Sari Murni Abadi (SMA) thông báo họ đang mua lại Công ty Bibica của Việt Nam từ Tập đoàn PAN Group, vào ngày 28/10/2025.

Tập đoàn PAN (HOSE: PAN) đã hoàn tất việc chuyển nhượng CTCP Bibica (HOSE: BBC) cho Sari Murni Abadi (SMA), một tập đoàn hàng tiêu dùng tại Indonesia. Thương vụ này đánh dấu sự rút lui của PAN khỏi Bibica sau 8 năm, đồng thời mở đường cho SMA thâm nhập sâu rộng vào thị trường bánh kẹo Việt Nam.

Theo các thông báo được phát đi, Tập đoàn hàng tiêu dùng Indonesia Sari Murni Abadi (SMA), đơn vị sở hữu thương hiệu snack Momogi, đã hoàn tất thương vụ mua lại CTCP Bibica từ PAN Group. Giá trị của thương vụ này không được các bên liên quan tiết lộ.

Bibica là một trong những nhà sản xuất bánh kẹo có lịch sử lâu đời tại Việt Nam, sở hữu mạng lưới phân phối hơn 100.000 điểm bán và các nhà máy tại Long An, Hà Nội.

Phía SMA cho biết, việc mua lại Bibica phù hợp với tham vọng mở rộng dấu ấn quốc tế và củng cố vị thế trên thị trường hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) toàn cầu của tập đoàn này. "Thông qua sự hợp tác này với Bibica Việt Nam, chúng tôi tin rằng sự hiệp lực sẽ cải thiện đáng kể hiệu quả sản xuất và phân phối xuyên biên giới”, ông Servin, Giám đốc Tài chính SMA, chia sẻ trong thông báo chính thức vào ngày 03/11.

Ông nhấn mạnh thương vụ sẽ mở rộng danh mục sản phẩm của SMA từ snack sang bánh quy và các loại bánh kẹo khác, đồng thời tạo cơ hội cho việc tối ưu hóa chuỗi cung ứng và nâng cao năng lực nghiên cứu phát triển.

PAN Group đã hoàn tất quá trình thâu tóm Bibica sau nhiều năm cạnh tranh với Lotte để giành quyền kiểm soát. Trong đợt chào mua công khai cuối cùng vào năm 2022, PAN Group chi ra ước tính hơn 524 tỷ đồng để nâng tỷ lệ sở hữu lên 98,3%, chấm dứt sự giằng co giữa các cổ đông và đưa Bibica hoàn toàn về hệ sinh thái của PAN.

Kết quả kinh doanh của Bibica từ năm 2017

Nhìn lại giai đoạn Bibica hoạt động dưới quyền kiểm soát của PAN Group, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp không có nhiều biến động. Trong năm 2024, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.780,7 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 131,6 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Bibica đạt 1.127 tỷ đồng doanh thu và 86,2 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Động thái chuyển nhượng Bibica của Tập đoàn PAN đã được chuẩn bị trước đó. Vào ngày 03/11, HĐQT Tập đoàn PAN đã thông qua nghị quyết về việc thành lập Công ty TNHH MTV Bibica Capital, một công ty con 100% vốn hoạt động trong lĩnh vực tài chính.

Bibica Capital có vốn điều lệ gần 1.650 tỷ đồng, được góp vốn bằng toàn bộ hơn 18,4 triệu cổ phiếu BBC do PAN nắm giữ. Số cổ phần này được định giá theo giá giao dịch bình quân 30 phiên tính đến 30/10 là 89.237 đồng/cổ phiếu, tương đương giá trị hơn 1.640 tỷ đồng. Việc thành lập pháp nhân mới này được xem là bước đi kỹ thuật để thực hiện quá trình thoái vốn và chuyển nhượng Bibica cho đối tác Indonesia.