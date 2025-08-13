Ông trùm buôn thép bị cưỡng chế thuế hơn 24,2 tỷ đồng: Sẵn 350 tỷ giải quyết ngay

Ngày 12/8, CTCP Đầu tư Thương mại SMC (mã CK: SMC) thông báo đã hoàn tất nghĩa vụ nộp thuế theo thông báo và quyết định của Cục Thuế TP.HCM.

Trước đó, ngày 11/8, cơ quan thuế đã ban hành quyết định cưỡng chế trích tiền từ tài khoản của SMC tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng nhằm thu hồi khoản thuế nợ quá hạn hơn 90 ngày, với giá trị trên 24,2 tỷ đồng.

Quyết định này được gửi tới hàng chục ngân hàng thuộc khối thương mại nhà nước, thương mại cổ phần tư nhân và ngân hàng vốn nước ngoài, yêu cầu phong tỏa và trích chuyển tiền từ tài khoản của doanh nghiệp để thi hành xử phạt vi phạm hành chính về thuế.



Tại thời điểm 30/6/2025, báo cáo tài chính công ty mẹ cho biết SMC có gần 350 tỷ đồng ﻿tiền nhàn rỗi.

Về hoạt động kinh doanh, quý 2/2025 SMC ghi nhận doanh thu 1.953 tỷ đồng, giảm 12,9% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ lỗ 66,42 tỷ đồng, thấp hơn mức lỗ 82,78 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Doanh nghiệp tiếp tục bán hàng dưới giá vốn, khiến lợi nhuận gộp âm 47,15 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu đạt 3.799 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ âm 64,53 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 100,52 tỷ đồng. Tính đến 30/6/2025, SMC ghi nhận lỗ lũy kế 204,2 tỷ đồng, tương đương 27,7% vốn điều lệ.



SMC từng là doanh nghiệp buôn thép hàng đầu Việt Nam, đạt doanh thu thuần kỷ lục 21.000 tỷ đồng và lãi sau thuế 901 tỷ đồng năm 2021. Tuy nhiên, từ 2022, kết quả kinh doanh lao dốc do giá thép giảm mạnh và khó thu hồi công nợ từ khách hàng trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản.



Trước đó năm 2024, SMC thoát lỗ nhờ điều chỉnh trích lập dự phòng, tránh nguy cơ hủy niêm yết khi mới lỗ 2 năm liên tiếp. Tuy nhiên, cổ phiếu vẫn bị chuyển từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo từ 30/5/2025, do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm và chậm công bố BCTC kiểm toán năm 2024.﻿

﻿Trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch sáng 13/8, cổ phiếu SMC giảm xuống còn 12.650 đồng/cổ phiếu.