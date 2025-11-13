Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ông trùm thứ 2 của Điền Quân nói thẳng khó khăn kinh tế, tiền bạc

13-11-2025 - 08:12 AM | Sống

"Có những nghệ sĩ tôi lại không đủ kinh phí để mời" – Khương Dừa nói.

Mới đây, ông trùm thứ hai của đế chế truyền thông giải trí Điền Quân một thời là đạo diễn Khương Dừa đã thông báo tạm ngưng mô hình Hội quán Ngôi sao miệt vườn do vắng khách, xuống cấp.

Ông trùm thứ 2 của Điền Quân nói thẳng khó khăn kinh tế, tiền bạc- Ảnh 1.

Khương Dừa

Nam đạo diễn cũng nói thẳng về chuyện kinh tế, tiền bạc và việc làm ăn đi xuống trong thời gian gần đây.

Anh tâm sự: "Nói gì thì nói, làm cái gì cũng phải có điều kiện kinh tế nhất định mới duy trì được.

Thời gian qua tôi cũng cố gắng cày cuốc kiếm tiền để có được ít kinh phí đắp vào Hội quán Ngôi sao miệt vườn để vận hành, phục vụ bà con cô bác.

Nhưng đắp được một thời gian thì tôi cũng cạn tiền, đắp hết nổi, nên giờ phải tạm ngưng. Tôi thấy nếu cứ duy trì thì bà con cô bác tốn kém, tôi cũng tốn kém, ai cũng cực.

Gia đình tôi đang cực lắm. Từ hồi tôi làm Hội quán Ngôi sao miệt vườn là thứ 7, chủ nhật không được ở nhà, cứ phải trực suốt ngoài này. Tôi không biết ngày nghỉ là gì nếu có đi chơi cũng phải đi vào ngày thường và canh dịp nghỉ hè mới cho con cái đi được.

Ông trùm thứ 2 của Điền Quân nói thẳng khó khăn kinh tế, tiền bạc- Ảnh 2.

Tôi vẫn rất yêu mến chỗ này, coi nó như một kỷ niệm trong cuộc đời mình, thương lắm. Không sao, tôi sẽ cố gắng làm lại.

Có thể tôi sẽ mang chương trình Ngôi sao miệt vườn đi khắp các nơi để ca hát, phục vụ bà con cô bác, tới những nơi mà bà con cô bác chưa được nghe, chứ cứ ở một chỗ như vậy sẽ bị nhàm chán do gặp suốt, giao lưu suốt.

Mỗi đêm ca nhạc tôi chẳng biết mời ai. Có những nghệ sĩ tôi mời đến 3, 4 lần rồi. Có những nghệ sĩ tôi lại không đủ kinh phí để mời.

Tôi đâu có kinh doanh gì để có tiền đắp qua Hội quán này. Giờ tôi đang tập trung cao độ để làm chương trình Ngôi sao miệt vườn mùa 4, còn mùa 3 vừa qua là bước thụt lùi.

Tôi phải rút kinh nghiệm, xem lại các bất cập của mùa 3 để làm lại mùa 4 hay hơn. Chương trình phải hay, hấp dẫn thì mới làm Hội quán sống lại.

Sắp tới, tôi cũng có ý định kinh doanh, nếu có lời mới tiền làm chương trình một cách thoải mái.

Nhiều người nghĩ tôi làm mấy chương trình này để có thu nhập giữ cho riêng mình nhưng thật ra tôi làm xong tiền cứ đi đâu hết".

Ông trùm thứ hai Điền Quân đau lòng: "Tôi không đổ lỗi cho ai"

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
Điền Quân

