Ông Nguyễn Tử Quảng chỉ cách kinh doanh cá cược trở nên hợp pháp hơn, giúp người chơi mất ít tiền hơn

Chiều 28/11, Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài/ Tạp chí Nhà đầu tư tổ chức Hội thảo "Góp ý sửa đổi, bổ sung Nghị định 06 /2017/NĐ-CP về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế". Tại hội thảo, ông Nguyễn Tử Quảng, Chủ tịch tập đoàn BKAV đã nhận được câu hỏi với trình độ của Việt Nam hiện nay có thể áp dụng internet trong các giao dịch hay thanh toán hay không, có rủi ro hệ lụy gì trong việc áp dụng này không?

Trả lời cho vấn đề này, ông Nguyễn Tử Quảng ủng hộ việc sửa đổi Nghị định 06/2017 về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế. Việc này đáp ứng từ nhu cầu thực tế khách quan và đó là nhu cầu của xã hội. 

"Đó là một nhu cầu của xã hội và chúng ta phải quản lý. Việc quản lý, đưa việc kinh doanh đặt cược vào trong khuôn khổ thì có thể làm giảm những tiêu cực, bất hợp pháp. Khi chúng ta quản lý tốt thì có thể phục vụ nhu cầu của người dân" , ông Nguyễn Tử Quảng chia sẻ.

Ông Nguyễn Tử Quảng cho biết ở cương vị của một người làm công nghệ, từ những ngày đầu tiên internet vào Việt Nam, ông cũng tham gia vào việc trình các giải pháp công nghệ để quản lý. Sau đó Chủ tịch BKAV còn tham gia cả phát triển công nghệ. Vì vậy, ông Quảng khẳng định rằng với trình độ công nghệ Việt Nam hiện nay hoàn toàn có thể quản lý được việc kinh doanh đặt cược một cách chắc chắn. Điều này không mang tính cực đoan.

"Chúng ta có thể quản lý hài hòa, cân bằng đưa ra giới hạn cho người chơi. Như ý kiến các đại biểu đã nói, chúng phải đưa tất cả loại hình thể thao vào quản lý. Muốn tránh hoạt động cá cược bất hợp pháp thì chúng ta phải đưa tất cả các môn thể thao được đặt cược vào để quản lý. Với người chơi, bằng số liệu, AI... chúng ta có thể ngăn chặn được những hệ lụy, 'cơn say'. Nhiều người sau 'cơn say' thì mới biết mất tiền nên AI có thể giúp người chơi đưa ra ngưỡng để chống say" , ông Nguyễn Tử Quảng khẳng định.

Ví dụ, với Vietlott, nhiều người đặt câu hỏi liệu có công bằng hay không nhưng nếu cơ quản lý áp dụng công nghệ blockchain thì hoàn toàn quản lý được. Công nghệ sẽ là biện pháp quản lý mềm mỏng để giúp người chơi tránh được tiêu cực từ việc đặt cược. Sau khi có số liệu rõ ràng cơ quan quản lý có thể điều chỉnh quy định để khuyến khích những điều hợp pháp, giảm bớt việc bất hợp pháp để bảo vệ người chơi.