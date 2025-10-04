Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

OH!SOME khai trương cửa hàng thứ 13 tại Việt Nam

04-10-2025 - 10:00 AM

Ngày 3 tháng 10 năm 2025, OH!SOME - Thương hiệu bán lẻ phong cách sống quốc tế nổi tiếng với sự kết hợp tinh tế giữa xu hướng toàn cầu và nét đặc trưng địa phương, đã chính thức khai trương cửa hàng thứ 13 tại Việt Nam.

Tọa lạc tại Vincom Mega Mall Royal Island, Hải Phòng, cửa hàng mới này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng của OH!SOME tại miền Bắc Việt Nam, tiếp nối thành công của các cửa hàng flagship tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Đặc biệt, OH!SOME ra mắt bộ sưu tập độc quyền bao gồm các dòng sản phẩm đặc biệt của Mickey Mouse, Winnie the Pooh và Stitch. Bộ sưu tập này được kỳ vọng sẽ trở thành tâm điểm thu hút khách tham quan, đồng thời nhấn mạnh cam kết của OH!SOME trong việc mang đến những sản phẩm mới mẻ, theo kịp xu hướng toàn cầu.

Mang chủ đề "OH!SOME Viet Express," cửa hàng không chỉ cung cấp sản phẩm mà còn mang đến một trải nghiệm mua sắm được thiết kế như một hành trình đầy cảm hứng. Khái niệm hành trình tàu tốc hành tượng trưng cho sự mở rộng của OH!SOME tại Việt Nam, đồng thời thể hiện những giấc mơ và phong cách sống mà thương hiệu muốn chia sẻ với thế hệ trẻ.

Đi cùng với khái niệm Viet Express, OH!SOME mang đến các hoạt động tương tác thú vị dành cho khách hàng tại Hải Phòng. Người mua sắm có thể trải nghiệm "vé du lịch" tương tác, dẫn dắt họ qua các khu vực khác nhau của cửa hàng. Mỗi chiếc vé mở ra cơ hội nhận quà tặng độc quyền và chia sẻ trải nghiệm trên mạng xã hội với các hashtag #ohsomevietexpress, #VietExpress13Moment và #DreamsContinue. Hoạt động này mang đến sự thú vị cho cả trải nghiệm mua sắm trực tiếp và trực tuyến.

Kể từ khi khai trương cửa hàng đầu tiên tại Crescent Mall, Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 4 năm 2025, OH!SOME đã đẩy nhanh tốc độ mở rộng tại Việt Nam. Với 13 cửa hàng tại các thành phố lớn, thương hiệu tiếp tục khẳng định cam kết xây dựng một mạng lưới bán lẻ hiện đại, sáng tạo và lấy khách hàng làm trung tâm. Sự hiện diện tại Hải Phòng, một thành phố cảng và trung tâm công nghiệp lớn ở miền Bắc Việt Nam, đánh dấu bước đi chiến lược để tiếp cận các phân khúc khách hàng mới và mở rộng thị trường.

"Việc khai trương cửa hàng tại Hải Phòng là minh chứng cho cam kết của OH!SOME trong việc mang đến những trải nghiệm mua sắm mới mẻ, đầy cảm hứng và thú vị cho người tiêu dùng trên khắp Việt Nam. Chúng tôi tin rằng cửa hàng này sẽ trở thành một điểm đến phong cách sống mới tại Hải Phòng, nơi khách hàng có thể tìm thấy cảm hứng và thể hiện bản thân," đại diện OH!SOME chia sẻ.

Việc lựa chọn Vincom Mega Mall Royal Island làm địa điểm cũng là một quyết định mang tính chiến lược. Là trung tâm thương mại lớn nhất tại Hải Phòng, nơi đây là điểm đến hàng đầu của cả người dân địa phương và du khách. Sự hiện diện của OH!SOME tại đây mang đến cho giới trẻ một lựa chọn mới để khám phá phong cách sống hiện đại, xu hướng toàn cầu và các sản phẩm chất lượng được tuyển chọn.

Thông qua các khái niệm bán lẻ sáng tạo, chiến dịch kỹ thuật số tương tác và hợp tác với các thương hiệu quốc tế, OH!SOME không chỉ khai trương một cửa hàng mới mà còn tạo ra một không gian trải nghiệm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng hiện đại. Hải Phòng chỉ là một điểm dừng trên hành trình của OH!SOME Viet Express – một hành trình sẽ tiếp tục mang đến nhiều câu chuyện, điểm đến và trải nghiệm đầy cảm hứng cho người tiêu dùng tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Về OH!SOME

OH!SOME là thương hiệu bán lẻ phong cách sống hàng đầu, cung cấp đa dạng sản phẩm toàn cầu từ các danh mục như hợp tác IP, mỹ phẩm, đồ chơi, đồ ăn nhẹ, đồ uống, nhu yếu phẩm hàng ngày và điện tử.

OH!SOME's official Instagram: @ohsome.vn

Media Contact:

OH!SOME Public Relations Department

Email: pr@blueorigin.cn

