Ông Trump sẽ thăm Trung Quốc trong tuần này

Chuyến công du đánh dấu lần đầu tiên ông Trump tới Bắc Kinh trong nhiệm kỳ thứ hai, dự kiến tập trung giải quyết hàng loạt vấn đề nóng từ thương mại, công nghệ cho đến hồ sơ Iran. Theo thông báo chính thức từ người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, chuyến đi này ban đầu được lên kế hoạch diễn ra vào tháng 3, song đã phải trì hoãn do những diễn biến phức tạp liên quan đến chiến sự tại Iran.

Phó Thư ký báo chí Nhà Trắng Anna Kelly đã cung cấp thông tin chi tiết về lịch trình của nhà lãnh đạo Mỹ tại Bắc Kinh. Theo đó, lễ đón chính thức và cuộc hội đàm thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ diễn ra vào sáng ngày 14/5.

Vào chiều cùng ngày, hai nhà lãnh đạo sẽ cùng tham quan di tích lịch sử Thiên Đàn trước khi dự quốc yến vào buổi tối. Lịch trình ngày 15/5 sẽ tiếp tục với tiệc trà và một buổi làm việc kết hợp ăn trưa. Ngay sau sự kiện này, Tổng thống Trump sẽ lên máy bay trở về Washington, kết thúc chuyến công du.

Cuộc gặp giữa những người đứng đầu hai nền kinh tế lớn nhất thế giới thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận quốc tế bởi một chương trình nghị sự bao trùm nhiều lĩnh vực trọng yếu. Ngoài vấn đề điểm nóng Iran, hai bên dự kiến sẽ đưa lên bàn đàm phán các chủ đề cốt lõi như chính sách thuế quan, vấn đề Đài Loan, cũng như cuộc cạnh tranh chiến lược trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và chuỗi cung ứng khoáng sản.

Phía Mỹ tỏ ra rất kỳ vọng vào tính thực chất của chuyến đi. Chia sẻ với báo giới, Phó Thư ký báo chí Nhà Trắng Anna Kelly nhấn mạnh: "Đây sẽ là một chuyến thăm mang ý nghĩa biểu tượng vô cùng lớn. Nhưng tất nhiên, Tổng thống Trump không bao giờ công du chỉ vì tính biểu tượng. Người dân Mỹ có thể kỳ vọng Tổng thống sẽ mang về thêm những thỏa thuận có lợi cho đất nước".

Bà Kelly cũng khẳng định trọng tâm chuyến thăm của ông Trump là nhằm "tái cân bằng quan hệ với Trung Quốc và đề cao nguyên tắc có đi có lại cùng sự công bằng nhằm khôi phục tính độc lập kinh tế của Mỹ".

Để duy trì đà đối thoại cấp cao giữa hai nước, đại diện Nhà Trắng cũng tiết lộ thêm rằng Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân dự kiến sẽ có chuyến thăm đáp lễ tới thủ đô Washington vào cuối năm 2026.