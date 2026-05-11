Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Trump sẽ thăm Trung Quốc trong tuần này

Hồng Duy | 11-05-2026 - 09:10 AM | Tài chính quốc tế

Trung Quốc xác nhận Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới nước này từ ngày 13 đến 15/5 theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Chuyến công du đánh dấu lần đầu tiên ông Trump tới Bắc Kinh trong nhiệm kỳ thứ hai, dự kiến tập trung giải quyết hàng loạt vấn đề nóng từ thương mại, công nghệ cho đến hồ sơ Iran. Theo thông báo chính thức từ người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, chuyến đi này ban đầu được lên kế hoạch diễn ra vào tháng 3, song đã phải trì hoãn do những diễn biến phức tạp liên quan đến chiến sự tại Iran.

Phó Thư ký báo chí Nhà Trắng Anna Kelly đã cung cấp thông tin chi tiết về lịch trình của nhà lãnh đạo Mỹ tại Bắc Kinh. Theo đó, lễ đón chính thức và cuộc hội đàm thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ diễn ra vào sáng ngày 14/5.

Vào chiều cùng ngày, hai nhà lãnh đạo sẽ cùng tham quan di tích lịch sử Thiên Đàn trước khi dự quốc yến vào buổi tối. Lịch trình ngày 15/5 sẽ tiếp tục với tiệc trà và một buổi làm việc kết hợp ăn trưa. Ngay sau sự kiện này, Tổng thống Trump sẽ lên máy bay trở về Washington, kết thúc chuyến công du.

Cuộc gặp giữa những người đứng đầu hai nền kinh tế lớn nhất thế giới thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận quốc tế bởi một chương trình nghị sự bao trùm nhiều lĩnh vực trọng yếu. Ngoài vấn đề điểm nóng Iran, hai bên dự kiến sẽ đưa lên bàn đàm phán các chủ đề cốt lõi như chính sách thuế quan, vấn đề Đài Loan, cũng như cuộc cạnh tranh chiến lược trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và chuỗi cung ứng khoáng sản.

Phía Mỹ tỏ ra rất kỳ vọng vào tính thực chất của chuyến đi. Chia sẻ với báo giới, Phó Thư ký báo chí Nhà Trắng Anna Kelly nhấn mạnh: "Đây sẽ là một chuyến thăm mang ý nghĩa biểu tượng vô cùng lớn. Nhưng tất nhiên, Tổng thống Trump không bao giờ công du chỉ vì tính biểu tượng. Người dân Mỹ có thể kỳ vọng Tổng thống sẽ mang về thêm những thỏa thuận có lợi cho đất nước".

Bà Kelly cũng khẳng định trọng tâm chuyến thăm của ông Trump là nhằm "tái cân bằng quan hệ với Trung Quốc và đề cao nguyên tắc có đi có lại cùng sự công bằng nhằm khôi phục tính độc lập kinh tế của Mỹ".

Để duy trì đà đối thoại cấp cao giữa hai nước, đại diện Nhà Trắng cũng tiết lộ thêm rằng Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân dự kiến sẽ có chuyến thăm đáp lễ tới thủ đô Washington vào cuối năm 2026.

Mỹ trừng phạt hàng loạt công ty Trung Quốc, căng thẳng lại leo thang ngay trước chuyến thăm Bắc Kinh của ông Trump?

Hồng Duy

Nhịp sống Thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tàu chở khí đốt bất ngờ chuyển sang treo cờ Nga, lấy hàng ở dự án bị Mỹ trừng phạt, đi thẳng đến 'vùng đất gần như không người'

Tàu chở khí đốt bất ngờ chuyển sang treo cờ Nga, lấy hàng ở dự án bị Mỹ trừng phạt, đi thẳng đến 'vùng đất gần như không người' Nổi bật

Không phải Mỹ, quan chức cấp cao Nga cảnh báo đây mới là đối thủ hàng đầu của Kremlin sau hơn 80 năm

Không phải Mỹ, quan chức cấp cao Nga cảnh báo đây mới là đối thủ hàng đầu của Kremlin sau hơn 80 năm Nổi bật

Iran phản hồi đề xuất của Mỹ về việc chấm dứt xung đột

Iran phản hồi đề xuất của Mỹ về việc chấm dứt xung đột

08:35 , 11/05/2026
Tác giả “Cha giàu, cha nghèo” vạch trần cú lừa 162 trang về người ngoài hành tinh: Đám đông nhìn lên trời tìm UFO, giới tài chính "móc túi" dưới đất

Tác giả “Cha giàu, cha nghèo” vạch trần cú lừa 162 trang về người ngoài hành tinh: Đám đông nhìn lên trời tìm UFO, giới tài chính "móc túi" dưới đất

08:16 , 11/05/2026
Anh: Bác sĩ quân y nhảy dù xuống hòn đảo xa xôi để cứu bệnh nhân nghi nhiễm virus hanta

Anh: Bác sĩ quân y nhảy dù xuống hòn đảo xa xôi để cứu bệnh nhân nghi nhiễm virus hanta

07:57 , 11/05/2026
Vụ Trung Quốc đòi nợ Ukraine 4,5 tỷ USD: Báo Trung Quốc chỉ ra "sự thật"

Vụ Trung Quốc đòi nợ Ukraine 4,5 tỷ USD: Báo Trung Quốc chỉ ra "sự thật"

07:33 , 11/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên