Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Lê Mạnh Linh – người dẫn dắt EVNFinance trên hành trình đổi mới

18-08-2025 - 10:00 AM | Doanh nghiệp

Ông Lê Mạnh Linh – người dẫn dắt EVNFinance trên hành trình đổi mới

Ngày 15/8/2025, Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance – MCK: EVF) công bố Quyết định của Hội đồng Quản trị EVNFinance bổ nhiệm ông Lê Mạnh Linh – Thành viên HĐQT giữ vai trò Quyền Tổng Giám đốc, chính thức đảm nhiệm vị trí từ ngày 21/08/2025.

Ông Lê Mạnh Linh từng đảm nhận nhiều vị trí lãnh đạo trong lĩnh vực đầu tư và chiến lược của EVNFinance. Từ tháng 5/2024, ông giữ cương vị Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Chủ tịch Ủy ban Chiến lược, phụ trách tham mưu triển khai các định hướng phát triển bền vững tại EVNFinance.

Ông Lê Mạnh Linh – người dẫn dắt EVNFinance trên hành trình đổi mới- Ảnh 1.

Ông Lê Mạnh Linh được bổ nhiệm làm Quyền Tổng Giám đốc EVNFinance

Tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế và Quản lý tại Đại học Pierre Mendes France, cùng bằng Thạc sĩ Luật Thương mại Quốc tế tại Đại học Francois Rabelais de Tours (Pháp), ông Lê Mạnh Linh có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, từng giữ nhiều vị trí quan trọng tại các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp lớn ở Việt Nam.

Hội đồng Quản trị EVNFinance kỳ vọng, với tầm nhìn chiến lược và kinh nghiệm dày dặn, ông Lê Mạnh Linh sẽ tiếp tục dẫn dắt EVNFinance theo định hướng phát triển bền vững, hiện đại hóa hoạt động tài chính và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

Trước đó, Hội đồng Quản trị EVNFinance đã thống nhất bổ nhiệm Tổng Giám đốc Mai Danh Hiền vào vị trí Phó Chủ tịch HĐQT phụ trách chiến lược và phát triển bền vững. Với kinh nghiệm dày dặn về điều hành, quản trị và tài chính số, ông Mai Danh Hiền được kỳ vọng sẽ tiếp tục dẫn dắt EVNFinance trong định hướng phát triển các sản phẩm dịch vụ tài chính số trên nền tảng điện thoại di động thông minh.

Ông Mai Danh Hiền gắn bó hơn 10 năm với EVNFinance, đồng hành cùng ban lãnh đạo đưa EVNFinance đạt nhiều thành tựu quan trọng, trong đó có kết quả ấn tượng nửa đầu năm 2025 – hoàn thành 62% kế hoạch lợi nhuận cả năm và duy trì xếp hạng tín nhiệm B2 lần thứ 5 liên tiếp.

Sự chuyển giao này thể hiện tinh thần kế thừa và phát triển bền vững, khẳng định quyết tâm của EVNFinance trong việc củng cố đội ngũ lãnh đạo và chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
evf, EVNfinance

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đập tan định kiến "nhảy đâu sập đó", bầu Đức thắng lớn khi chuối Việt Nam bứt phá chiếm gần 50% thị phần Trung Quốc, xuất khẩu tăng 55%

Đập tan định kiến "nhảy đâu sập đó", bầu Đức thắng lớn khi chuối Việt Nam bứt phá chiếm gần 50% thị phần Trung Quốc, xuất khẩu tăng 55% Nổi bật

Lần đầu tiên trong lịch sử, có 10.000 tỷ đồng vẫn chưa chắc vào Top20 người giàu nhất TTCK Việt Nam, tài sản tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo tăng 21% trong 2 tuần

Lần đầu tiên trong lịch sử, có 10.000 tỷ đồng vẫn chưa chắc vào Top20 người giàu nhất TTCK Việt Nam, tài sản tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo tăng 21% trong 2 tuần Nổi bật

Việt Nam có thương hiệu sữa được đánh giá tiềm năng nhất toàn cầu

Việt Nam có thương hiệu sữa được đánh giá tiềm năng nhất toàn cầu

10:00 , 18/08/2025
Tỷ lệ vỡ nợ của trái phiếu năng lượng đã chạm ngưỡng xấp xỉ 55%

Tỷ lệ vỡ nợ của trái phiếu năng lượng đã chạm ngưỡng xấp xỉ 55%

09:57 , 18/08/2025
Tòa nhà Trung tâm Tài chính quốc tế cao 55 tầng sắp khánh thành tại TP.HCM: Vừa tăng vốn lên gấp 10 lần

Tòa nhà Trung tâm Tài chính quốc tế cao 55 tầng sắp khánh thành tại TP.HCM: Vừa tăng vốn lên gấp 10 lần

09:51 , 18/08/2025
Viconship và Hải An bắt tay lập liên doanh đóng tàu nghìn tỷ

Viconship và Hải An bắt tay lập liên doanh đóng tàu nghìn tỷ

09:39 , 18/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên