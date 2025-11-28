Ông bà xưa dạy: 3 loại cây càng để trong nhà càng “rút lộc, mất vận” - nhiều người trồng mà không hay

Một ngôi nhà muốn giữ được tài khí thì cây trồng phải “hợp dương – thoáng khí – sinh năng lượng”. Nếu chọn nhầm, cây càng xanh mướt thì vận nhà càng dễ trì trệ.

Dưới đây là 3 loại cây tưởng vô hại nhưng lại được xem là “rút lộc” nếu đặt trong nhà quá lâu.

1. Cây trầu bà thân leo - đẹp nhưng mang tính “ám”, càng leo càng hút năng lượng dương

Trầu bà là loại ai cũng từng mua: dễ chăm, xanh quanh năm, leo được trên dây hoặc tường. Nhưng vì thuộc nhóm cây leo bám, phong thủy gọi đây là nhóm cây tượng trưng cho:

- “Âm khí bám víu”

- Năng lượng hạ thấp, hút khí dương trong nhà

- Vận tài khó tụ vì cây “đi lên bằng cách bám vào thứ khác”

Ông bà xưa quan niệm: Nhà có nhiều cây leo thì vận nhà khó đứng vững – tiền vào rồi ra.

Nếu để trong nhà, nhất là gần cửa sổ, góc phòng, cạnh bàn thờ hoặc gần cửa chính, cây dễ hút sạch khí dương, khiến không gian u tối và năng lượng trì trệ.

Cách hóa giải:

– Nếu yêu trầu bà, chỉ nên đặt ngoài ban công hoặc cho leo ra ngoài, không cho hướng ngọn vào nhà.

– Trong nhà hãy thay bằng cây lá đứng, hướng lên, như: lan ý, cây phất dụ, hoàng kim cát.

2. Cây thủy sinh rễ trắng - đẹp mắt nhưng tạo môi trường “tụ âm”, dễ rút lộc

Những cây như pothos thủy sinh, hồng môn thủy sinh, trúc thủy sinh, lan ý thủy sinh đang cực thịnh vì dễ chăm và nhìn “tinh khiết”.

Nhưng ông bà lại kiêng nước tù – rễ trắng – môi trường ẩm, vì:

- Tạo không khí lạnh âm, nhất là khi đặt trong phòng khách hoặc phòng ngủ.

- Khi rễ dài và rối, phong thủy gọi đó là “khí âm lan dây”, che mất đường tài.

- Nước bẩn hoặc để lâu không thay sẽ được xem là năng lượng xấu tích tụ, dễ sinh mùi và “ướt vía”.

- Nước động – tài lộc động. Nước đục – tài lộc mờ.

Đó là lý do ba mẹ xưa luôn dặn “nước trồng cây phải trong, rễ không được loạn”.

Cách hóa giải:

– Nếu để trong nhà, nên chọn loại rễ ngắn, hoặc cắt rễ 2 tuần/lần.

– Luôn để chậu ở nơi sáng, không đặt giữa phòng hay cạnh cửa chính.

– Đổi sang trồng đất nếu muốn giữ năng lượng ổn định.

3. Cây me kiểng / me Nhật - xanh đẹp nhưng lá nhỏ rụng liên tục, tạo “khí hao”

Me kiểng vài năm trở lại đây rất hot vì thân gỗ mini, tán lá thanh mảnh và tạo cảm giác “sang sang kiểu Nhật”. Nhưng cây lại rụng lá li ti mỗi ngày, mà trong phong thủy đây là dấu hiệu:

- Hao tổn khí dương

- Tán lá tiêu tán – tài lộc cũng tản theo

Cây tượng trưng cho sự chia nhỏ, phân tán năng lượng

Ông bà có câu: “Nhà có lá rơi liên tục thì tiền khó ở lại.”

Cây me kiểng lại thích nắng mạnh, nếu đặt trong nhà cây dễ héo, rụng nhiều, vô tình tạo cảm giác “tiêu hao” trong không gian.

Cách hóa giải:

– Không đặt me kiểng trong phòng khách hoặc phòng ăn.

– Chuyển ra ban công nhiều nắng, hoặc trước hiên nhà.

– Nếu muốn cây hợp phong thủy hơn, hãy đặt thêm một vật dương tính (lọ gốm sáng màu, đèn vàng ấm).

Vậy nên trồng gì trong nhà để “tăng lộc - giữ vía” hơn?

Nếu muốn “thay cây rút lộc bằng cây hút lộc”, bạn có thể chọn:

- Lan ý – lọc khí mạnh, thuộc mệnh Kim – tài sinh.

- Cây phất dụ (phát tài) – lá hướng lên, tượng trưng cho vươn lên.

- Trầu bà đế vương – bản lá lớn, dương khí mạnh.

- Kim ngân – biểu tượng tài lộc, hợp phòng khách.

Lời kết

Phong thủy không phải mê tín, mà là cách giữ cho không gian sống hài hòa, sáng, thoáng và ổn định năng lượng. Chọn cây đúng không chỉ đẹp nhà, mà còn giúp: tinh thần nhẹ, không khí trong lành, tài khí ổn định, vận may dễ “đậu” vào nhà.

"Nhà hợp khí – người hợp vận.” Chỉ cần chỉnh đúng vài chậu cây, đôi khi cuộc sống đã sáng sủa hơn rất nhiều.

Thông tin mang tính chất tham khảo