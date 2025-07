Orbital 2.0 & The Sentry Q: Giải pháp không gian làm việc cho doanh nghiệp

Orbital 2.0 – Không gian văn phòng chuẩn quốc tế tại TP.HCM

Orbital 2.0 không chỉ là một tòa nhà văn phòng, mà còn là biểu tượng của sự hiện đại và kết nối trong cộng đồng công nghệ. Tọa lạc tại Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) – khu công nghệ cao trọng điểm của TP.HCM, Orbital 2.0 sở hữu vị trí chiến lược khi chỉ 15 phút đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, 30 phút di chuyển vào trung tâm thành phố.

Với tổng diện tích 11.700 m², mỗi tầng rộng tới 1.465 m², tòa nhà được thiết kế để tối ưu ánh sáng tự nhiên và không gian làm việc. Lõi thang máy đặt dọc giúp tăng diện tích sử dụng thực tế, mang đến môi trường văn phòng thoáng đãng, hiện đại – lý tưởng cho các doanh nghiệp vừa và lớn.

Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp toàn diện cũng là điểm nổi bật tại Orbital 2.0 từ thủ tục pháp lý, đăng ký đầu tư, thuế – kế toán, nhân sự, đến hạ tầng công nghệ thông tin. Mọi thứ đều được chuẩn bị sẵn sàng, để doanh nghiệp chỉ cần "xách laptop đến và bắt đầu làm việc."

The Sentry Q – Đẳng cấp Coworking Space cho Startup

Ngay bên trong Orbital 2.0, The Sentry Q (TSQ) mang đến mô hình coworking hiện đại, linh hoạt và sáng tạo.Nơi đây sẵn sàng đáp ứng nhu cầu văn phòng làm việc, môi trường sáng tạo lý tưởng cho cộng đồng khởi nghiệp, các doanh nghiệp công nghệ và freelancer sáng tạo.

The Sentry Q nổi bật với những tiện ích được thiết kế dành riêng cho cộng đồng công nghệ, mang đến một không gian làm việc sáng tạo, linh hoạt và đầy cảm hứng.

Không gian chung rộng rãi, ngập tràn ánh sáng tự nhiên, không chỉ tạo cảm hứng sáng tạo mà còn thúc đẩy sự tương tác giữa các thành viên. Thiết kế nội thất hiện đại và thông minh với các khu vực làm việc linh hoạt, lounge thư giãn, phòng gym và game lounge giúp cân bằng giữa công việc và giải trí.

Bên cạnh đó, The Sentry Q còn sở hữu khu event space chuyên nghiệp, được trang bị màn hình trình chiếu lớn cùng hệ thống âm thanh – ánh sáng hiện đại, lý tưởng cho các hội thảo công nghệ, talkshow hay buổi ra mắt sản phẩm. Hệ thống phòng họp hiện đại đi kèm chính sách sử dụng miễn phí theo số credits dành riêng cho thành viên, giúp tối ưu chi phí và nâng cao trải nghiệm làm việc nhóm.

Dịch vụ F&B onsite cũng được đầu tư chỉn chu, đáp ứng đầy đủ nhu cầu từ cà phê sáng đến các buổi tiệc networking nhẹ vào buổi tối, góp phần tạo nên một môi trường kết nối chuyên nghiệp và hiệu quả cho cộng đồng công nghệ năng động.

Điểm nhấn Công nghệ: Sự kiện NVIDIA tại The Sentry Q

Một minh chứng tiêu biểu cho sức hút của không gian này chính là sự kiện "NVIDIA AI Technology Ecosystem Insights & Applications," phối hợp tổ chức giữa The Sentry Q và QTSC. Sự kiện quy tụ hơn 70 khách mời, trong đó có các chuyên gia từ NVIDIA APAC và nhiều tên tuổi lớn trong lĩnh vực công nghệ và đầu tư tại TP.HCM.

Sự kiện này đã thể hiện khả năng tổ chức chuyên nghiệp của TSQ, nhấn mạnh vai trò trung tâm kết nối công nghệ hàng đầu tại Việt Nam, thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái AI và công nghệ số.

Ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng mới tại The Sentry

Nhằm chào đón khách hàng mới và tiếp sức cho cộng đồng công nghệ, Orbital 2.0 và The Sentry Q triển khai loạt ưu đãi đặc biệt trong tháng 7 và 8, mang đến nhiều lợi ích thiết thực cho các cá nhân và doanh nghiệp đang tìm kiếm không gian làm việc linh hoạt, hiện đại.

Cụ thể, khách hàng sẽ được giảm 20% chi phí di chuyển bằng Grab đến các địa điểm: The Sentry Q (Quận 12), The Sentry Prime (Quận 2) và The Sentry Central (Quận 1) – giúp tối ưu chi phí đi lại và thuận tiện hơn trong việc kết nối giữa các khu vực trung tâm.

Ngoài ra, mùa hè năm nay còn trở nên hấp dẫn hơn với ưu đãi độc quyền dành cho các gói thuê văn phòng và coworking, hỗ trợ tối đa cho các startup, freelancer và doanh nghiệp đang mở rộng hoạt động.

Đặc biệt, khuyến mãi dành riêng cho các đối tác đủ điều kiện khi thuê phòng họp hoặc không gian tổ chức sự kiện, là cơ hội lý tưởng để tổ chức các buổi workshop, hội thảo hay ra mắt sản phẩm trong một không gian chuyên nghiệp và đẳng cấp.

Đây là thời điểm lý tưởng để gia nhập cộng đồng công nghệ năng động và tận hưởng trọn vẹn các tiện ích vượt trội từ Orbital 2.0 và The Sentry Q.

Bạn đã sẵn sàng khám phá môi trường làm việc đẳng cấp? Hay đặt lịch trải nghiệm thực tế và nhận ngay ưu đãi hấp dẫn hôm nay!

Email: leasing@thesentry.com.vn

Hotline: (+84) 969 067 845

Website: https://thesentry.com.vn/vi/