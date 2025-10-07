OpenAI bắt tay AMD, mở đường cho cuộc chiến chip thay đổi thế giới

Chỉ vài tuần sau khi ký thỏa thuận trị giá 100 tỷ USD với Nvidia, OpenAI vừa khiến giới công nghệ xôn xao khi tiếp tục bắt tay với đối thủ của Nvidia – AMD – trong một thương vụ được đánh giá là bước ngoặt chiến lược cho cả hai bên. Thỏa thuận không chỉ thể hiện tham vọng mở rộng hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) của OpenAI mà còn báo hiệu một trật tự mới đang hình thành trong cuộc đua quyền lực của ngành chip toàn cầu.

Theo công bố chính thức, OpenAI và AMD đã ký một hợp đồng nhiều năm, trong đó OpenAI sẽ sử dụng tới 6 gigawatt năng lực tính toán GPU của AMD – bắt đầu với dòng Instinct MI450 – để phục vụ cho thế hệ mô hình AI sắp tới. Giai đoạn đầu tiên, dự kiến khởi động vào nửa cuối năm 2026, sẽ cung cấp khoảng 1 GW, sau đó mở rộng dần cho đến khi toàn bộ quy mô được triển khai đầy đủ. AMD cũng cấp cho OpenAI quyền chọn mua tới 160 triệu cổ phiếu AMD, tương đương khoảng 10 % cổ phần nếu các cột mốc về hiệu suất được đáp ứng.

Thỏa thuận này diễn ra trong bối cảnh OpenAI đang tìm mọi cách để giảm bớt sự phụ thuộc vào Nvidia – nhà cung cấp GPU thống trị thị trường với hơn 80 % thị phần chip AI hiện nay. Việc mở rộng hợp tác sang AMD giúp OpenAI đa dạng hóa chuỗi cung ứng, tạo thế cân bằng trong đàm phán, đồng thời thúc đẩy cạnh tranh giữa các hãng sản xuất chip.

Theo Reuters, cổ phiếu AMD đã tăng hơn 20 % ngay sau khi tin tức được công bố, phản ánh niềm tin của giới đầu tư rằng thương vụ này có thể giúp AMD vươn lên trở thành đối trọng thực sự với Nvidia trong lĩnh vực AI điện toán hiệu năng cao.

Với AMD, đây là cơ hội vàng để khẳng định vị thế trên sân chơi mà lâu nay họ vẫn bị xem là kẻ “đuổi theo”. Từ khi ra mắt dòng chip Instinct MI300 và sắp tới là MI450, AMD đã dồn lực phát triển những GPU chuyên dụng cho AI – có khả năng xử lý dữ liệu huấn luyện mô hình lớn và tối ưu năng lượng hơn. Việc OpenAI chọn AMD không chỉ mang ý nghĩa thương mại mà còn là sự thừa nhận về năng lực kỹ thuật của hãng trong kỷ nguyên AI mới.

Tuy nhiên, ẩn sau thỏa thuận đầy hứa hẹn ấy là những thách thức khổng lồ về hạ tầng. Quy mô 6 GW điện toán mà OpenAI dự kiến triển khai tương đương công suất của hàng chục trung tâm dữ liệu khổng lồ, đòi hỏi lượng điện năng khổng lồ và công nghệ làm mát tiên tiến. Một số chuyên gia cảnh báo rằng tốc độ mở rộng của các hệ thống AI hiện nay đang gây áp lực lớn lên lưới điện toàn cầu – khi mỗi mô hình ngôn ngữ lớn cần hàng trăm nghìn GPU hoạt động liên tục, tiêu thụ điện năng không kém một thành phố nhỏ.

Được biết, ngoài hợp tác với Nvidia và AMD, công ty do Sam Altman dẫn dắt còn đang cùng Broadcom phát triển chip AI nội bộ – một nỗ lực nhằm tự chủ hoàn toàn nguồn cung phần cứng. Bằng cách kết hợp nhiều hướng đi song song, OpenAI đặt nền móng cho một “đế chế tính toán” có thể đáp ứng nhu cầu huấn luyện các mô hình AI khổng lồ trong tương lai.

Các chuyên gia nhận định, thỏa thuận với AMD có thể mở ra làn sóng hợp tác mới giữa những hãng công nghệ hàng đầu và các nhà sản xuất chip khác. Việc một công ty AI phần mềm như OpenAI được quyền sở hữu cổ phần trong một nhà sản xuất chip là điều chưa từng có tiền lệ – thể hiện cách mà ranh giới giữa phần mềm và phần cứng đang dần xóa nhòa trong kỷ nguyên AI. Sự kết hợp này giúp AMD có thêm nguồn lực tài chính, trong khi OpenAI được quyền ảnh hưởng đến lộ trình phát triển sản phẩm GPU.

Theo: Financial Times, Reuters