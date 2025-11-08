OpenAI bị kiện vì các vụ tự tử được cho là liên quan ChatGPT

Tạp chí Wall Street Journal đưa tin các gia đình ở Mỹ và Canada đã đệ đơn kiện công ty trí tuệ nhân tạo OpenAI với cáo buộc rằng người thân của họ đã tự tử sau khi tương tác với chatbot ChatGPT của công ty này.

Theo bài viết đăng trên Wall Street Journal, trong ngày 6/11, có 7 đơn kiện đã được nộp tại các tòa án ở California. Các nguyên đơn cho rằng những cuộc trò chuyện kéo dài với ChatGPT đã kích hoạt trạng thái ảo tưởng ở các cá nhân, thậm chí có 4 người đã tự tử.

Trong đơn kiện, các nguyên đơn yêu cầu được bồi thường tài chính cũng như yêu cầu thay đổi cách vận hành của ChatGPT. Cụ thể, họ muốn các cuộc hội thoại phải tự động kết thúc nếu từ khóa "tự tử" được đề cập tới.

ChatGPT do OpenAI phát triển đã nhanh chóng trở nên phổ biến sau khi ra mắt vào cuối tháng 11/2022, đạt 1 triệu người dùng đầu tiên chỉ trong vòng một tuần. Tỷ phú Mỹ Elon Musk là người đồng sáng lập OpenAI vào năm 2015 nhưng sau đó đã cắt đứt quan hệ với công ty này.