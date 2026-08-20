Olympic robot lớn nhất thế giới sắp diễn ra, hơn 2.000 robot hình người sẽ làm điều chưa từng có

Bắc Kinh sẽ trở thành sân khấu cho cuộc đua robot hình người lớn nhất từ trước đến nay khi hơn 2.000 cỗ máy chuẩn bị tranh tài tại World Humanoid Robot Games lần thứ hai, diễn ra từ ngày 22 đến 26/8. Quy mô sự kiện năm nay tăng vọt so với lần đầu tổ chức vào năm 2025, cho thấy Trung Quốc đang muốn biến những màn trình diễn robot thành phép thử cho một ngành công nghiệp đang tăng tốc.

Theo Tân Hoa Xã, giải đấu năm nay thu hút 666 đội với 2.056 robot đến từ 16 quốc gia. Số lượng robot tăng khoảng bốn lần so với mùa đầu tiên. Các đội tuyển đến từ những trung tâm phát triển robot lớn như Mỹ, Đức, Nhật Bản, Brazil, trong khi phần lớn số robot tham dự đến từ các doanh nghiệp, trường đại học và viện nghiên cứu Trung Quốc.

Nguồn ảnh: Reuters

Nguồn ảnh: Reuters

Nguồn ảnh: Reuters

Các robot sẽ thi đấu tại National Speed Skating Oval, nơi từng tổ chức các nội dung trượt băng tại Olympic Bắc Kinh. Năm nay, phạm vi cuộc thi cũng được mở rộng đáng kể, từ bóng đá, chạy, võ thuật sang bóng bàn, nhảy xa, cử tạ và kéo co. Đây là những bài kiểm tra đòi hỏi robot phải duy trì thăng bằng, tạo lực, phản ứng nhanh với môi trường và phối hợp chính xác giữa nhiều bộ phận.

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở việc ban tổ chức không còn muốn các robot chỉ gây ấn tượng bằng khả năng chạy nhanh hay thực hiện những cú đá đẹp mắt. Một loạt nội dung mới được thiết kế để mô phỏng công việc ngoài đời thực, từ lắp ráp linh kiện, xử lý hàng hóa, dọn phòng khách sạn cho tới các nhiệm vụ trong nhà máy, kho vận và sạc xe điện.

Sự thay đổi này phản ánh một vấn đề lớn hơn mà ngành robot hình người Trung Quốc đang phải đối mặt. Sau vài năm gây chú ý bằng những video robot nhào lộn, chạy, nhảy hay đấu võ, thị trường bắt đầu đặt câu hỏi thực tế hơn, liệu những cỗ máy này có thể làm được việc gì, hoạt động ổn định đến đâu và liệu doanh nghiệp có thể thu được lợi ích kinh tế đủ lớn để triển khai chúng trên quy mô rộng.

Hãng tin Reuters nhận định ngành robot hình người Trung Quốc đang chuyển trọng tâm từ trình diễn công nghệ sang khả năng thương mại hóa. Các công ty không chỉ phải chứng minh robot có thể thực hiện một nhiệm vụ, mà còn phải chứng minh chúng có thể làm việc với ít sự can thiệp của con người, tạo ra giá trị kinh tế và đem lại lợi tức đầu tư hợp lý.

Vì thế, World Humanoid Robot Games lần thứ hai có thể được xem như một phòng thí nghiệm khổng lồ dành cho robot hình người. Những chiếc máy giành huy chương chưa chắc là sản phẩm thành công nhất. Thước đo quan trọng hơn sẽ là liệu chúng có thể bước ra khỏi sân đấu, đi vào nhà máy, khách sạn, kho hàng hay cửa hàng và thực sự thay thế một phần công việc của con người hay không.



