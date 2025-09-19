Ông Phạm Nhật Vượng thăng hạng trong danh sách giàu nhất thế giới

Lực cầu gia tăng trong phiên chiều 18/9 đã giúp VN-Index thu hẹp mức giảm. Tuy nhiên, VCB, GAS, BID, ACB và VPB vẫn là những mã gây ảnh hưởng tiêu cực nhất lên VN-Index. Trong khi đó, VIC, VHM và STB đóng vai trò nâng đỡ giúp chỉ số không giảm sâu hơn.

Nhóm ngân hàng nhìn chung kém tích cực, với hầu hết các mã như VCB (-2%), ACB (-2,3%), VPB (-2%), STB (-1,3%) đồng loạt điều chỉnh. Chỉ một số ít cổ phiếu như TCB (+0,2%) hay LPB (+0,2%) giữ được sắc xanh nhẹ.

Ngược lại, nhóm bất động sản lại ghi nhận điểm sáng là VIC. Vingroup tiếp tục bảo toàn vị trí dẫn đầu về vốn hoá thị trường. Kết phiên, với việc VIC tăng 1,3% lên 145.000 đồng/cổ phiếu, vốn hoá Vingroup ở mức 562.000 tỷ đồng. Vietcombank lùi về đứng thứ 2, vốn hoá tiếp tục giảm xuống 533.000 tỷ đồng, trong bối cảnh cổ phiếu điều chỉnh 1,4%. VCB đóng cửa ở mức 63.900 đồng/đơn vị.

Tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng tăng thêm gần 800 triệu USD. Dữ liệu: Forbes.

Theo dữ liệu từ Forbes, đến chiều 18/9, tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng đã tăng thêm gần 800 triệu USD (tương đương 5,9%), nâng tổng giá trị tài sản ròng lên 14,3 tỷ USD. Ông Vượng đứng thứ 186 trong danh sách tỷ phú thế giới.

Gần nhất, ông Vượng xếp thứ 188 trong danh sách tỷ phú thế giới. Ông Vượng cũng là người Việt Nam đầu tiên vào nhóm 200 người giàu nhất hành tinh.

Nhóm chứng khoán diễn biến phân hóa, SSI giữ mức tham chiếu, VIX tăng 1,4%, trong khi VND, VCI, HCM, SHS đồng loạt giảm quanh 1–2%. Cổ phiếu dầu khí tiếp tục suy yếu khi GAS (-1,6%), PVD (-1,2%) và BSR (-2,1%).

Hôm nay đồng thời là phiên đáo hạn phái sinh. Thanh khoản hụt hơi về cuối phiên, tâm lý thận trọng đang bao trùm khi thị trường vận động trong vùng nhạy cảm trước ngưỡng cản 1.670–1.680 điểm.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 5,79 điểm (0,35%) xuống 1.665,18 điểm. HNX-Index lùi về 276,92 điểm (0,26%) trong khi UPCoM-Index cũng giảm 0,61% xuống 111,10 điểm. Thanh khoản giảm, với giá trị giao dịch HoSE hơn 27.600 tỷ đồng. Khối ngoại đẩy mạnh bán ròng, giá trị hơn 1.665 tỷ đồng, tập trung vào VIC, VHM, SSI, VIX…