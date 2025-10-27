Ông lớn Nhật Bản Sumitomo mua lại 49% cổ phần tại dự án thủy điện ở Việt Nam

Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) vừa công bố hoàn tất thương vụ mua lại 49% cổ phần của Công ty CP Tư vấn và Phát triển Điện Cửu Long (MEE JSC) – đơn vị sở hữu cụm thủy điện Đăk Di tại Nam Trà My (Quảng Nam) từ GreenSpark Group (công ty có trụ sở tại Lào Cai).



Cụm thủy điện Đăk Di 1 & 2 là dự án thủy điện kiểu dòng chảy, tổng công suất 48 MW, chính thức vận hành từ năm 2022 và đã ký hợp đồng mua bán điện dài hạn 20 năm với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Đây là khoản đầu tư đầu tiên của Sumitomo vào mảng thủy điện tại Việt Nam, đánh dấu bước mở rộng sang năng lượng tái tạo.



Theo kế hoạch, Sumitomo sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư các dự án thủy điện chất lượng cao, đồng thời xem xét cơ chế Hợp đồng mua bán điện trực tiếp (DPPA) để cung cấp nguồn điện xanh cho các khu công nghiệp và đô thị thông minh do tập đoàn phát triển tại Việt Nam.



Trước khi mở rộng sang thủy điện, Sumitomo đã có vị thế vững chắc trong các lĩnh vực khu công nghiệp, bất động sản và hạ tầng.



Với mảng Khu công nghiệp: Sumitomo là chủ đầu tư của chuỗi KCN Thăng Long – gồm Thăng Long I (Hà Nội, 1997), Thăng Long II (Hưng Yên, 2006), Thăng Long III (Vĩnh Phúc, 2015) – và đang chuẩn bị triển khai Thăng Long IV tại Thanh Hóa trong năm 2025. Đầu năm nay, tập đoàn cũng đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc để xúc tiến dự án KCN thứ hai tại địa phương.



Về mảng Bất động sản: Hợp tác cùng Tập đoàn BRG, Sumitomo phát triển Đô thị thông minh Bắc Hà Nội tại xã Vĩnh Thanh (Đông Anh, Hà Nội), quy mô gần 272 ha, tổng vốn đầu tư 4,2 tỷ USD.



Ở mảng năng lượng, Sumitomo là đối tác của EVN, EDF (Pháp) và TEPCO/JERA (Nhật Bản) trong dự án Nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ 2.2 (715 MW) theo mô hình BOT, dự kiến chuyển giao cho EVN vào tháng 2/2025 sau 20 năm vận hành.



Ngoài ra, tập đoàn còn góp mặt trong các dự án hạ tầng giao thông, tiêu biểu là thi công tuyến Metro số 1 TP.HCM từ năm 2012. Gần đây, tháng 3/2024, Sumitomo đã ký biên bản ghi nhớ với Công ty CP Di chuyển xanh và Thông minh (GSM) nhằm phát triển giao thông xanh và hệ thống trạm sạc xe điện, góp phần thúc đẩy chuyển đổi năng lượng bền vững tại Việt Nam.﻿