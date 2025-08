'Ông trùm' hàng không Việt Nam: Lợi nhuận quý 2/2025 giảm 20%, giải ngân 18.746 tỷ cho sân bay Long Thành

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (mã CK: ACV) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2025 với doanh thu thuần trên 6.300 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2024.

Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế giảm 19,67% còn 3.212 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.603 tỷ đồng, giảm 19,37% so với quý 2/2024.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần đạt 12.698 tỷ đồng, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đạt 5.724 tỷ đồng, giảm 6,9% so với cùng kỳ.

ACV cho biết, doanh thu thuần quý 2/2025 biến động tăng so với quý 2/2024 chủ yếu do sự tăng trưởng sản lượng và biến động tăng của tỷ giá hạch toán so với cùng kỳ năm trước.



Giá vốn hàng bán biến động tăng chủ yếu do tăng chi phí khấu hao và chi phí vận hành khi Nhà ga hành khách T3 – CHKQT Tân Sơn Nhất được đưa vào khai thác.



Doanh thu hoạt động tài chính biến động giảm so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do giảm lãi tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn và không phát sinh lãi chênh lệch tỷ giá đánh giá cuối kỳ.



Chi phí tài chính biến động tăng so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do phát sinh lỗ chênh lệch tỷ giá đánh giá cuối kỳ.



Chi phí quản lý doanh nghiệp biến động giảm so với cùng kỳ năm 2024 chủ yếu do hoàn nhập khoản trích dự phòng nợ phải thu khó đòi.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng chi phí xây dựng cơ bản dở dang của ACV là 21.982 tỷ đồng, chiếm 26,55% tổng tài sản. Trong đó, chi phí xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành (giai đoạn 1) là 18.746 tỷ đồng, tăng 47,07% so với đầu năm.

Chốt phiên ngày 31/7, cổ phiếu ACV có giá 100.800 đồng/cp.