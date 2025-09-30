Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Ông lớn" Nga vào cuộc, cùng Việt Nam phát triển công trình đầu tiên trong lịch sử Việt: Cú hích quốc gia

30-09-2025 - 14:30 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Chuyên gia năng lượng đánh giá rất cao hợp tác hạt nhân giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng sạch ngày càng cấp thiết, quan hệ hợp tác hạt nhân vì mục đích hòa bình giữa Nga và Việt Nam đang bước vào giai đoạn mới với những dấu mốc cụ thể.

Ngày 26/9, trong khuôn khổ Tuần lễ Nguyên tử Thế giới tổ chức tại Moscow, Công ty Cổ phần Năng lượng Quốc tế Rosatom (REIN JSC, thuộc Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Nhà nước Nga Rosatom) và Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2, thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN) đã ký Biên bản ghi nhớ (MoU) hợp tác cho dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1.

Biên bản ghi nhớ hướng tới việc phối hợp nỗ lực giữa Nga và Việt Nam trong việc cập nhật nghiên cứu khả thi và hồ sơ địa điểm và phát triển hạ tầng, nhân lực cho Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 – dự án điện hạt nhân đầu tiên trong lịch sử Việt Nam, đánh dấu sự tái khởi động chương trình điện hạt nhân Việt Nam sau gần một thập kỷ tạm dừng.

"Hợp tác hạt nhân giữa Việt Nam - Nga tiến triển rất tốt"

"Hợp tác năng lượng hạt nhân giữa Việt Nam và Liên bang Nga đang tiến triển rất tốt. Gần đây, Việt Nam đã tái khởi động chương trình điện hạt nhân và bắt đầu phối hợp chặt chẽ với Rosatom" - TS. Trần Chí Thành - Viện trưởng Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam - trả lời phỏng vấn của hãng tin Sputnik (Nga) bên lề Tuần lễ Nguyên tử Thế giới.

"Ông lớn" Nga vào cuộc, cùng Việt Nam phát triển công trình đầu tiên trong lịch sử Việt: Cú hích quốc gia- Ảnh 1.

Tổng Giám đốc Rosatom Alexey Likhachev (trái) và TS. Trần Chí Thành - Viện trưởng Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam. Ảnh: VGP

Trước đó, vào tháng 5/2025, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng và Tổng Giám đốc Rosatom Alexey Likhachev đã ký Lộ trình liên ngành phát triển công nghệ hạt nhân đến năm 2030.

Lộ trình này bao gồm các nội dung chính: Xây dựng Trung tâm Khoa học và Công nghệ Hạt nhân; cung ứng nhiên liệu cho lò phản ứng nghiên cứu tại Đà Lạt; sự tham gia của Việt Nam vào Liên danh "Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế dựa trên lò phản ứng MBIR"; và phát triển đội ngũ nhân lực cho ngành năng lượng hạt nhân Việt Nam.

MBIR nghĩa là Lò phản ứng nghiên cứu đa năng, do Rosatom phát triển. Đây là lò phản ứng neutron nhanh đa năng, sử dụng natri làm chất tải nhiệt, được thiết kế để hỗ trợ nghiên cứu công nghệ hạt nhân thế hệ IV (Gen IV) – thế hệ lò phản ứng an toàn, hiệu quả cao và bền vững hơn.

MBIR không phải là lò sản xuất điện thương mại mà là công cụ nghiên cứu, giúp thử nghiệm nhiên liệu, vật liệu và hệ thống làm mát mới.

Lò MBIR đang được xây dựng tại Viện Nghiên cứu Lò Phản ứng Nguyên tử tại thành phố Dimitrovgrad, vùng Ulyanovsk, Tây Nam Nga. Dự kiến năm 2028 sẽ đi vào hoạt động.

Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 (thuộc Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận) có tổng công suất (2 nhà máy) dự kiến từ 4000 - 6.400 Megawatt không chỉ là biểu tượng công nghệ mà còn là cú hích đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, góp phần tạo ra điện sạch nhằm từng bước đạt được mục tiêu Net Zero năm 2050 của đất nước.

Đầu năm 2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu hoàn thành dự án điện hạt nhân Ninh Thuận trước 31/12/2030; đồng thời nhấn mạnh, dự án là "lời giải cho bài toán an ninh năng lượng", thay thế dần nhiệt điện than và giảm rủi ro gián đoạn cung cấp.

Bằng cách đa dạng hóa nguồn năng lượng, dự án thúc đẩy chuyển dịch xanh, hỗ trợ kinh tế bền vững và nâng cao vị thế Việt Nam trên bản đồ năng lượng khu vực.

Trước đó, vào giữa tháng 9/2025, Wood Mackenzie cho biết Việt Nam sẽ đi đầu trong phát triển năng lượng hạt nhân tại Đông Nam Á, với kế hoạch mở rộng công suất sớm nhất là vào năm 2030, trong bối cảnh các nền kinh tế ASEAN đang tích cực theo đuổi nguồn năng lượng sạch, ít phát thải CO2 này.

Hai dự án điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam gặp khó, tỉnh Khánh Hòa đề xuất chính sách đặc biệt

Theo Trang Ly

Doanh nghiệp tiếp thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hơn một tháng kể từ khi Mỹ áp 20% thuế đối ứng, chuyên gia quốc tế dự báo thế nào về tăng trưởng GDP 2025 của Việt Nam so với các nước ASEAN-6 trong báo cáo mới nhất?

Hơn một tháng kể từ khi Mỹ áp 20% thuế đối ứng, chuyên gia quốc tế dự báo thế nào về tăng trưởng GDP 2025 của Việt Nam so với các nước ASEAN-6 trong báo cáo mới nhất? Nổi bật

BHXH TPHCM đưa ra thông báo về thay đổi quan trọng liên quan đến BHXH từ tháng sau, hàng triệu người lao động tại TP.HCM lưu ý!

BHXH TPHCM đưa ra thông báo về thay đổi quan trọng liên quan đến BHXH từ tháng sau, hàng triệu người lao động tại TP.HCM lưu ý! Nổi bật

Thủ tướng đề nghị tập đoàn GE Vernova (Hoa Kỳ) mở rộng đầu tư nguồn và lưới điện tại Việt Nam

Thủ tướng đề nghị tập đoàn GE Vernova (Hoa Kỳ) mở rộng đầu tư nguồn và lưới điện tại Việt Nam

14:18 , 30/09/2025
Khánh thành dự án đường Điện Biên Phủ nối dài đến khu đô thị Diêm Vân tại tỉnh Gia Lai

Khánh thành dự án đường Điện Biên Phủ nối dài đến khu đô thị Diêm Vân tại tỉnh Gia Lai

14:00 , 30/09/2025
Đặc biệt lưu ý: Từ tháng 10/2025, túi tiền và quyền lợi người dân thay đổi ra sao với loạt chính sách quan trọng sắp có hiệu lực?

Đặc biệt lưu ý: Từ tháng 10/2025, túi tiền và quyền lợi người dân thay đổi ra sao với loạt chính sách quan trọng sắp có hiệu lực?

13:56 , 30/09/2025
Đề xuất tăng mức hưởng BHYT lên 100% cho người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội

Đề xuất tăng mức hưởng BHYT lên 100% cho người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội

13:30 , 30/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên