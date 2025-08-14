Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Omoda & Jaecoo trong mắt khách hàng: Dịch vụ hơn cả sự mong đợi

Với nhiều người, mua một chiếc xe mới đồng nghĩa với việc bắt đầu một hành trình trải nghiệm. Nhưng với khách hàng của Omoda & Jaecoo, hành trình ấy không chỉ nằm ở cảm giác lái, mà còn ở sự an tâm, tin tưởng và được chăm sóc trọn vẹn.

Từ hạ tầng phụ tùng sẵn sàng 48 giờ, chính sách bảo hành dài hạn đến mạng lưới đại lý 3S chuẩn quốc tế, mọi dịch vụ đều được khách hàng cảm nhận và kể lại bằng sự hài lòng. Và chính những lời chia sẻ ấy đã vẽ nên một bức tranh rõ nét về tinh thần "Đến Việt Nam, Vì Việt Nam" mà Omoda & Jaecoo đang xây dựng tại Việt Nam.

"Tôi biết mình luôn có người đứng sau hỗ trợ" – Anh Minh, khách hàng Omoda C5

"Omoda C5 là chiếc xe đầu tiên tôi mua. Lúc đầu, tôi cũng băn khoăn vì đây là thương hiệu mới tại Việt Nam. Tình cờ, tôi tìm được thông tin qua livestream của anh Nguyễn Đăng Quang - Phó Tổng Giám đốc Omoda & Jaecoo Việt Nam, tôi biết Omoda & Jaecoo có hệ thống kho phụ tùng chính hãng ở Đồng Nai và Hải Phòng, sẵn sàng cung cấp cho đại lý chỉ trong 48 giờ. Điều đó khiến tôi yên tâm và quyết định mua, vì biết rằng chiếc xe của mình sẽ luôn được chăm sóc kịp thời khi cần."

"Bảo hành dài hạn như một lời hẹn gắn bó" – Chị Hạnh, khách hàng Jaecoo J7 PHEV (SHS)

"Gia đình tôi mê du lịch đường dài, nên tôi muốn tìm mẫu xe nào có thể đi được đường dài không cần quan tâm xăng hay sạc và có chế độ bảo hành dài hạn. Thật hay khi biết đến Jaecoo J7 PHEV (SHS); qua các kênh báo uy tín. Chiếc xe này có thể đi được đến hơn 1.600km mà chỉ cần 1 lần xăng và sạc điện. Điều khiến tôi bất ngờ là chính sách bảo hành: toàn xe 7 năm hoặc 1.000.000 km, động cơ và pin tới 10 năm hoặc 1.000.000 km. Điều đó nghĩa là chúng tôi có thể yên tâm lên đường bất cứ lúc nào mà không lo chi phí phát sinh. Với tôi, đây không chỉ là mua một chiếc xe, mà là mua một cam kết gắn bó lâu dài từ thương hiệu."

Omoda & Jaecoo trong mắt khách hàng: Dịch vụ hơn cả sự mong đợi- Ảnh 1.

Chính sách bảo hành "vượt chuẩn" của Omoda & Jaecoo không chỉ là con số, mà là sự bảo đảm để khách hàng yên tâm tận hưởng trọn vẹn mỗi chuyến đi.

"Đi đâu cũng như ở nhà" – Anh Tuấn, khách hàng Jaecoo J7

"Tôi sống ở Hà Nội nhưng tôi thường xuyên phải đi công tác ở tỉnh. Điều tôi thích ở Omoda & Jaecoo là đi đến đâu cũng dễ dàng tìm thấy đại lý 3S của hãng. Hiện nay đã có đến hơn 20 điểm trên khắp cả nước, và tôi nghe nói hết năm năm 2025 con số này sẽ lên tới 39. Lần bảo dưỡng đầu tiên ở showroom Hà Nội, tôi ấn tượng với không gian sang trọng, dịch vụ nhanh và đội ngũ kỹ thuật viên nhiệt tình. Tôi tin rằng, dù ở bất cứ tỉnh thành nào, tôi vẫn sẽ nhận được cùng một chất lượng dịch vụ như thế."

Omoda & Jaecoo trong mắt khách hàng: Dịch vụ hơn cả sự mong đợi- Ảnh 2.

Hệ thống Nhà phân phối 3S của Omoda & Jaecoo được xây dựng theo tiêu chuẩn toàn cầu, kết hợp Sales – Service – Spare Parts trong một không gian sang trọng, hiện đại, mang lại sự tiện lợi và nhất quán về dịch vụ cho khách hàng ở bất cứ đâu.

Những câu chuyện ấy, dù ở hoàn cảnh khác nhau, đều có một điểm chung: sự an tâm mà Omoda & Jaecoo mang lại. Từ hạ tầng phụ tùng sẵn sàng 48 giờ, chính sách bảo hành dài hạn, đến mạng lưới 3S chuẩn quốc tế đang không ngừng mở rộng, tất cả được xây dựng để khách hàng không chỉ sở hữu một chiếc xe, mà còn có một người bạn đồng hành đáng tin cậy.

Với Omoda & Jaecoo Việt Nam, dịch vụ sau bán hàng không chỉ là trách nhiệm – đó là lời hứa. Một lời hứa về sự tận tâm, chuyên nghiệp và khác biệt trên mọi hành trình.

