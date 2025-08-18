Ông Vũ Anh Tuấn làm Bí thư phường đông thứ ba cả nước

Sáng 18-8, Đảng bộ phường Hiệp Bình (TP HCM) tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Vũ Anh Tuấn, Bí thư phường Hiệp Bình.

Đến dự Đại hội có ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM.

Chủ đề Đại hội là "Tiếp nối truyền thống Anh hùng; Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị phường trong sạch, vững mạnh toàn diện; Chính quyền vì nhân dân phục vụ; phường Hiệp Bình là đô thị thông minh, văn minh - hiện đại - nghĩa tình" và phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển".

Phường Hiệp Bình được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình Phước và một phần phường Linh Đông (TP Thủ Đức cũ), tổng diện tích là là 16,01 km2, dân số 215.638 người. Đây là phường đông dân thứ 3 cả nước và đông dân thứ 2 của TP HCM mới.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Về mục tiêu, phường Hiệp Bình xác định 3 đột phá gồm: Hạ tầng giao thông và chỉnh trang đô thị; chuyển đổi số; phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường. Trong đó có mở rộng, nâng cấp các tuyến đường giao thông, hẻm rộng dưới 2 m; tiếp tục nạo vét các tuyến rạch, nâng cấp hạ tầng giao thông, giải quyết chống ngập;...



Các đại biểu tham dự Đại hội.

Tại Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hiệp Bình nhiệm kỳ 2025-2030 đã ra mắt. Trong đó, ông Vũ Anh Tuấn làm Bí thư Đảng ủy phường; bà Phạm Hoa Mai làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; ông Võ Thanh Bình làm Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường.