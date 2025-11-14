OEG Cyber Hub trao học bổng cho sinh viên

Với mong muốn đồng hành cùng sinh viên trong hành trình học tập và theo đuổi đam mê, OEG Cyber Hub đã trao tặng những suất học bổng ý nghĩa đến các bạn sinh viên có thành tích học tập nổi bật tại các điểm trường đại học trong chuỗi hành trình kết nối và lan tỏa eSports học đường NSOC Unitour.

Chương trình được triển khai trong khuôn khổ giải đấu Thể thao điện tử sinh viên toàn quốc NSOC 2025 do Ocean Entertainment Group tổ chức, phối hợp cùng BEAT Network, với sự đồng hành tư vấn của Ủy ban Olympic Việt Nam. Tại giải đấu, OEG Cyber Hub đóng vai trò là đơn vị đồng hành địa điểm, cung cấp không gian thi đấu chuyên nghiệp cho các tuyển thủ tại vòng sơ loại và vòng loại.

"Việc trao học bổng là cách OEG Cyber Hub gửi gắm sự trân trọng và niềm tin vào thế hệ sinh viên trẻ - những người đang nỗ lực mỗi ngày để vươn lên và theo đuổi ước mơ của mình. OEG Cyber Hub mong muốn đồng hành cùng các bạn không chỉ trong học tập mà cả trong hành trình phát triển bản thân và khám phá đam mê". Anh Nguyễn Vũ Quang Huy - CEO OEG Cyber Hub chia sẻ.

Là chuỗi cyber game hàng đầu tại Hà Nội với 4 cơ sở ở thời điểm hiện tại, OEG Cyber Hub mang đến không gian hiện đại, kết hợp giữa cyber game, mini mart và các tiện ích đa dạng.

OEG Cyber Hub là Đơn vị Đồng hành địa điểm thi đấu của NSOC 2025

Trong khuôn khổ NSOC Unitour tại các điểm trường Đại học tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, các gian hàng của OEG Cyber Hub cũng là một trong những điểm đến thu hút đông đảo sinh viên tham gia các hoạt động trải nghiệm, gặp gỡ KOLs và thi đấu game để nhận những phần quà hấp dẫn.

Gian hàng của OEG Cyber tại các điểm trường trong chuỗi chương trình NSOC Unitour

NSOC Unitour nằm trong khuôn khổ giải đấu NSOC 2025, là chuỗi chương trình kết nối và lan tỏa eSports học đường, được tổ chức tại 6 điểm trường đại học tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. NSOC Unitour được thiết kế như một ngày hội đa sắc. Tại đây, sinh viên không chỉ theo dõi các trận vòng loại tựa game Đấu Trường Chân Lý kịch tính, mà còn được tham gia hàng loạt hoạt động thú vị: talkshow định hướng nghề nghiệp với sự góp mặt của các diễn giả nổi tiếng, giao lưu cùng KOLs, chương trình âm nhạc, trình diễn cosplay đặc sắc, cùng hàng loạt hoạt động trải nghiệm với vô vàn phần quà hấp dẫn…

Sinh viên tham gia các hoạt động trải nghiệm tại gian hàng của OEG Cyber Hub

Hành trình đồng hành cùng NSOC 2025 cũng như những suất học bổng ý nghĩa trao tặng đến các bạn sinh viên, không chỉ là cơ hội để OEG Cyber Hub tiếp cận hàng ngàn sinh viên yêu game trên cả nước, mà còn là dịp để cùng nhau viết nên câu chuyện về một thế hệ game thủ văn minh, nhiệt huyết và giàu năng lượng tích cực.

Trong tương lai, OEG Cyber Hub sẽ tiếp tục mang đến nhiều hoạt động ý nghĩa hơn nữa, để mỗi cuộc chơi không chỉ là niềm vui, mà còn là bước khởi đầu cho những kết nối và trải nghiệm đáng nhớ.

Dự kiến trong năm 2026, OEG Cyber Hub tiếp tục nhân rộng mô hình cyber game kết hợp mini mart tại Hà Nội cũng như các thành phố lớn trên cả nước với định hướng sẽ trở thành một hệ sinh thái, là nơi không chỉ để chơi game, mà còn là nơi để giới trẻ thể hiện bản sắc cá nhân, để xây dựng và kết nối cộng đồng.

OEG Cyber Hub: https://www.facebook.com/OEGCyberHub