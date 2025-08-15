OPSWAT 6 lần liên tiếp được vinh danh là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 8 năm 2025 - OPSWAT, doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu, vừa được HR Asia trao tặng giải thưởng danh giá "Best Company to Work for in Asia" năm 2025, đánh dấu năm thứ 6 liên tiếp được vinh danh.

Đây không chỉ là một cột mốc đáng tự hào, mà còn khẳng định cam kết bền bỉ của OPSWAT trong việc kiến tạo một môi trường làm việc lấy con người làm trọng tâm, dẫn dắt bởi sứ mệnh, và trao quyền để mỗi thành viên đều có thể phát triển bản thân và thăng tiến trong sự nghiệp.

Với hơn 500 nhân sự tại Việt Nam và tốc độ phát triển nhanh chóng khắp khu vực châu Á – Thái Bình Dương, OPSWAT được xem là một trong những môi trường làm việc hấp dẫn nhất trong ngành an ninh mạng, nơi ý nghĩa công việc và giá trị con người hội tụ.

"Nhận giải thưởng lần thứ 6 là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh văn hóa và giá trị cốt lõi của chúng tôi," ông Benny Czarny, Nhà sáng lập & CEO OPSWAT chia sẻ. "Điều chúng tôi đang xây dựng không chỉ là một doanh nghiệp tăng trưởng tốt mà chúng tôi đang thực hiện sứ mệnh bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu của thế giới, và hành trình ấy bắt đầu từ chính con người của OPSWAT."

OPSWAT tiên phong thị trường ở mọi chỉ số trải nghiệm nhân viên

Kết quả khảo sát nội bộ cho thấy OPSWAT vượt xa mức trung bình thị trường ở tất cả các chỉ số về trải nghiệm nhân viên. Khảo sát được thực hiện trên thang điểm 5, phản ánh sự hài lòng, gắn kết và đồng thuận với giá trị doanh nghiệp.

Chỉ số CORE (sự gắn kết & đồng thuận): OPSWAT đạt 4,49 so với mức 3,84 của thị trường. Điều này thể hiện tinh thần gắn bó và hướng tới mục tiêu chung của các thành viên tại đây.

Chỉ số SELF (sức khỏe & động lực): OPSWAT đạt mức 4,56, trong khi mức trung bình của thị trường là 3,95. Đặc biệt, OPSWAT được đánh giá xuất sắc với các chỉ số như: 4,66 cho sự ghi nhận nhân viên, mức 4,70 cho ý định gắn bó lâu dài, và 4,60 cho sự sẵn sàng giới thiệu công ty tới bạn bè và người thân của các nhân viên.

Chỉ số GROUP (hợp tác & môi trường làm việc): OPSWAT nổi bật trên thị trường tuyển dụng với mức điểm rất cao 4,69. Bao gồm trong đó là các điểm số ấn tượng như 4,70 cho cơ hội phát triển công bằng, và 4,64 cho đầu tư vào công nghệ hiện đại hỗ trợ công việc.

Những con số này phản ánh rõ cam kết và hành động của OPSWAT trong việc tạo dựng một môi trường chuyên nghiệp, đoàn kết, đồng thời khuyến khích sự sáng tạo và phát triển của mỗi cá nhân.

Giá trị cốt lõi kiến tạo môi trường làm việc lý tưởng

Thành công của OPSWAT bắt nguồn từ 5 giá trị cốt lõi, được thể hiện trong mọi hoạt động hàng ngày: Mission-Focused – Làm việc với mục tiêu lớn lao: đóng góp vào một thế giới số an toàn hơn; Stronger Together – Đề cao tinh thần đồng đội, hợp tác xuyên biên giới và chia sẻ thành công; Act with Integrity – Minh bạch, trách nhiệm và tạo môi trường an toàn để mọi người lên tiếng; Strive for Excellence – Trao quyền, cung cấp công cụ và phản hồi liên tục để mỗi cá nhân đạt hiệu suất cao nhất; Customer-Driven – Luôn thấu hiểu và đặt khách hàng, đối tác, cộng đồng làm trọng tâm.

"Tại OPSWAT, tôi được tin tưởng giao quyền, khuyến khích phát triển và hỗ trợ bởi một đội ngũ thực sự quan tâm," ông Ngô Minh Nhựt, Giám đốc Kỹ thuật phần mềm tại OPSWAT chia sẻ. "Đây là môi trường hiếm hoi mà hiệu suất làm việc và sức khỏe tinh thần luôn song hành."

Dẫn đầu về thương hiệu nhà tuyển dụng trong lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam

Với hơn 500 nhân sự tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội, OPSWAT đang liên tục đào tạo và phát triển lớp nhân tài ngành an ninh mạng đẳng cấp quốc tế ngay tại Việt Nam.

"Chúng tôi tự hào tạo ra một môi trường nơi nhân tài Việt có thể xây dựng và đóng góp vào những giải pháp bảo mật hàng đầu thế giới," ông Lã Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Nghiên cứu & Phát triển kiêm Tổng Giám đốc OPSWAT Việt Nam cho biết.

Tham gia sứ mệnh cùng OPSWAT: Xây dựng sự nghiệp ý nghĩa

OPSWAT đang tiếp tục tuyển dụng nhân sự ở nhiều lĩnh vực – từ kỹ thuật phần mềm, an ninh mạng, phát triển sản phẩm, chăm sóc khách hàng đến khối vận hành – những người muốn cùng chung tay thực hiện một sứ mệnh mang tầm ảnh hưởng toàn cầu.

"Nếu bạn muốn phát triển sự nghiệp và tạo ảnh hưởng tích cực, OPSWAT chính là nơi dành cho bạn," bà Phạm Thị Quỳnh Hoa, Quản lý Phân tích kinh doanh cấp cao, OPSWAT chia sẻ. Khám phá cơ hội nghề nghiệp tại: www.opswat.com/careers.