“Ông trùm” KCN Thái Lan muốn rót thêm 1,5 tỷ USD vào Việt Nam, hơn một nửa tập trung ở địa phương định hướng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Mới đây, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã có buổi tiếp bà Urawadee Sriphiromya – Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya, cùng Tổng lãnh sự Thái Lan tại TP.HCM Wiraka Moodhitaporn và lãnh đạo một số doanh nghiệp tại Thái Lan.

Tại buổi làm việc, đại diện Tập đoàn Amata – một trong những nhà đầu tư lớn của Thái Lan tại Việt Nam đã chia sẻ kế hoạch mở rộng đầu tư. Ông Vikrom Kromadit, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch và Tổng Giám đốc điều hành Amata, cho biết sau hơn 35 năm phát triển hạ tầng khu công nghiệp, tập đoàn đã xây dựng hơn 140 km2 khu công nghiệp, thu hút hơn 1.600 nhà máy tại nhiều quốc gia và đóng góp hàng chục tỷ USD cho tăng trưởng kinh tế khu vực.

Riêng tại Việt Nam, Amata đã lên kế hoạch đầu tư hơn 1,5 tỷ USD, trong đó hơn một nửa tập trung ở tỉnh Đồng Nai, với hơn 200 khách hàng đang hoạt động tại các khu công nghiệp trải dài từ Bắc vào Nam.

Đại diện Amata Việt Nam, bà Somhatai Panichewa, bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng đầu tư, đặc biệt quan tâm đến việc phát triển một khu công nghiệp mới tại khu vực huyện Châu Đức , thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ (nay là TP.HCM). Dự án này dự kiến có tổng vốn đầu tư tối thiểu là 180 triệu USD, tập trung vào các ngành công nghệ cao và logistics, hướng đến mô hình khu công nghiệp – đô thị thông minh.

Hiện Amata đã hợp tác với một đơn vị tư vấn Nhật Bản để nghiên cứu tính khả thi và quy hoạch tổng thể, đồng thời kỳ vọng nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền TP.HCM trong các thủ tục đầu tư. Tập đoàn cũng mời lãnh đạo TP.HCM tham quan các "thành phố thông minh Amata" tại Thái Lan hoặc khu công nghiệp Amata Biên Hòa để tìm hiểu mô hình phát triển và vận hành thực tế.

Ông Vikrom Kromadit, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch và Tổng Giám đốc điều hành Amata.

Phát biểu tại buổi tiếp, Đại sứ Urawadee Sriphiromya chuyển lời cảm ơn sâu sắc của Hoàng gia Thái Lan tới lãnh đạo TP.HCM vì sự quan tâm, hỗ trợ dành cho doanh nghiệp Thái Lan trong thời gian qua.

Bà đánh giá TP.HCM là trung tâm kinh tế năng động, có môi trường đầu tư hấp dẫn, là nơi nhiều tập đoàn Thái Lan đang hoạt động hiệu quả trong các lĩnh vực công nghiệp, năng lượng, bán lẻ và tài chính. Đại sứ nhấn mạnh, quan hệ hữu nghị Việt Nam – Thái Lan đang phát triển mạnh mẽ, hướng tới nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện.

Bà Urawadee Sriphiromya, Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Về phía TP.HCM, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Được khẳng định thành phố luôn coi trọng và thúc đẩy hợp tác với Thái Lan trên tinh thần hữu nghị, hiệu quả và cùng phát triển. Ông nhấn mạnh Thái Lan hiện là nhà đầu tư lớn thứ 9 tại Việt Nam, phản ánh sự gắn bó và niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Hàng hóa Thái Lan ngày càng được người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng, trong khi hoạt động giao thương, du lịch và giao lưu nhân dân giữa hai bên diễn ra sôi động, góp phần thắt chặt quan hệ song phương.

Lãnh đạo TP.HCM cho biết, sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, thành phố đang mở rộng không gian phát triển, tạo dư địa lớn cho đầu tư và sản xuất. Theo quy hoạch, khu vực Bình Dương (cũ) được định hướng là trung tâm công nghiệp, còn Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) trở thành cực tăng trưởng kinh tế biển, tập trung các lĩnh vực năng lượng, hóa dầu, logistics và khu công nghiệp.

Đối với đề xuất của Amata, UBND TP.HCM hoan nghênh chủ trương này, đánh giá đây là dự án phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp – logistics của khu vực.

Chủ tịch UBND Thành phố giao Sở Tài chính làm đầu mối phối hợp, hướng dẫn Amata làm việc với các cơ quan chức năng để rà soát quy hoạch và hoàn thiện hồ sơ theo quy định.