Orchard Grand - Phong cách sống cân bằng toàn diện giữa lòng thành phố mới

Triết lý "wellness living" – sống khỏe, sống cân bằng toàn diện – không chỉ tạo khác biệt về trải nghiệm, mà còn nâng tầm giá trị đầu tư dài hạn cho chủ sở hữu.

"Sống giữa vùng xanh" - Triết lý sống thịnh hành toàn cầu

"Sống giữa vùng xanh" đang trở thành xu hướng toàn cầu, thể hiện qua nhu cầu lựa chọn không gian sống gần thiên nhiên và nguồn nước – yếu tố góp phần nâng cao tuổi thọ và chất lượng cuộc sống. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, việc tiếp xúc với thiên nhiên có thể giảm hormone căng thẳng như cortisol, đồng thời cải thiện chất lượng giấc ngủ và sức khỏe tinh thần. Trong khi đó, một nghiên cứu quy mô lớn của UK Biobank (2024) cho thấy việc sống gần không gian xanh và mặt nước giúp giảm tới 30% nguy cơ mắc các rối loạn tâm thần trong tương lai, đồng thời hỗ trợ cải thiện chất lượng giấc ngủ và giảm hormone căng thẳng.

Sự dịch chuyển quan trọng trong tiêu chí lựa chọn nhà ở tại châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng trong nhiều năm trở lại đây cho thấy yếu tố sức khỏe và hạnh phúc ngày càng được người mua đặt lên hàng đầu. Tại Việt Nam, kết quả khảo sát tâm lý người tiêu dùng quý 4/2024 của Batdongsan.com.vn cũng phản ánh mức độ quan tâm cao đối với bất động sản xanh và năng lực chi trả thêm của người mua, khi có đến 86% người tham gia quan tâm đến nhà ở xanh và 88% sẵn sàng chi trả cao hơn để sở hữu chúng. Điều đó cho thấy, tiêu chuẩn sống hiện đại đã thay đổi rõ rệt – không còn chỉ xoay quanh vị trí, mà tập trung vào chất lượng không gian: nơi thiên nhiên, tiện ích và sự phục hồi tinh thần trở thành trung tâm trong hành trình kiến tạo trải nghiệm sống cho gia chủ.

Yếu tố sức khỏe và hạnh phúc ngày càng được đặt lên hàng đầu khi lựa chọn không gian sống

Orchard Grand hiện thực hóa triết lý này bằng cách đặt dòng chảy thiên nhiên làm mạch chủ đạo trong thiết kế của cả dự án. Thay vì phân tách cứng nhắc thành "mảng xanh" và "mặt nước", dự án vận dụng một triết lý tổng hòa: công viên trung tâm và hồ nước lớn tạo thành vòng ôm thiên biên bao bọc cảnh quan, các mảng vườn xen kẽ trải dọc theo lối đi bộ, sân tập yoga, vườn thiền và những khoảng tĩnh tại được bố trí hợp lý để cư dân dễ dàng tiếp xúc thiên nhiên. Mô hình này tạo nên một chuỗi trải nghiệm liên tục, nơi ánh sáng, cây cối và mặt nước cùng tương tác để thúc đẩy trạng thái phục hồi cả về thể lực lẫn tinh thần. Hệ sinh thái tiện ích đa tầng, đa chức năng với 99 tiện ích độc tôn lần đầu tiên ra mắt tại Bình Dương, vừa phục vụ nhu cầu cộng đồng vừa tạo không gian riêng tư, đảm bảo trải nghiệm sống thư giãn và tái tạo năng lượng hàng ngày cho cư dân đô thị.

Mảng xanh và mặt nước hài hòa tạo nên một dòng chảy xuyên suốt trong hệ tiện ích tại Orchard Grand

Từ tiện ích chăm sóc toàn diện đến giá trị bền vững

Không chỉ là dừng lại ở câu chuyện chất lượng sống, tiện ích chăm sóc sức khỏe còn là một yếu tố định giá mới trong thị trường bất động sản hiện đại. Báo cáo Build Well to Live Well của Global Wellness Institute (2018, cập nhật 2025) cho thấy phân khúc bất động sản gắn với yếu tố sống khỏe, sống cân bằng đã tăng trưởng mạnh mẽ trong vài năm gần đây và đang tạo ra mức chênh giá đáng kể - cao hơn 10–25% - so với sản phẩm tiêu chuẩn. Điều đó cũng có nghĩa rằng, những tiêu chuẩn thiết kế sinh học, hệ thống lọc không khí, tiện ích spa và yoga, ánh sáng theo nhịp sinh học và các giải pháp chăm sóc sức khỏe tại chỗ,... đang được thị trường trả phí để sở hữu.

Tiện ích chăm sóc sức khỏe đang trở thành một yếu tố định giá mới trong thị trường bất động sản hiện đại

Orchard Grand tận dụng chính những yếu tố đậm chất xu hướng đó để định vị giá trị bền vững của khu căn hộ, từ hệ tiện ích được thiết kế toàn diện cho thể chất, tinh thần và cảm xúc cư dân đến thiết kế căn hộ khoáng đạt, thông minh. Những căn Duplex với trần cao 6,3 mét mang lại cảm giác không gian rộng và thông thoáng, trong khi các căn ba phòng ngủ được bố trí vuông vức ở vị trí góc giúp tối ưu tầm nhìn và đối lưu không khí. Ngoài ra, các căn hai phòng ngủ được thiết kế với phòng tắm có khả năng retrofittable - có thể nâng cấp, cải tạo dễ dàng mà không cần phá dỡ kết cấu, phù hợp với nhu cầu cá nhân hóa của gia chủ theo thời gian. Cách nhà vài bước chân, hồ bơi vô cực dài 50 mét và khu thủy trị liệu chuyên biệt là những điểm nhấn hiếm thấy trong phân khúc cao tầng tại Bình Dương, tạo ra trải nghiệm thư giãn và phục hồi theo tiêu chuẩn quốc tế ngay trong nhịp sống thường nhật. Việc tích hợp dòng chảy tiện ích chăm sóc toàn diện lấy cảm hứng từ triết lý "sống giữa vùng xanh" và các giải pháp thiết kế linh hoạt giúp dự án đáp ứng hoàn hảo kỳ vọng của nhóm khách hàng trẻ thành đạt và giới chuyên gia, những người ngày càng xem không gian sống là một hệ sinh thái chăm sóc toàn diện.

Giới thiệu về Tổng Dự án Sycamore

Sở hữu diện tích 18,9 ha, do CapitaLand Development cùng phối hợp với Tập đoàn UOA phát triển, SYCAMORE tọa lạc tại vị trí chiến lược trên đại lộ Hùng Vương, Thành phố mới Bình Dương. Dự án cung cấp 3.500 căn hộ sở hữu lâu dài thuộc các phân khu thấp, trung và cao tầng, mang đến không gian sống chất lượng cho khoảng 13.000 cư dân. Với tổng giá trị phát triển dự án ước đạt khoảng 1 triệu đô la Singapore (18 nghìn tỷ đồng), toàn dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2028.

Giới thiệu về CapitaLand Development (Việt Nam) (https://www.capitaland.com/vn)

CapitaLand Development (CLD) là nhánh phát triển bất động sản trực thuộc Tập đoàn CapitaLand, với danh mục đầu tư đạt khoảng 21,3 tỷ đô la Singapore tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2025. CLD tập trung vào ba thị trường trọng điểm là Singapore, Trung Quốc và Việt Nam, phát huy thế mạnh phát triển các loại hình bất động sản đa dạng như dự án phức hợp, trung tâm thương mại, văn phòng, lưu trú, căn hộ và nhà ở, khu công nghiệp, hậu cần và trung tâm dữ liệu.

Tại Việt Nam, CLD giữ vai trò quản lý và thúc đẩy hoạt động đầu tư phát triển, góp phần định hình thị trường bất động sản trong nước. Sau hơn 30 năm hiện diện, CLD (Việt Nam) xây dựng danh mục gồm 1 dự án mô hình SOHO, 2 dự án phức hợp, cùng hơn 19.000 căn hộ và nhà ở chất lượng trải rộng trên 19 dự án. CLD đã khẳng định vị thế qua hàng loạt giải thưởng danh giá như Asia Pacific Property Awards, PropertyGuru Asia Property Awards, PropertyGuru Vietnam Property Awards và giải Rồng Vàng, nhờ thế mạnh vượt trội trong quy hoạch tổng thể, phát triển quỹ đất và triển khai dự án.

Không chỉ dừng lại ở phát triển các dự án, CLD hướng đến mục tiêu trở thành nhà phát triển bất động sản được tin chọn, góp phần tô điểm cuộc sống và nâng tầm cộng đồng. Doanh nghiệp cam kết kiến tạo không gian sống, làm việc và giải trí chất lượng, tích hợp các giải pháp đổi mới và bền vững.

Là thành viên của Tập đoàn CapitaLand, CLD đặt tính bền vững làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động. CLD góp phần nâng cao đời sống môi trường, xã hội cho cộng đồng nơi doanh nghiệp hiện diện, đồng thời tạo ra giá trị kinh tế lâu dài cho các bên hữu quan.

