Ông Lã Giang Trung: VN-Index sẽ tăng vượt xa trí tưởng tượng phong phú của nhà đầu tư

Thị trường chứng khoán vừa trải qua một tuần giao dịch đầy biến động. Chỉ số chính giữ đà tăng xuyên suốt 4 phiên đầu tuần, tuy nhiên đã kết tuần bằng một phiên giảm mạnh hơn 40 điểm, khi áp lực chốt lời dâng cao trên nhóm Ngân hàng và nhiều cổ phiếu đã tăng nóng giai đoạn trước. Đặc biệt,

Trong bài viết mới nhất trên trang Facebook cá nhân, ông Lã Giang Trung, CEO Passion Investment đã đưa ra quan điểm về thị trường chứng khoán đáng chú ý. Vị chuyên gia cho rằng thị trường tài chính toàn cầu đang trong chu kỳ nới lỏng khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phát tín hiệu có thể tiếp tục cắt giảm lãi suất vào tháng 9 năm nay, từ đó tái khởi động chính sách nới lỏng tiền tệ sau gần 1 năm tạm dừng. Trong nước, với mục tiêu tăng trưởng mạnh của nền kinh tế Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước cũng đang có nhiều động thái hỗ trợ tối đa cho tăng trưởng thông qua nới lỏng chính sách tiền tệ.

Ông Lã Giang Trung dẫn lại câu châm ngôn "Don’t fight the Fed" của Martin Zweig đưa ra từ thập niên 1970 cũng như luân điểm của nhà đầu tư huyền thoại Stanley Druckenmiller và nhấn mạnh chính sách tiền tệ của Fed nếu tăng hay giảm lãi suất, thắt chặt hay nới lỏng đều mang tính then chốt định hướng thị trường. Thanh khoản mới là động lực chính tác động tới giá cổ phiếu và nó quan trọng hơn cả kết quả kinh doanh doanh nghiệp.

Ông Trung cho biết khi Fed và hàng loạt các ngân hàng trung ương trên thế giới đang bơm tiền, trong nước thì NHNN đang nới lỏng tối đa và lộ trình này còn kéo dài ít nhất trong một năm nữa thì dòng vốn sẽ chảy mạnh vào các kênh tài sản, trong đó có chứng khoán.

Trong quá khứ, năm 2022 khi Fed siết chặt, VN-Index rơi mạnh từ vùng 1.500 về quanh 900 điểm. Ngược lại, hiện nay cả Fed lẫn NHNN đều nới lỏng, bơm tiền quyết liệt, sẽ tạo ra xu hướng đi lên dài hạn và mạnh mẽ. Trong sóng tăng này, ông Trung cho rằng cổ phiếu và các tài sản rủi ro nhìn chung đều hưởng lợi, nhà đầu tư nắm giữ tiền mặt mới là đối tượng bị "ăn mòn" sức mua bởi lạm phát tài sản.

"Nếu so sánh với giai đoạn 2020–2021, dòng tiền tham gia thị trường chứng khoán còn mạnh mẽ hơn, trong khi định giá thị trường vẫn chưa cao bằng. Thanh khoản giao dịch bình quân mỗi ngày trong tháng 8/2025 đã lên hơn 48k tỷ/phiên. Nếu so sánh tương đối về mặt thời gian thì tháng 8/2025 sẽ tương đối ngang với mức tháng 12/2020 về chu kỳ thời gian, định giá, biến động của thị trường, biến động của từng phân lớp cổ phiếu", ông Trung phân tích.

Vị chuyên gia nhấn mạnh điều quan trọng hiện tại là phải nhìn vào bức tranh lớn, xu hướng dài hạn. Khi thanh khoản còn được bơm mạnh, thị trường còn dư địa đi lên. Câu chuyện chi tiết về từng cổ phiếu hay những biến động vài chục điểm trong ngắn hạn sẽ không làm thay đổi xu thế dài hạn. Dòng tiền và thanh khoản lên gấp 2-3 lần so với chu kỳ trước 2020-2021, và hiện định giá thị trường mới đi được một nửa con đường so với chu kỳ trước.

Dành cho câu hỏi thị trường còn có thể tăng tới bao giừo, CEO Passion Investment cho rằng "VN-Index sẽ tăng vượt tất cả các kịch bản trong trí tưởng tượng phong phú nhất của nhà đầu tư".

Ông Lã Giang Trung từng là một chuyên gia chứng khoán được rất nhiều nhà đầu tư biết đến với những nhận định rất "sốc" nhưng lại có độ chính xác cao. Nhiều chứng sỹ thậm chí còn ví vị chuyên gia này như một "nhà tiên tri" về chứng khoán.

Lần đưa ra nhận định gây ngỡ ngàng nhất của ông Lã Giang Trung là vào giữa năm 2022, thời điểm VN-Index mới điều chỉnh nhẹ từ đỉnh 1.500. Khi đó, chuyên gia này cho rằng, thị trường trong chu kỳ đi xuống và kết thúc một giai đoạn kinh tế, thông thường sẽ giảm 30 - 40% từ đỉnh và VN-Index có khả năng đi về 950 điểm.

Quan điểm của ông Lã Giang Trung thời điểm đó đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, song biến động của thị trường trong phần còn lại của năm 2022 đã khá tương đồng với quan điểm của ông Trung, VN-Index có thời điểm đã xuống dưới 900 điểm vào giữa tháng 11/2022 trước khi hồi phục trở lại.