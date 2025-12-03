OpenAI tuyên bố khẩn cấp 'Mã đỏ', tạm hoãn hàng loạt dự án: Chuyện gì đang xảy ra?

OpenAI – công ty từng tạo nên cơn địa chấn toàn cầu với ChatGPT – vừa bước vào giai đoạn căng thẳng nhất kể từ khi thành lập, khi CEO Sam Altman gửi đi một bản ghi nhớ nội bộ khẩn cấp tuyên bố “Mã đỏ”, yêu cầu toàn bộ công ty dồn lực cải thiện chất lượng ChatGPT trước áp lực ngày càng tăng từ Google và các đối thủ.

Theo Reuters, động thái này là tín hiệu rõ ràng nhất cho thấy OpenAI đang đối mặt với cuộc cạnh tranh gay gắt chưa từng có trong thị trường AI thế hệ mới, vốn đang được định hình bởi những công nghệ mô hình ngôn ngữ siêu lớn, khả năng suy luận và tốc độ cải tiến vượt bậc.

Nguyên nhân trực tiếp là sự xuất hiện của Gemini 3 – mô hình AI mới của Google – được đánh giá vượt trội ở nhiều bài kiểm tra công nghiệp, mở rộng khoảng cách trong những lĩnh vực mà Google vốn có lợi thế như tìm kiếm, phân tích dữ liệu và tích hợp hệ sinh thái. The Guardian ghi nhận rằng nhiều dấu hiệu đã cho thấy Gemini 3 bắt đầu vượt mặt ChatGPT, trong khi Google đồng thời tung ra hàng loạt tính năng AI gắn chặt với các sản phẩm cốt lõi như Search, Android và Workspace, đe dọa nghiêm trọng vị thế dẫn đầu của OpenAI ở phân khúc người dùng đại chúng.

Áp lực không chỉ đến từ Google.

Financial Times cho biết các đối thủ như Anthropic, Meta và xAI đang tăng tốc độ phát triển mô hình nhanh hơn bao giờ hết. Thị trường AI chuyển từ giai đoạn “demo ấn tượng” sang thời kỳ cạnh tranh trực tiếp về tốc độ, độ ổn định, khả năng cá nhân hóa và hiệu quả triển khai. Với các công ty sở hữu nền tảng hàng tỷ người dùng như Google và Meta, bất kỳ cải tiến nhỏ nào cũng có thể tạo ra sự dịch chuyển lớn trong hành vi tiêu dùng – điều OpenAI không thể xem nhẹ.

Được biết, Sam Altman đã yêu cầu toàn công ty tạm hoãn hàng loạt dự án khác, bao gồm kế hoạch quảng cáo trong ChatGPT, phát triển bộ AI-agent hỗ trợ mua sắm, y tế, và cả dự án trợ lý cá nhân mang tên “Pulse”. Thay vào đó, toàn bộ nguồn lực phải tập trung vào ChatGPT – sản phẩm quan trọng nhất, vừa là biểu tượng thương hiệu vừa là nguồn doanh thu chính của OpenAI.

Theo Reuters, mục tiêu ngắn hạn mà Altman đặt ra gồm: tăng tốc độ phản hồi của mô hình, cải thiện độ chính xác, tăng tính ổn định, mở rộng khả năng trả lời các dạng câu hỏi phức tạp và đẩy mạnh cá nhân hóa nhằm giữ chân người dùng.

Sự thay đổi chiến lược này phản ánh thách thức sâu rộng hơn: dù ChatGPT là sản phẩm AI phổ biến nhất thế giới, OpenAI vẫn đang đối mặt với áp lực chuyển mình thành một công ty có mô hình kinh doanh bền vững. Chi phí vận hành hạ tầng AI – đặc biệt là cụm máy chủ GPU – cực kỳ đắt đỏ, trong khi các đối thủ lớn như Google và Meta có khả năng giảm chi phí nhờ tự phát triển chip AI và sở hữu trung tâm dữ liệu quy mô khổng lồ. Theo Reuters, việc duy trì vị thế dẫn đầu trong AI suy luận đòi hỏi OpenAI phải cải thiện chất lượng sản phẩm lõi thay vì dàn trải sang quá nhiều hướng.

Theo The Verge, nội bộ OpenAI cũng đang nghiên cứu một thế hệ mô hình mới với tham vọng vượt qua Gemini 3 trong khả năng suy luận và xử lý tác vụ phức tạp. Dù chưa công bố tên chính thức, mô hình này được mô tả là “bước nhảy lớn nhất kể từ GPT-4”, nhấn mạnh rằng tương lai của OpenAI phụ thuộc vào sức mạnh mô hình tiếp theo nhiều hơn bao giờ hết.

Theo: Reuters