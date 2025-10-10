OPL Logistics được vinh danh tại giải thưởng doanh nghiệp Châu Á (APEA) 2025

Được khởi xướng từ năm 2007, Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) là giải thưởng thường niên uy tín của Enterprise Asia – tổ chức phi chính phủ hàng đầu về kinh doanh tại châu Á, được tổ chức tại hơn 16 quốc gia và vùng lãnh thổ nhằm tôn vinh các doanh nghiệp và doanh nhân có thành tích xuất sắc, phát triển bền vững và đóng góp tích cực cho cộng đồng. Trong đó, danh hiệu "Doanh nghiệp Tăng trưởng nhanh" được trao cho những doanh nghiệp thể hiện tốc độ tăng trưởng ấn tượng, khả năng thích ứng nhanh và tạo dấu ấn nổi bật trong lĩnh vực hoạt động.

Việc được Enterprise Asia vinh danh tại hạng mục này là minh chứng cho những bước phát triển mạnh mẽ của OPL Logistics trong thời gian qua. Được thành lập từ năm 2016, OPL Logistics đã nhanh chóng khẳng định vị thế tại thị trường Việt Nam, xây dựng hệ sinh thái dịch vụ logistics toàn diện với mạng lưới kết nối chặt chẽ trong và ngoài nước với 04 lĩnh vực dịch vụ trọng tâm bao gồm: Quản lý vận tải đường biển, đường hàng không và hàng rời với mạng lưới kết nối toàn cầu; Contract Logistics cùng hệ thống kho bãi quy mô lớn, cung cấp đa dạng dịch vụ giá trị gia tăng; Vận tải đa phương thức mang đến sự linh hoạt tối đa và Logistics thương mại điện tử trọn gói, bao gồm dịch vụ FBA và giao hàng chặng cuối.

Cùng với đó, doanh nghiệp cũng không ngừng đầu tư ứng dụng công nghệ số trong quản lý và vận hành, nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng, đồng thời triển khai các giải pháp logistics xanh, góp phần giảm phát thải carbon và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Chia sẻ tại Lễ trao giải, bà Hoàng Thu Hiền – Phó Tổng Giám đốc OPL Logistics cho biết: "Chúng tôi vô cùng vinh dự khi được Enterprise Asia và cộng đồng quốc tế ghi nhận thông qua giải thưởng APEA 2025 – Hạng mục Doanh nghiệp Tăng trưởng nhanh trong lĩnh vực Vận tải & Logistics. Đây không chỉ là niềm tự hào của tập thể OPL Logistics, mà còn là động lực để chúng tôi tiếp tục đổi mới, mở rộng hợp tác quốc tế và kiên định với định hướng phát triển số hóa – bền vững – hội nhập. Trong thời gian tới, OPL Logistics cam kết sẽ tiếp tục mang đến cho khách hàng và đối tác các giải pháp logistics toàn diện, hiệu quả và thân thiện với môi trường, đóng góp vào sự phát triển chung của ngành logistics Việt Nam trong kỷ nguyên mới."

Bà Hoàng Thu Hiền – Phó Tổng Giám đốc OPL Logistics chia sẻ tại sự kiện

Giải thưởng APEA 2025 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình của OPL Logistics, mở ra cơ hội để doanh nghiệp tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường khu vực và quốc tế, đồng thời hiện thực hóa sứ mệnh thúc đẩy phát triển bền vững và đổi mới, hứa hẹn kiến tạo một tương lai xanh cho toàn ngành.