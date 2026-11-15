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OpenAI ra mắt ví 'ChatGPT Wallet', cho phép các trợ lý AI thực hiện các giao dịch mua sắm thay cho người dùng

| | Kinh tế số

Cuộc cách mạng "thương mại tự động" vừa bước sang một chương mới khi OpenAI chính thức giới thiệu ChatGPT Wallet. Tính năng đột phá này cho phép các trợ lý AI thay mặt người dùng thực hiện và hoàn tất các giao dịch thanh toán.

Khi trợ lý AI không chỉ biết trả lời mà còn biết "trả tiền"

Thứ Sáu (13/11), OpenAI đã công bố ChatGPT Wallet, một tính năng thanh toán mới cho phép AI agents (hay còn gọi là “dots”) của họ thực hiện các giao dịch mua hàng thay mặt người dùng.

Ứng dụng này cho phép các chủ thẻ duy trì các ưu đãi và quyền lợi hiện có của thẻ tín dụng. Người dùng đủ điều kiện chỉ cần nhập thông tin thẻ một lần, sử dụng tính năng tìm kiếm tự động để mua hàng và phê duyệt từng giao dịch sau khi kiểm tra bảo mật.

OpenAI ra mắt ví 'ChatGPT Wallet', cho phép các trợ lý AI thực hiện các giao dịch mua sắm thay cho người dùng- Ảnh 1.

Hôm qua, OpenAI đã ra mắt ChatGPT Wallet, một tính năng thanh toán mới cho phép AI agents thực hiện các giao dịch mua hàng thay mặt người dùng (Ảnh: OpenAI)

OpenAI cho biết các tác nhân “dots” của họ sẽ không bao giờ thực sự truy cập vào thông tin thẻ của người dùng. Thay vào đó, mạng lưới thanh toán của họ sẽ cung cấp cho “dots” một “mã thông báo thanh toán”, chứa số thẻ, mã bảo mật và ngày hết hạn cụ thể cho từng giao dịch. Điều này giúp loại bỏ hoàn toàn rủi ro bị rò rỉ dữ liệu khi AI duyệt qua các trang web mua sắm bên thứ ba.

“Mục tiêu của chúng tôi ở đây là thực sự tập trung vào các nhà bán lẻ và các đối tác mạng lưới trong của chúng tôi, đồng thời bắt đầu xây dựng một nền tảng thực sự vững chắc, an toàn và dễ sử dụng,” Chaya Nayak, người đứng đầu bộ phận sản phẩm về kiếm tiền và thanh toán tại OpenAI, chia sẻ với CNBC.

Được tích hợp trực tiếp vào hệ sinh thái tính năng agent của ChatGPT, ví điện tử mới này đang giải quyết bài toán lớn nhất của mua sắm thông minh trong tương lai là làm sao để AI có thể tự động chốt đơn mà không làm lộ thông tin thẻ tín dụng nhạy cảm của người dùng.

AI chọn hàng, con người "gật đầu"

Dù các trợ lý AI ("dots") được trao quyền tự do tìm kiếm sản phẩm, so sánh giá cả, xử lý giỏ hàng và điều hướng đến tận trang thanh toán, quyền lực tối cao thực chất vẫn nằm trọn trong tay con người thông qua một quy trình kiểm duyệt ba lớp nghiêm ngặt.

OpenAI ra mắt ví 'ChatGPT Wallet', cho phép các trợ lý AI thực hiện các giao dịch mua sắm thay cho người dùng- Ảnh 2.

OpenAI cho biết các trợ lý AI sẽ không bao giờ truy cập vào thông tin thẻ của người dùng (Ảnh: CNBC)

Đầu tiên là bước xem xét chi tiết trước khi chốt đơn. Trước mỗi lần thanh toán, trợ lý AI sẽ tự động tổng hợp và hiển thị rõ ràng toàn bộ thông tin của nhà bán hàng, danh sách sản phẩm cụ thể, tổng chi phí cuối cùng cùng các điều khoản giao hàng để người dùng trực tiếp rà soát và kiểm tra.

Tiếp đến là hàng rào xác thực sinh trắc học. Mọi giao dịch tài chính chỉ được phép thực thi khi chủ nhân tài khoản đích thân phê duyệt thông qua các phương thức bảo mật cấp cao như Face ID hoặc Touch ID ngay trên thiết bị hỗ trợ, loại bỏ hoàn toàn nguy cơ AI tự ý chi tiêu ngoài tầm kiểm soát.

Cuối cùng, hệ thống này nhận được sự bảo chứng vững chắc từ các "ông lớn" tài chính toàn cầu. Ngay trong giai đoạn ra mắt, OpenAI đã bắt tay với những ông lớn thanh toán thế giới gồm American Express, Mastercard và Visa, cùng các tổ chức tài chính hàng đầu như Chase, nhằm đảm bảo hệ thống mã hóa token an toàn vận hành trơn tru và tương thích với hạ tầng ngân hàng hiện hữu.

Từng bước tiếp cận thị trường thương mại và kỉ nguyên tự động hoá

Trong giai đoạn đầu, ChatGPT Wallet sẽ được triển khai theo hình thức thử nghiệm giới hạn dành cho các thuê bao ChatGPT Pro từ 18 tuổi trở lên tại thị trường Mỹ, sở hữu các loại thẻ tín dụng hợp lệ được phát hành tại đây.

Song song với việc tung ra tính năng ví điện tử, OpenAI cũng đang làm việc với các đơn vị chống gian lận hàng đầu như Forter, Riskified, Sardine, Signifyd cùng các cổng thanh toán lớn như Adyen, Stripe và Checkout.com để giúp các hệ thống thương mại điện tử dễ dàng phân biệt và chấp nhận các đơn hàng được thực hiện bởi AI.

Sự ra đời của ChatGPT Wallet không chỉ đơn thuần là một tiện ích mua sắm nhanh gọn, mà là bước tiến lớn định hình lại cách con người tiêu tiền trong kỷ nguyên tự động hóa, nơi AI làm việc nhà, tìm kiếm và chốt đơn, còn con người chỉ cần một cú chạm nhẹ để hoàn tất tất cả./


Theo Thiên Minh

Đời sống & Pháp luật

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