Ông Lê Mạnh Linh – người dẫn dắt EVNFinance trên hành trình đổi mới

Ông Lê Mạnh Linh từng đảm nhận nhiều vị trí lãnh đạo trong lĩnh vực đầu tư và chiến lược của EVNFinance. Từ tháng 5/2024, ông giữ cương vị Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Chủ tịch Ủy ban Chiến lược, phụ trách tham mưu triển khai các định hướng phát triển bền vững tại EVNFinance.

Ông Lê Mạnh Linh được bổ nhiệm làm Quyền Tổng Giám đốc EVNFinance

Tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế và Quản lý tại Đại học Pierre Mendes France, cùng bằng Thạc sĩ Luật Thương mại Quốc tế tại Đại học Francois Rabelais de Tours (Pháp), ông Lê Mạnh Linh có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, từng giữ nhiều vị trí quan trọng tại các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp lớn ở Việt Nam.

Hội đồng Quản trị EVNFinance kỳ vọng, với tầm nhìn chiến lược và kinh nghiệm dày dặn, ông Lê Mạnh Linh sẽ tiếp tục dẫn dắt EVNFinance theo định hướng phát triển bền vững, hiện đại hóa hoạt động tài chính và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

Trước đó, Hội đồng Quản trị EVNFinance đã thống nhất bổ nhiệm Tổng Giám đốc Mai Danh Hiền vào vị trí Phó Chủ tịch HĐQT phụ trách chiến lược và phát triển bền vững. Với kinh nghiệm dày dặn về điều hành, quản trị và tài chính số, ông Mai Danh Hiền được kỳ vọng sẽ tiếp tục dẫn dắt EVNFinance trong định hướng phát triển các sản phẩm dịch vụ tài chính số trên nền tảng điện thoại di động thông minh.

Ông Mai Danh Hiền gắn bó hơn 10 năm với EVNFinance, đồng hành cùng ban lãnh đạo đưa EVNFinance đạt nhiều thành tựu quan trọng, trong đó có kết quả ấn tượng nửa đầu năm 2025 – hoàn thành 62% kế hoạch lợi nhuận cả năm và duy trì xếp hạng tín nhiệm B2 lần thứ 5 liên tiếp.

Sự chuyển giao này thể hiện tinh thần kế thừa và phát triển bền vững, khẳng định quyết tâm của EVNFinance trong việc củng cố đội ngũ lãnh đạo và chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.