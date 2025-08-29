Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Ông Tiên giữa đời thường" Johnathan Hạnh Nguyễn và những phong bao lì xì Tết Độc lập

29-08-2025 - 19:45 PM | Lifestyle

Được các em nhỏ gọi bằng cái tên thân thương "Ông Tiên giữa đời thường", tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn nhiều năm nay vẫn lặng lẽ dành trọn những dịp lễ lớn để đến thăm hỏi, trao quà cho bệnh nhi ung thư.

 Những bước chân thiện nguyện giản dị ấy đã thắp sáng tinh thần chiến đấu với bệnh tật cho hàng trăm em nhỏ tại Bệnh viện Nhi Đồng 2.

"Ông Tiên giữa đời thường" Johnathan Hạnh Nguyễn và những phong bao lì xì Tết Độc lập- Ảnh 1.

Những bệnh nhi của Khoa Ung bướu huyết học - Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã quá quen thuộc với tên gọi mà chính các em và thân nhân đã đặt cho ông là "Ông Tiên giữa đời thường" vào những dịp Quốc tế thiếu nhi, Tết cổ truyền. Lần này, trước thềm mừng lễ Quốc Khánh, ông lại xuất hiện theo cách giản dị, gần gũi vốn có, với những phong bao lì xì mừng "Tết độc lập". Ông đến tận từng giường bệnh và trao tận tay cho các cháu. Nhiều cháu nhỏ còn vui mừng hớn hở khi được gặp lại ông như gặp người thân trong gia đình. Có một người mẹ đang chăm sóc con nhỏ rò reo lên: "Hôm qua, tụi cháu mới nhắc ông và nói với nhau rằng vài hôm nữa thì ông chắc chắn vào thăm, thế là hôm nay ông đến", người phụ nữ rưng rưng.

"Ông Tiên giữa đời thường" Johnathan Hạnh Nguyễn và những phong bao lì xì Tết Độc lập- Ảnh 2.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn chia sẻ: "Mỗi người có một sứ mệnh khác nhau. Nếu Nhà nước, Chính phủ đã chăm lo cho những gia đình chính sách, những người có công với cách mạng, với đất nước, thì mình cũng chỉ góp một phần nhỏ, chung tay chăm lo cho những bệnh nhi ung thư, những mảnh đời kém may mắn phải lấy bệnh viện làm nhà để họ có thêm động lực, tinh thần chiến đấu với bệnh tật. Như vậy, với tôi, Tết độc lập càng thêm ý nghĩa"…

"Ông Tiên giữa đời thường" Johnathan Hạnh Nguyễn và những phong bao lì xì Tết Độc lập- Ảnh 3.

Được biết, khi được vợ mình là Tổng Giám đốc Tập đoàn Liên Thái Bình Dương Lê Hồng Thuỷ Tiên "chi tạm ứng" khoản tiền của những tháng cuối năm, Ông Johnathan Hạnh Nguyễn nghĩ ngay đến việc dành khoản tiền đó cho các em nhỏ đang chống chọi với căn bệnh ung thư. Sự ủng hộ và khích lệ từ "hậu phương vững chắc" này cũng tiếp thêm động lực để Ông nối dài những chuyến thiện nguyện, mang yêu thương đến các em nhỏ, và họ, cũng trông chờ Ông đến như sự xuất hiện của một người ông, người bác…thân thuộc trong gia đình.

Lần vui tết độc lập này, ông dành tặng mỗi phong bì 5 triệu đồng cho hơn 160 bệnh nhi tại đây, như là một món quà tinh thần, giúp họ cảm nhận được rằng: họ không một mình chiến đấu với bệnh tật mà đâu đó, vẫn còn nhiều lắm những tấm lòng, những trái tim tràn đầy yêu thương.

"Sau mỗi lần đi như vậy, có khi tôi thức mấy đêm không ngủ, trăn trở vì thương mấy đứa nhỏ cứ âm ỉ trong tôi suốt mấy ngày sau đó, nhưng tôi lại thấy nhẹ lòng", Ông tâm sự. Và ngay khi vừa bước ra khỏi cổng Bệnh viện Nhi Đồng 2, Ông lại nghĩ ngay đến một lần thắp ngọn lửa yêu thương từ trái tim cho những ngày lễ Giáng Sinh, năm mới sắp đến… Và cứ thế, Ông lặng lẽ bước, từng bước…

Thiếu gia út nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn quay lại thời đỉnh cao visual

Theo Lan Thư

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tuổi 36 của Phó Chủ tịch ngân hàng vừa đón loạt phiên “tím lịm”: Bản lĩnh F2 với loạt dấu ấn mạnh mẽ

Tuổi 36 của Phó Chủ tịch ngân hàng vừa đón loạt phiên “tím lịm”: Bản lĩnh F2 với loạt dấu ấn mạnh mẽ Nổi bật

Đời tư kín tiếng về con dâu cả nhà tỷ phú Phạm Nhật Vượng: Khí chất lấn át á hậu, tốt nghiệp ĐH danh giá hàng đầu Việt Nam

Đời tư kín tiếng về con dâu cả nhà tỷ phú Phạm Nhật Vượng: Khí chất lấn át á hậu, tốt nghiệp ĐH danh giá hàng đầu Việt Nam Nổi bật

Vẻ quyến rũ của mỹ nhân "50 năm có một" khiến Lý Liên Kiệt chấp nhận trả thay khoản nợ 237 tỷ

Vẻ quyến rũ của mỹ nhân "50 năm có một" khiến Lý Liên Kiệt chấp nhận trả thay khoản nợ 237 tỷ

19:40 , 29/08/2025
Nữ ca sĩ vừa “đút túi” 200 tỷ đồng chỉ trong vài tháng

Nữ ca sĩ vừa “đút túi” 200 tỷ đồng chỉ trong vài tháng

19:08 , 29/08/2025
Gần 30, tôi đứng trước lựa chọn khó nhất đời: Có nên hy sinh hết tiền tiết kiệm để mua nhà, hay tiếp tục ở trọ cho nhẹ đầu?

Gần 30, tôi đứng trước lựa chọn khó nhất đời: Có nên hy sinh hết tiền tiết kiệm để mua nhà, hay tiếp tục ở trọ cho nhẹ đầu?

18:50 , 29/08/2025
Bằng Kiều lên tiếng trước tin đồn thất thiệt

Bằng Kiều lên tiếng trước tin đồn thất thiệt

17:50 , 29/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên