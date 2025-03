Ông Lê Phước Vũ vẫn tham vọng BĐS: Chỉ làm đô thị 600-700ha, không dại như các Tập đoàn "pháp lý chưa xong, lấy tiền dân rồi không giao nhà"

Tại Đại hội cổ đông thường niên sáng nay ngày 18/3/2025, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoa Sen (mã chứng khoán HSG) – ông Lê Phước Vũ – đã có những chia sẻ đáng chú ý khi quay lại làm bất động sản.

Lần thứ 3 trở lại

Hoa Sen đang đẩy mạnh mảng bất động sản thông qua CTCP Hoa Sen Yên Bái. Tháng 5/2024, công ty này được tăng vốn lên 621 tỷ đồng để "hồi sinh" dự án Trung tâm thương mại dịch vụ, khách sạn, nhà hàng và tổ chức sự kiện Hoa Sen Yên Bái - một dự án đã được khởi động từ năm 2016.

Trong năm tài chính 2023-2024, Tập đoàn cũng đã xúc tiến đầu tư nhiều dự án tiềm năng tại Đồng Nai nhằm đón đầu làn sóng phát triển khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động, thể hiện tầm nhìn chiến lược dài hạn của doanh nghiệp dẫn đầu ngành tôn thép.

"Hoa Sen phải làm đô thị 600-700 ha chứ không làm nhỏ", ông nói. Theo ông Vũ, vị trí sân bay Long Thành sẽ là trung tâm các tuyến đường đi ngang qua, các khu đô thị lớn nhất cũng sẽ phát triển dọc theo tuyến đường này và không nơi nào có vị trí tuyệt vời như Long Thành.

Chủ tịch Vũ cho biết Hoa Sen đang làm dự án bất động sản ở đây, nhưng chưa xong nên ông chưa nói cụ thể. Ông chỉ tiết lộ: "Chúng tôi không dại như các tập đoàn bất động sản, pháp lý chưa có, đi lấy tiền của dân, và không giao nhà. Chúng tôi có nguồn lực, tiền, lợi thế vật liệu giá rẻ. Chúng ta phải làm một khu đô thị 600-700 ha. Lấy nguồn lực bên này dồn qua bên kia".

Hoa Sen được biết "đánh tiếng" quay trở lại ngành nhà đất trong năm 2023 khi thành lập CTCP Hoa Sen Sài Gòn có vốn điều lệ 100 tỷ đồng. Trong đó, Hoa Sen sẽ sở hữu 40% vốn điều lệ của Hoa Sen Sài Gòn. Ông Trần Ngọc Chu, Thành viên HĐQT của công ty sẽ là người đại diện phần vốn góp tại công ty bất động sản này.

Sau 2 năm chưa thành công dù rất tham vọng với ngành bất động sản

Thực tế, Hoa Sen đã "lấn sân" sang bất động sản từ lâu nhưng gặp nhiều trắc trở và đến nay vẫn chưa ghi được dấu ấn trên thị trường này. Năm 2009, với định hướng trở thành một tập đoàn đa ngành, Hoa Sen đã cùng lúc đầu tư vào bất động sản với 5 dự án: Khu chung cư cao tầng Hoa Sen - Phố Đông (quận 9, TP HCM); dự án căn hộ Hoa Sen Phước Long B (quận 9, TP HCM); dự án căn hộ Hoa Sen Riverview (quận 9, TP HCM); dự án Văn phòng trụ sở Hoa Sen Group (quận 2, TP HCM); góp 45% vốn vào dự án Cảng quốc tế Hoa Sen - Gemadept.

Thế nhưng chỉ sau 2 năm, Hoa Sen bất ngờ tuyên bố rút khỏi mảng kinh doanh phụ và tập trung cho lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là thép. Công ty chuyển nhượng để rút hết vốn ra khỏi 4 dự án, chỉ giữ lại dự án Phố Đông – Hoa Sen đang xây dựng dở dang.

Mặc dù vậy, tham vọng làm bất động sản của doanh nhân Lê Phước Vũ vẫn chưa dừng lại. Năm 2016, Hoa Sen trở lại lĩnh vực này với việc thành lập tới 4 công ty con chuyên đầu tư vào địa ốc gồm CTCP Hoa Sen Yên Bái, CTCP Hoa Sen Hội Vân, CTCP Hoa Sen Vân Hội và CTCP Hoa Sen Quy Nhơn. Tuy nhiên một lần nữa, cái duyên của "vua tôn" với bất động sản vẫn chưa tới.

Tháng 7/2018, Hoa Sen công bố quyết định giải thể Hoa Sen Hội Vân. Lý do được đưa ra là công ty chấm dứt triển khai Dự án Khu du lịch suối nước nóng Hoa Sen Hội Vân tại Phù Cát, Bình Định. Tháng 9/2018, Hoa Sen tiếp tục giải thể CTCP Hoa Sen Vân Hội, chủ đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái hồ Vân Hội tại huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Lý do giải thể là do công ty ngừng tổ chức, triển khai dự án.

Đối với CTCP Hoa Sen Quy Nhơn, Hoa Sen cũng đã ra quyết định giải thể sau khi rút lui khỏi dự án Cảng biển Tổng hợp Cà Ná và dự án Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Hoa Sen Cà Ná - Ninh Thuận.