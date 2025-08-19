"Ông trùm" nhà ở xã hội khởi công dự án hơn 1.350 căn tại Khánh Hoà vào dịp đặc biệt quan trọng

Sự kiện này nằm trong chương trình Lễ Khánh thành và Khởi công các dự án, công trình chào mừng 80 năm Quốc Khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/2025).

Dự án nhà ở xã hội tại khu tái định cư Thành Hải là một trong 4 dự án điểm của tỉnh Khánh Hòa, thuộc trong nhóm 80 dự án trọng điểm của Chính phủ được đồng loạt khởi công cùng ngày trên cả nước do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì.

Đây là một dấu mốc quan trọng, không chỉ đánh dấu bước khởi đầu của dự án mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc triển khai chính sách lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển nhà ở xã hội.

Dự án nhà ở xã hội tại khu tái định cư Thành Hải là một trong những công trình tiêu biểu nằm trong chương trình phát triển 01 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030. Đây cũng là dự án NOXH kiểu mẫu tại tỉnh Khánh Hòa, được quy hoạch hiện đại, thông minh, xanh và nhiều tiện ích; phát triển theo chuẩn ESG – Environmental, Social & Governance (môi trường, xã hội & quản trị), có thêm yếu tố Smart (thông minh).

Dự án nhà ở xã hội tại khu tái định cư Thành Hải là một trong 4 dự án điểm của tỉnh Khánh Hòa được khởi công trong dịp này, chào mừng 80 năm Quốc khánh.

Dự án được triển khai trên diện tích hơn 19.150 m2, gồm 4 block chung cư cao 15 tầng, cung cấp tổng cộng 1.352 căn hộ có diện tích từ 30 đến 70 m2, với tổng mức đầu tư hơn 1.136 tỷ đồng do công ty TNHH BĐS Sao Biển làm chủ đầu tư.

Thời gian dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng là quý 2/2027. Đơn vị thi công dự án là Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Nhà Bình Thuận. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ do Công ty Quản lý Bất động sản Victoria trực tiếp quản lý, vận hành và được phân phối ra thị trường bởi Công ty Đầu tư Bất động sản Hoàng Quân Land.

Đặc biệt, tại buổi lễ, Tập đoàn Hoàng Quân và chủ đầu tư đã trao tặng 500 triệu đồng học bổng khuyến học cho Trường THPT Nguyễn Trãi (Khánh Hòa). Đây là món quà ý nghĩa nhằm tiếp sức cho các em học sinh vượt khó vươn lên trong học tập.

Phát biểu tại sự kiện khởi công, ông Trịnh Minh Hoàng- Phó chủ tịch UBND Tỉnh Khánh Hoà cho hay, trong không khí thi đua sôi nổi hướng đến kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, việc khởi công dự án nhà ở xã hội Thành Hải là sự kiện có ý nghĩa chính trị – kinh tế – xã hội đặc biệt quan trọng, thể hiện cam kết mạnh mẽ của tỉnh trong việc hiện thực hóa chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về phát triển nhà ở xã hội. Đồng thời đây là minh chứng cho sự đồng hành hiệu quả giữa doanh nghiệp với chính quyền trong việc thực hiện chính sách lớn của Đảng và Nhà nước về an sinh nhà ở.

Theo ông Hoàng, dự án nhà ở xã hội này là một phần quan trọng để góp phần hoàn thành mục tiêu Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030" và Nghị quyết 01-NQ/TU ngày 14/7/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2025–2030, hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ tới.

Để dự án triển khai và hoàn thành đúng tiến độ đi vào sử dụng, vị này đề nghị: Đối với các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương đồng hành và hỗ trợ chủ đầu tư trong việc thực hiện các thủ tục pháp lý của dự án, đảm bảo tính thông suốt và đúng quy định trong suốt quá trình triển khai dự án.

Đối với Chủ đầu tư - Công ty Sao Biển: Chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng, PCCC, bảo vệ môi trường và đặc biệt là tập trung nguồn lực để hoàn thành công trình đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng cao nhất.

"Tôi tin tưởng rằng, với sự chỉ đạo sát sao của chính quyền địa phương, sự phối hợp hiệu quả của các sở ngành và tinh thần trách nhiệm của chủ đầu tư và các đối tác, dự án Nhà ở xã hội Thành Hải sẽ hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn, phục vụ đúng mục tiêu đề ra", Phó Chủ tịch Khánh Hoà nhấn mạnh.

Trong dịp đặc biệt này, ngoài dự án nhà ở xã hội tại khu tái định cư Thành Hải, tỉnh Khánh Hòa cũng khởi công hàng loạt dự án quy mô lớn như: Khu công nghiệp Dốc Đá Trắng, Khu đô thị hỗn hợp thành phố Nha Trang, UEH Nexus Campus Nha Trang. Tổng vốn đầu tư cho 4 dự án sẽ khởi công gần 20.200 tỉ đồng.