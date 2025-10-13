Ông Trần Thế Thông và ông Đinh Xuân Hải được bổ nhiệm làm Thư ký Bí thư Thành ủy TP HCM

Chiều 13-10, Thành ủy TP HCM tổ chức lễ trao quyết định cán bộ. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Nguyễn Phước Lộc chủ trì lễ trao quyết định.

Tại lễ trao quyết định, đại diện Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Trần Thế Thông, Vụ trưởng, Thư ký ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, tiếp tục giữ chức Thư ký ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Nguyễn Phước Lộc trao quyết định và chúc mừng ông Trần Thế Thông, ông Đinh Xuân Hải nhận nhiệm vụ mới. (Ảnh: DUY PHÚ)

Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM cũng có quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Đinh Xuân Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, giữ chức Thư ký ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM.

Tiếp cận ngay trọng trách mới

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Nguyễn Phước Lộc cho biết thành phố đang tập trung công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với chủ đề: "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế tư nhân; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để TP HCM tiên phong cùng cả nước trong kỷ nguyên mới".

Đại hội lần này mang ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt không chỉ đối với thành phố mà còn của cả nước.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Nguyễn Phước Lộc phát biểu giao nhiệm vụ. (Ảnh: DUY PHÚ)

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một Đại hội Đảng bộ cấp thành phố được tổ chức với quy mô và tầm vóc chưa từng có, mở ra chặng đường phát triển mới cho trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ lớn nhất cả nước.

Ông Nguyễn Phước Lộc cho hay do tình hình thực tế về công tác cán bộ, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM đã thảo luận, đánh giá, tiếp nhận và bổ nhiệm ông Trần Thế Thông, Vụ trưởng, Thư ký ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và ông Đinh Xuân Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương giữ chức vụ Thư ký Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang.

Ông Trần Thế Thông đã có quá trình công tác tại TP HCM, được đào tạo bài bản, có nhiều kinh nghiệm trong công tác với bề dày thành tích, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao. Ông Nguyễn Phước Lộc tin tưởng ông Trần Thế Thông sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, phối hợp cùng các lãnh đạo, cán bộ Văn phòng Thành ủy TP HCM hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đối với ông Đinh Xuân Hải, sau khi hoàn thành nghiên cứu sinh kinh tế tại Anh, đã tham gia công tác tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Từ tháng 9-2021 đến nay, ông là Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thư ký Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM, ông Nguyễn Phước Lộc chúc mừng ông Trần Thế Thông và ông Đinh Xuân Hải.

Ông Nguyễn Phước Lộc đề nghị ông Trần Thế Thông và ông Đinh Xuân Hải tiếp cận ngay trọng trách mới. Trên hết luôn thực hiện theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm với phương châm 5 nhất quán, 3 công khai, 3 sớm và 5 rõ.

Cụ thể, đó là: 5 nhất quán (chính trị - pháp lý - dữ liệu - phân bổ nguồn lực - truyền thông); 3 công khai (mục tiêu - tiến độ - kết quả); 3 sớm (sớm hoàn thiện thể chế - sớm khởi động dự án trọng điểm - sớm bố trí vốn) và 5 rõ (rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả) để áp dụng vào thực tiễn công tác tham mưu và giúp việc.

Đồng thời tiếp tục giữ gìn đạo đức cách mạng, phẩm chất, phong cách, thường xuyên, học tập rèn luyện tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, luôn vững vàng ở cương vị mới và thực hiện đúng tinh thần gương mẫu của người đảng viên.

Song song đó cùng với tập thể Văn phòng Thành ủy TP HCM đoàn kết, phát huy truyền thống, thành tích; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính trong Đảng, nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu, thẩm định, tổng hợp, giúp việc cho Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ TP HCM, đặc biệt công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của TP HCM và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Đinh Xuân Hải phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: DUY PHÚ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Đinh Xuân Hải cảm ơn Bí thư Thành ủy TP HCM, Thường trực Thành ủy TP HCM, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM, đã tin tưởng giao nhiệm.

Ông Đinh Xuân Hải hứa sẽ tiếp tục học tập, rèn luyện, tu dưỡng và cố gắng nhiều hơn nữa; đồng thời mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.