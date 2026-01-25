Ông Trump dọa áp thuế 100% nếu Canada ký thỏa thuận thương mại với Trung Quốc

Ngày 24/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp mức thuế quan lên tới 100% đối với toàn bộ hàng hóa Canada nếu Ottawa ký kết thỏa thuận thương mại với Trung Quốc , đồng thời cảnh báo động thái này có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho Canada.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

“Trung Quốc sẽ nuốt chửng Canada, hoàn toàn xơi tái nước này, bao gồm việc phá hủy các doanh nghiệp, cấu trúc xã hội và lối sống nói chung của họ”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

“Nếu Canada ký thỏa thuận với Trung Quốc, nước này sẽ ngay lập tức bị áp mức thuế 100% đối với toàn bộ hàng hóa và sản phẩm của Canada nhập khẩu vào Mỹ”, Tổng thống Trump nhấn mạnh.

Trong chuyến thăm Trung Quốc gần đây, Thủ tướng Carney đã gọi cường quốc châu Á này là một “đối tác đáng tin cậy và có thể dự đoán được”. Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, ông Carney cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu tìm kiếm đầu tư từ nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Thủ tướng Canada Carney (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ cho rằng Trung Quốc có thể tìm cách lợi dụng Canada để né tránh các biện pháp thuế quan của Washington. “Nếu Thủ tướng Carney nghĩ rằng ông ta có thể biến Canada thành một ‘điểm trung chuyển’ để Trung Quốc đưa hàng hóa và sản phẩm vào Mỹ, thì ông ta hoàn toàn sai lầm”, ông Trump viết.

Căng thẳng giữa Mỹ và nước láng giềng phía bắc đã gia tăng trong những ngày gần đây. Trước đó hôm thứ Năm, ông Trump đã rút lại lời mời Canada tham gia sáng kiến “Hội đồng Hòa bình” do ông đề xuất nhằm giải quyết các cuộc xung đột toàn cầu.

Động thái này diễn ra sau bài phát biểu của Thủ tướng Carney tại hội nghị ở Davos, trong đó ông công khai chỉ trích việc các cường quốc sử dụng hội nhập kinh tế như công cụ gây sức ép và dùng thuế quan làm đòn bẩy.