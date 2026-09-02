Ông Zelensky đe dọa 'mọi hãng hàng không' sử dụng không phận Nga

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đe dọa mọi hãng hàng không sử dụng không phận Nga, ngày 1/9/2026.

"Hôm nay, chúng tôi muốn cảnh báo mọi hãng hàng không sử dụng không phận Nga, mọi công ty bảo hiểm và tất cả những ai vẫn sử dụng các sân bay trọng điểm của Nga: Không phận Nga đang trở nên hoàn toàn không an toàn.

Thời kỳ an toàn trên bầu trời Nga đã qua rồi. Bất kỳ máy bay nào bay qua đó sẽ bị đe dọa bởi UAV của Ukraine”, Tổng thống Vladimir Zelensky nói trong một video được đăng tải trên Telegram hôm 1/9.

Nhà lãnh đạo Ukraine đồng thời nhấn mạnh, lời đe dọa của ông nhắm vào "những hãng hàng không hiện đang khai thác chuyến bay đến các sân bay chủ yếu ở Moscow, St. Petersburg và nhiều điểm đến quan trọng khác ở Nga".

Phát biểu tại một cuộc họp báo bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ở Bishkek, Kyrgyzstan, Tổng thống Nga Putin cho biết, những lời đe dọa của ông Zelensky tương đương với "tuyên bố khủng bố nhà nước".

“Những hành động như vậy khiến mọi tuyên bố của Ukraine về việc tìm kiếm đàm phán hòa bình với Nga trở nên vô hiệu. Không thể đàm phán với khủng bố", ông Putin nhấn mạnh.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova cũng lưu ý, các cuộc tấn công ngày càng gia tăng nhằm vào mục tiêu dân sự ở Nga cho thấy, mong muốn hòa bình mà ông Zelensky và chính quyền Ukraine tuyên bố là giả tạo.

Quân đội Ukraine hiện đang tăng cường các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa tầm xa nhằm vào nhiều mục tiêu dân sự và cơ sở hạ tầng sâu bên trong lãnh thổ Nga.

Các cuộc tấn công này đã nhiều lần làm gián đoạn hoạt động của các sân bay dân sự Nga, đặc biệt là xung quanh Nga.

Mới đây, nhà lãnh đạo Ukraine đã yêu cầu tăng số lượng các cuộc tấn công UAV vào lãnh thổ Nga lên 1.000 vụ mỗi ngày.

Bộ Quốc phòng Nga thường xuyên báo cáo việc bắn hạ hàng trăm UAV Ukraine nhắm vào nhiều khu vực khác nhau của Nga.

Giữa tháng 8, bộ này báo cáo đã đẩy lùi một trong những cuộc tấn công UAV lớn nhất của Ukraine kể từ đầu năm, khi quân đội Nga đánh chặn và phá hủy tổng cộng 822 UAV đối phương.

2 ngày sau, một cuộc tấn công khác đã bị đẩy lùi khi hệ thống phòng không Nga bắn hạ 791 UAV cánh cố định của Ukraine trên khắp cả nước trong đêm.

Nga đã nhiều lần khẳng định chiến thuật "khủng bố" của Ukraine nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của công chúng và các nhà tài trợ phương Tây khỏi những thất bại của Ukraine trên chiến trường.