏi sự tập trung cao độ, khả năng kiểm soát từng nhóm cơ cốt lõi và sức bền của toàn bộ hệ cơ xương khớp. Thay vì những bài tập vận động mạnh hay tăng cơ thô cứng, các chuyển động kháng lực nhịp nhàng trên máy tập chuyên dụng giúp người đẹp kéo giãn cơ thể tối đa, định hình lại đường cong mềm mại và cải thiện tư thế chuẩn xác.

Ở tuổi 37, ca sĩ Trương Quỳnh Anh vẫn sở hữu vóc dáng ấn tượng đến khó tin- Ảnh 4.

Những góc máy cận cảnh cho thấy cơ bụng phẳng lỳ, bờ vai thon gọn cùng đôi chân săn chắc, minh chứng rõ ràng nhất cho hiệu quả của việc tập luyện đúng kỹ thuật và đều đặn mỗi tuần. Đối với một nghệ sĩ vừa hoạt động nghệ thuật bận rộn vừa phải quán xuyến cuộc sống cá nhân, việc duy trì lịch trình đến phòng tập là một thử thách không hề nhỏ. Tuy nhiên, Trương Quỳnh Anh đã biến việc vận động thành một phần không thể thiếu trong nếp sống hàng ngày, xem đó là phương pháp tái tạo năng lượng hiệu quả nhất sau những giờ làm việc căng thẳng.

Ở tuổi 37, ca sĩ Trương Quỳnh Anh vẫn sở hữu vóc dáng ấn tượng đến khó tin- Ảnh 5.

Đôi tất hồng pastel đi cùng bộ đồ tập tối màu tôn lên vẻ ngoài vừa năng động, vừa ngọt ngào, chứng minh gu thẩm mỹ chỉn chu ngay cả trong những khoảnh khắc đời thường nhất. Thay vì tìm kiếm những phương pháp làm đẹp cấp tốc thiếu an toàn, người đẹp lựa chọn con đường bền vững thông qua nỗ lực tự thân. Ở tuổi 37, hình ảnh Trương Quỳnh Anh tự tin tạo dáng trước gương phòng tập không chỉ là lời khẳng định về phong độ nhan sắc đỉnh cao, mà còn tiếp thêm nguồn động lực mạnh mẽ cho phái đẹp trong việc chủ động rèn luyện để sở hữu một cơ thể khỏe khoắn và dẻo dai.

Theo Thế Anh

Phụ Nữ Mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam có bài hát được xem hơn 100 triệu lần, nghệ sĩ từ Trung Quốc, Mỹ, Phần Lan đều hát lại: Giới chuyên môn thế giới hết lời khen, chắc chắn ai cũng từng nghe 1 lần

Việt Nam có bài hát được xem hơn 100 triệu lần, nghệ sĩ từ Trung Quốc, Mỹ, Phần Lan đều hát lại: Giới chuyên môn thế giới hết lời khen, chắc chắn ai cũng từng nghe 1 lần Nổi bật

Phát hiện 2 cựu sinh viên Đại học Kinh tế TP.HCM là bạn thân cùng SN 1999: Thành lập công ty chung, 1 người vừa thành cổ đông "đế chế" nghìn tỷ

Phát hiện 2 cựu sinh viên Đại học Kinh tế TP.HCM là bạn thân cùng SN 1999: Thành lập công ty chung, 1 người vừa thành cổ đông "đế chế" nghìn tỷ Nổi bật

Mâm cơm nhà của ông Đặng Lê Nguyên Vũ

Mâm cơm nhà của ông Đặng Lê Nguyên Vũ

20:12 , 06/11/2026
Trồng lan quân tử 15 năm mới nhận ra: Muốn cây khỏe, ra hoa đẹp chỉ cần chú ý một điều khi tưới nước

Trồng lan quân tử 15 năm mới nhận ra: Muốn cây khỏe, ra hoa đẹp chỉ cần chú ý một điều khi tưới nước

19:54 , 06/11/2026
Nam NSƯT nhận lương hưu 7,5 triệu đồng/tháng, U70 sống ở phố Thụy Khuê, Hà Nội với vợ kém 25 tuổi

Nam NSƯT nhận lương hưu 7,5 triệu đồng/tháng, U70 sống ở phố Thụy Khuê, Hà Nội với vợ kém 25 tuổi

19:33 , 06/11/2026
Khoe bụng phẳng lỳ sau sinh, Á Hậu Việt Nam gây choáng với màn "lấy dáng" thần tốc

Khoe bụng phẳng lỳ sau sinh, Á Hậu Việt Nam gây choáng với màn "lấy dáng" thần tốc

19:19 , 06/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên