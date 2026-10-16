Ông Eric Vương bị bắt, công ty đối diện nguy cơ mất trắng hơn trăm tỷ đồng

CTCP Đầu tư HVA (mã: HVA) vừa công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên 2026, đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C đã từ chối đưa ra kết luận về BCTC này.

Về cơ sở của việc từ chối, kiểm toán dẫn lại vào ngày 24/3/2026, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tổ vụ án hình sự liên quan đến hoạt động của sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS; đồng thời khởi tố và bắt tạm giam ông Vương Lê Vĩnh Nhân – nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty – và bà Ngô Thị Thảo – Giám đốc HanaGold.

Đến thời điểm phát hành Báo cáo soát xét này, đơn vị kiểm toán chưa thu thập được đầy đủ bằng chứng thích hợp để đánh giá phạm vi và ảnh hưởng của vụ án đối với công ty, các giao dịch đã phát sinh và các số dư có liên quan trên BCTC giữa niên độ.

Ngoài ra, toàn bộ hồ sơ, chứng từ kế toán của công ty liên quan đến các giao dịch phát sinh trong giai đoạn từ ngày 1/1/2026 đến hết ngày 24/3/2026 đang được cơ quan điều tra thu giữ. Kiểm toán chưa được tiếp cận các hồ sơ, chứng từ này và không thể thực hiện đầy đủ các thủ tục thay thế. Do đó, không thể thu thập đầy đủ bằng chứng thích hợp về tính hiện hữu, đầy đủ, chính xác, phân loại và đúng kỳ của các giao dịch phát sinh trong giai đoạn nêu trên cũng như ảnh hưởng của các giao dịch này đến các số dư tại ngày 30/6/2026.

Theo đó, kiểm toán không thể xác định liệu có cần thực hiện các điều chỉnh bổ sung đối với Báo cáo tài chính giữa niên độ hay không.

Tại ngày 30/6/2026, HVA ghi nhận các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, chủ yếu phát sinh từ các hợp đồng hợp tác kinh doanh, trị giá hơn 125 tỷ đồng cùng khoản phải thu từ CTCP Trustpay trị giá 22 tỷ đồng. Tổng giá trị hai khoản mục này là 147 tỷ đồng. Trong đó bao gồm: (i) khoản hợp tác kinh doanh 25 tỷ VND với Onuschain, là đối tác mang lại doanh thu dịch vụ lớn nhật của Công ty trong kỳ và có liên quan đến ông Vương Lê Vĩnh Nhân; (ii) khoản hợp tác kinh doanh 35 tỷ VND với HanaGold, có Giám đốc bị khởi tố và bắt tạm giam trong cùng vụ án; và (iii) các khoản hợp tác kinh doanh với Vfilms 5 tỷ VND và BTC 15 tỷ VND, đã chấm dứt hợp đồng từ ngày 8/12/2025 và đã hết thời hạn hoàn trả nhưng đến ngày 30/6/2026 vẫn chưa thu hồi được vốn.

Tại thời điểm soát xét, đối với khoản đầu tư trị giá 125 tỷ đồng nêu trên, công ty không nhận được xác nhận số dư từ các bên liên quan, không liên hệ được với các đối tác và không cung cấp được bằng chứng thích hợp khác để chứng minh khả năng thu hồi.

Thông tin Ban điều hành cung cấp, hoạt động và tài sản của một số đơn vị trong hệ sinh thái liên quan đang chịu ảnh hưởng bởi các biện pháp của cơ quan có thẩm quyền sau sự kiện pháp lý ngày 24/3/2026.

Các tình huống trên cho thấy khả năng thu hồi các khoản đầu tư và phải thu có thể bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, công ty chưa đánh giá và ghi nhận dự phòng tổn thất đối với các khoản mục này. Đơn vị kiểm toán cũng không thể thu thập đầy đủ bằng chứng thích hợp để xác định giá trị có thể thu hồi và mức dự phòng cần thiết tại thời điểm cuối quý 2/2026.

Trong trường hợp bất lợi nhất, nếu toàn bộ các khoản nêu trên không thể thu hồi, giá trị tối đa bị ảnh hưởng sẽ là 147 tỷ đồng. Khi đó, tổng tài sản của công ty sẽ giảm từ 178 tỷ đồng xuống còn 31 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu giảm từ 149 tỷ đồng xuống còn 1,5 tỷ đồng (tương đương gần 99%).

Đồng thời, khoản lỗ trước thuế trong kỳ kế toán từ ngày 1/1/2026 đến ngày 30/6/2026 sẽ tăng từ 3,5 tỷ đồng lên gần 151 tỷ đồng, trước khi xem xét ảnh hưởng của thuế thu nhập doanh nghiệp, nếu có.

Kiểm toán nhấn mạnh sự không chắc chắn liên quan đến khả năng thu hồi các khoản đầu tư và phải thu từ các đối tác trong hệ sinh thái, khả năng duy trì doanh thu từ các đối tác hiện hữu và những ảnh hưởng đối với hoạt động của công ty.

"Các sự kiện và điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của công ty", kiểm toán nêu.