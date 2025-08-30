“Ông lớn” khu công nghiệp VSIP lãi ròng hơn 6 tỷ mỗi ngày

Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP) vừa công bố thông tin về tình hình tài chính bán niên 2025 ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng tích cực, lợi nhuận sau thuế tăng 3,4% so với cùng kỳ, lên 1.126 tỷ đồng, tương ứng lãi ròng hơn 6 tỷ đồng mỗi ngày.

Trước đó, trong các năm tài chính 2022, 2023 và 2024, “ông lớn” khu công nghiệp này báo lãi sau thuế lần lượt 2.258 tỷ đồng, 1.703 tỷ đồng và 3.282 tỷ đồng.

Về sức khỏe tài chính doanh nghiệp, tính đến ngày 30/6/2025, vốn chủ sở hữu của VSIP tăng 12,3% so với cùng kỳ, lên 18.527 tỷ đồng, tương ứng tăng hơn 2.000 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu là 2.678 tỷ đồng, lợi nhuận chưa phân phối là 9.943 tỷ đồng, quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu là 2.887 tỷ đồng và 3.018 tỷ đồng là lợi ích cổ đông không kiểm soát.

Tính đến thời điểm cuối tháng 6/2025, tổng nợ phải trả của VSIP tăng 22,1% so với cùng kỳ, lên 23.459 tỷ đồng, tương ứng tăng hơn 4.250 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ vay ngân hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất với 13.556 tỷ đồng. Theo sau là Nợ phải trả khác (gồm: Phải trả người bán, Người mua trả tiền trước, Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước, Phải trả người lao động, Chi phí phải trả, Dự phòng phải trả, Thuế thu nhập hoãn lại phải trả, phải trả khác) là 6.902 tỷ đồng và nợ vay từ phát hành trái phiếu là 3.000 tỷ đồng.

Như vậy, tính đến thời điểm cuối tháng 6/2024, tổng tài sản của VSIP tăng 17,6% so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 41.986 tỷ đồng, tương ứng tăng gần 6.300 tỷ đồng.

Được biết, VSIP là liên doanh lớn nhất của Tổng công ty đầu tư và phát triển công nghiệp (Becamex, HoSE: BCM) hợp tác cùng Tập đoàn Sembcorp, thành lập năm 1996. Đến nay, đã đưa vào khai thác 12 khu công nghiệp VSIP trên khắp cả nước, thu hút tổng vốn đầu tư trị giá khoảng 17 tỷ USD và đã tạo ra hơn 300.000 việc làm tại Việt Nam.

Trong các công ty liên doanh, VSIP là liên doanh mang lại lợi nhuận lớn nhất cho Becamex. Lãnh đạo Becamex cho biết liên doanh này sẽ được IPO trong tương lai để nâng tầm phát triển.

Một số Khu công nghiệp được VSIP đầu tư được biết đến rộng rãi như: VSIP I Bình Dương, VSIP II Bình Dương, VSIP III Bình Dương, VSIP Bắc Ninh, VSIP Hải Phòng, VSIP Quảng Ngãi, VSIP Hải Dương, VSIP Nghệ An và Becamex VSIP Bình Định, …

Tính riêng từ đầu năm đến nay, VSIP liên tục triển khai thực hiện các dự án Khu Công nghiệp VSIP II Quảng Ngãi, Khu công nghiệp VSIP Thái Bình, Khu công nghiệp Hải Long (VSIP Nam Định) giai đoạn 1, …