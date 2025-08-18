Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Vũ Anh Tuấn làm Bí thư phường đông thứ ba cả nước

18-08-2025 - 13:57 PM | Xã hội

Ông Vũ Anh Tuấn, sinh năm 1976, trước đó làm Vụ Trưởng Vụ Dân chủ và Cơ quan Nhà nước, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Sáng 18-8, Đảng bộ phường Hiệp Bình (TP HCM) tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Vũ Anh Tuấn làm Bí thư phường đông thứ ba cả nước- Ảnh 1.

Ông Vũ Anh Tuấn, Bí thư phường Hiệp Bình.

Đến dự Đại hội có ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM.

Chủ đề Đại hội là "Tiếp nối truyền thống Anh hùng; Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị phường trong sạch, vững mạnh toàn diện; Chính quyền vì nhân dân phục vụ; phường Hiệp Bình là đô thị thông minh, văn minh - hiện đại - nghĩa tình" và phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển".

Phường Hiệp Bình được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình Phước và một phần phường Linh Đông (TP Thủ Đức cũ), tổng diện tích là là 16,01 km2, dân số 215.638 người. Đây là phường đông dân thứ 3 cả nước và đông dân thứ 2 của TP HCM mới.

Ông Vũ Anh Tuấn làm Bí thư phường đông thứ ba cả nước- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Về mục tiêu, phường Hiệp Bình xác định 3 đột phá gồm: Hạ tầng giao thông và chỉnh trang đô thị; chuyển đổi số; phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường. Trong đó có mở rộng, nâng cấp các tuyến đường giao thông, hẻm rộng dưới 2 m; tiếp tục nạo vét các tuyến rạch, nâng cấp hạ tầng giao thông, giải quyết chống ngập;...

Ông Vũ Anh Tuấn làm Bí thư phường đông thứ ba cả nước- Ảnh 3.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Tại Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hiệp Bình nhiệm kỳ 2025-2030 đã ra mắt. Trong đó, ông Vũ Anh Tuấn làm Bí thư Đảng ủy phường; bà Phạm Hoa Mai làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; ông Võ Thanh Bình làm Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường.

Theo Anh Vũ

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng khai trương tuyến buýt điện mới, miễn phí hoàn toàn cho người dân và du khách tham quan thủ đô ngay trước thềm đại lễ của dân tộc

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng khai trương tuyến buýt điện mới, miễn phí hoàn toàn cho người dân và du khách tham quan thủ đô ngay trước thềm đại lễ của dân tộc Nổi bật

Vụ hàng trăm cảnh sát khám xét nơi tổ chức hội thảo: Hé lộ thủ đoạn của "ông trùm" Nguyễn Chánh Đáng

Vụ hàng trăm cảnh sát khám xét nơi tổ chức hội thảo: Hé lộ thủ đoạn của "ông trùm" Nguyễn Chánh Đáng Nổi bật

Lại thêm một đêm “concert quốc gia” rực đỏ Quảng trường Mỹ Đình: Cùng xem lại những hình ảnh ấn tượng nhất tối qua!

Lại thêm một đêm “concert quốc gia” rực đỏ Quảng trường Mỹ Đình: Cùng xem lại những hình ảnh ấn tượng nhất tối qua!

13:37 , 18/08/2025
Vì sao bổ nhiệm lại Giám đốc CDC Cần Thơ từng bị điều tra vụ Việt Á?

Vì sao bổ nhiệm lại Giám đốc CDC Cần Thơ từng bị điều tra vụ Việt Á?

12:43 , 18/08/2025
Học phí ngành Logistics 2025 ở trường đại học nào rẻ nhất?

Học phí ngành Logistics 2025 ở trường đại học nào rẻ nhất?

11:41 , 18/08/2025
Tai nạn xe khách với ô tô 7 chỗ, 2 người tử vong trong hầm Đèo Ngang

Tai nạn xe khách với ô tô 7 chỗ, 2 người tử vong trong hầm Đèo Ngang

11:21 , 18/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên