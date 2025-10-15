OrthoLite Việt Nam – Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2025 – HR Asia Award

Chương trình được tổ chức bởi HR Asia. Đây là giải thưởng nhằm đánh giá và tôn vinh những doanh nghiệp sở hữu chính sách nhân sự xuất sắc, nhân viên có mức độ gắn kết cao cùng văn hóa làm việc chuyên nghiệp, lành mạnh.

OrthoLite Việt Nam đã xuất sắc vượt qua nhiều vòng đánh giá khắt khe ở tất cả các cấp lãnh đạo trong công ty, đáp ứng vượt trội các tiêu chí để giành vị trí này. Kết quả đánh giá của HR Asia cũng cho thấy, OrthoLite Việt Nam đạt điểm số nổi bật, vượt xa so với mặt bằng chung của thị trường.

Ông Glenn Barrett – Nhà sáng lập kiêm CEO Tập đoàn OrthoLite chia sẻ: "Chúng tôi vô cùng tự hào về đội ngũ và ban lãnh đạo xuất sắc tại Việt Nam. Sự tận tâm, tinh thần chủ động và hợp tác chặt chẽ của họ chứng minh trọn vẹn nét văn hóa riêng biệt mà chúng tôi đã xây dựng – yếu tố cốt lõi tạo nên thành công. Chính văn hóa ấy đã giúp đội ngũ của OrthoLite không ngừng mang đến những giải pháp về lót giày chất lượng cao cho các thương hiệu đối tác trên toàn cầu."

Hiện nay, OrthoLite Việt Nam có hơn 1.000 nhân viên, đang làm việc trong một nhà máy hiện đại tại TP. Hồ Chí Minh. Nhà máy đã ứng dụng công nghệ tự động hóa, phát triển dây chuyền tinh gọn, cùng sự chú trọng đến quy trình sản xuất bền vững nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường. OVN không chỉ là trung tâm sản xuất then chốt của Tập đoàn OrthoLite mà còn là hình mẫu cho hoạt động sản xuất bền vững trong ngành công nghiệp giày da.

Ông Mark Coffield – Tổng Giám đốc OrthoLite Việt Nam, chia sẻ: "Chúng tôi vô cùng hạnh phúc khi được ghi nhận và vinh danh hai năm liên tiếp. Thành công này là minh chứng cho tinh thần hợp tác và sự tận tụy không ngừng của toàn thể đội ngũ OVN, đồng thời là nền tảng cho mọi mối quan hệ bền chặt mà chúng tôi xây dựng với các thương hiệu đối tác trên toàn cầu."

OrthoLite Việt Nam là một trong sáu nhà máy sản xuất tích hợp theo chiều dọc của Tập đoàn OrthoLite, cùng nhau mang đến tính nhất quán, minh bạch và những chuẩn mực hàng đầu cho hơn 550 thương hiệu đối tác.

Mới đây, OrthoLite Việt Nam cũng đạt điểm số lên đến 90% từ Higg Index – đây bộ chỉ số quốc tế hàng đầu đánh giá mức độ bền vững của doanh nghiệp, trong việc quản lý môi trường, năng lượng, nguồn nước, nước thải, chất lượng không khí và hóa chất.

Ông Mark Coffield cũng ghi nhận: "Tất cả thành quả này có được là nhờ sự lãnh đạo tận tâm của bà Jenny Lê, Giám đốc Hành chính - Nhân sự OrthoLite Việt Nam, người đã dẫn dắt tất cả các chương trình của nhân sự trong suốt hơn sáu năm qua. Đồng thời, thành công ngày hôm nay cũng là kết quả từ sự nỗ lực không ngừng của toàn thể đội ngũ OVN, những người mỗi ngày đều kiên trì theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững."

