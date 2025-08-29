Ông Nguyễn Thanh Nghị: Đà Nẵng có thể trở thành trung tâm tài chính quốc tế hiện đại

Ngày 28-8, tại Đà Nẵng, UBND thành phố phối hợp Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương tổ chức Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2025, sự kiện trọng tâm trong khuôn khổ Tuần lễ Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng 2025.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, nhấn mạnh sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và trước thềm Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng.

Xây dựng Trung tâm tài chính vừa mang tính cấp bách, vừa mang tầm chiến lược

Theo ông Nguyễn Thanh Nghị, Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2025 là hạt nhân của tuần lễ, quy tụ cơ quan quản lý, giới khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp và nhà đầu tư trong ngoài nước. Diễn đàn là nơi thảo luận, tham vấn chính sách để thúc đẩy quá trình hình thành trung tâm tài chính quốc tế (IFC) tại Việt Nam, trước hết là ở Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại diễn đàn Tài chính Việt Nam 2025

" Việc xây dựng IFC vừa mang tính cấp bách, vừa mang tầm chiến lược lâu dài, khẳng định vị thế hội nhập của Việt Nam" - ông Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh.

Các tham luận tập trung vào các chủ đề trọng điểm: fintech, tài chính xanh và phát triển bền vững – những lĩnh vực then chốt để nâng cao hiệu quả chính sách, cải thiện môi trường kinh doanh, huy động nguồn lực trong và ngoài nước.

Ông Nghị bày tỏ niềm tin rằng với vị thế địa – kinh tế đặc biệt, Đà Nẵng có thể trở thành một IFC hiện đại, gắn với chuẩn mực quốc tế, góp phần thúc đẩy tài chính số và kinh tế số. IFC tại Đà Nẵng sẽ bổ sung một cực tăng trưởng mới bên cạnh các trung tâm truyền thống, đồng thời mở rộng không gian phát triển dịch vụ tài chính chất lượng cao gắn với logistics, du lịch và công nghệ.

Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2025 diễn ra trong khuôn khổ Tuần lễ Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng

Ngoài lĩnh vực tài chính, ông cũng nhấn mạnh vai trò của blockchain và vi mạch bán dẫn – hai trong số 11 công nghệ chiến lược được Việt Nam ưu tiên phát triển. Theo ông, sự kết hợp giữa tài chính – blockchain – bán dẫn thể hiện tầm nhìn dài hạn: thể chế tài chính tiên tiến khơi thông vốn cho công nghệ, blockchain tạo hạ tầng minh bạch cho dịch vụ tài chính mới, còn bán dẫn đem lại năng lực lõi bảo đảm lợi thế cạnh tranh. Khi ba trụ cột này vận hành đồng bộ, Đà Nẵng có cơ hội trở thành trung tâm tài chính quốc tế và đổi mới sáng tạo của cả Việt Nam và khu vực.

TP HCM và Đà Nẵng: Một trung tâm, hai điểm đến

Tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, Nghị quyết của Quốc hội đã xác lập mô hình phát triển trung tâm tài chính quốc tế "một trung tâm – hai điểm đến". Theo đó, TPHCM giữ vai trò đầu mối quy mô lớn, trong khi Đà Nẵng đảm nhiệm vị trí chuyên biệt. Tinh thần cốt lõi là phân vai để cộng hưởng, tránh sao chép và không cạnh tranh trực diện.

Ông Nguyễn Thanh Nghị cùng lãnh đạo Đà Nẵng tham quan các gian hàng triển lãm tại Tuần lễ Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng 2025

TP HCM sẽ tập trung thu hút các dòng vốn sâu rộng như cổ phiếu, trái phiếu, ngân hàng đầu tư, quỹ quản lý tài sản. Đà Nẵng sẽ phát triển các thị trường ngách dựa trên lợi thế cảng biển, sân bay quốc tế, hành lang kinh tế Đông – Tây và công nghiệp ven biển.

Trong khuôn khổ "Tuần lễ Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng 2025" còn có "Ngày hội Blockchain Việt Nam" (29-8) và "Ngày Vi mạch bán dẫn Đà Nẵng" (30-8). Chuỗi sự kiện nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ mới, tạo cầu nối hợp tác giữa nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà đầu tư, đồng thời quảng bá tiềm năng của Đà Nẵng trong lĩnh vực tài chính và công nghệ.