Ống đồng Toàn Phát nhận giải Doanh nghiệp đóng góp xuất sắc vì xã hội

Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của người thuyền trưởng đã chèo lái Toàn Phát từ một xưởng nhỏ trở thành thương hiệu quốc gia, đồng thời dành nhiều tâm huyết cho các hoạt động cộng đồng.

Chủ tịch Bùi Quốc Chính nhận bằng khen cho doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc trong công tác xã hội.

Khởi nghiệp từ một cửa hàng sửa chữa đồ điện lạnh nhỏ, ông Bùi Quốc Chính đã từng bước gây dựng Toàn Phát trở thành nhà sản xuất ống đồng hàng đầu Việt Nam, với hai nhà máy quy mô lớn, công suất hơn 40.000 tấn mỗi năm và xuất khẩu tới hơn 50 quốc gia. Với khát vọng "Make in Vietnam", công ty đã đưa sản phẩm ống đồng Toàn Phát đạt mọi chuẩn quốc tế khắt khe nhất, khẳng định sự hiện diện trên cả những thị trường khó tính trên toàn thế giới.

Với tầm nhìn trở thành doanh nghiệp sản xuất ống đồng hàng đầu khu vực, Toàn Phát liên tục đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống sản xuất hiện đại, tích hợp công nghệ số, áp dụng tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và môi trường ISO 14001:2015. Nhờ đó, hệ thống sản xuất và sản phẩm của Toàn Phát được chứng nhận bởi những chứng chi quốc tế khắt khe như JIS H3300 (Nhật Bản), UL-US 207 (Hoa Kỳ), ASTM B68, B280, UL - CA 2333044 - 0, BS/EN 1057 (Châu Âu), AZ/NZS 1571 (Úc), là đối tác tin cậy của nhiều tập đoàn lớn trên thế giới.

Bên cạnh những thành tựu trên thương trường, Toàn Phát luôn quan tâm tới các chương trình xã hội, từ đào tạo an toàn lao động, hỗ trợ công nhân khó khăn đến khắc phục thiên tai và từ thiện cộng đồng. Chính những đóng góp thiết thực ấy đã góp phần giúp doanh nghiệp được Thủ tướng Chính phủ vinh danh là doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc trong công tác xã hội.

Gian hàng Toàn Phát tại Triển lãm 80 năm Thành tựu đất nước

Trong dịp Triển lãm 80 năm Thành tựu Kinh tế - Xã hội của đất nước, gian hàng của Ống đồng Toàn Phát được vinh dự đặt tại phân khu "Khởi nghiệp Kiến quốc", tự hào là 1 trong 110 doanh nghiệp tiêu biểu của Thương hiệu quốc gia - đã trở thành điểm nhấn thu hút đông đảo khách tham quan. Nổi bật tại đây là biểu trưng lấy cảm hứng từ "Rặng tre làng" – biểu tượng của sự đoàn kết và bản lĩnh Việt Nam – được dựng nên từ hàng nghìn cây ống đồng thẳng, một trong những sản phẩm chủ lực của công ty.

Hình ảnh ban lãnh đạo của Công ty Cổ phần ống đồng Toàn Phát tại gian hàng triển lãm A80.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Bùi Quốc Chính chia sẻ: "Hành trình của Toàn Phát là minh chứng cho một niềm tin bền bỉ rằng không khó khăn nào là không thể vượt qua. Chúng tôi sẽ tiếp tục giữ vững tinh thần chính trực, trách nhiệm và sáng tạo để đưa thương hiệu ống đồng Việt vươn xa hơn nữa, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước."

Giải thưởng "Doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc trong công tác xã hội" dành cho Chủ tịch Bùi Quốc Chính vì thế không chỉ là vinh dự cá nhân, mà còn là niềm tự hào chung của Toàn Phát – một doanh nghiệp đang ngày càng khẳng định vị thế, góp phần xây dựng một Việt Nam hùng cường – thịnh vượng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.