Patrick Eyewear kết hợp cùng tròng Nikon giới thiệu dòng sản phẩm giới hạn

03-11-2025 - 19:30 PM | Doanh nghiệp giới thiệu

Patrick Eyewear kết hợp cùng tròng Nikon giới thiệu dòng sản phẩm giới hạn

Máy ảnh Nikon, với các body tích hợp cảm biến cao cấp, cùng những ống kính Nano kinh điển đã đưa thương hiệu Nikon trở thành một tên tuổi lớn đối với người yêu nhiếp ảnh tại châu Á, trong đó có Việt Nam.

Thành công đến từ những chất ảnh trong trẻo là một nền tảng tuyệt vời để hãng chinh phục các lĩnh vực khác như thiết bị đo lường, kính hiển vi,... Nổi bật nhất trong số đó chính là các sản phẩm tròng kính thuốc.

Những ai đã từng dùng, hoặc chỉ cần biết đến máy ảnh Nikon, sẽ phần nào hình dung được chất lượng những chiếc tròng kính nhãn khoa với công nghệ và chất lượng đến từ Nhật Bản.

Người dùng sẽ dễ dàng chọn lựa một sản phẩm phù hợp cho mình, với nhiều giải pháp thấu kính cho nhiều phân khúc tuổi khác nhau, từ đơn tròng cận - viễn - loạn, đến các tròng kính thư giãn mắt, kính đa tròng cho nhóm tuổi trung niên.

Tròng kính độc quyền tại Patrick Eyewear

Đặc biệt trong lần ra mắt tròng kính tại Việt Nam năm nay, Nikon đã kết hợp với Patrick Eyewear, độc quyền mang đến dòng sản phẩm kính đa tròng Nikon SeeMax Master Z và Nikon SeeMax Ultimate Z. Đây là những dòng kính thuốc cao cấp nhất, và cũng là những sản phẩm có thiết kế công phu nhất.

Patrick Eyewear kết hợp cùng tròng Nikon giới thiệu dòng sản phẩm giới hạn- Ảnh 1.

Sở dĩ Nikon SeeMax Master Z và Nikon SeeMax Ultimate Z không xuất hiện đại trà, vì đây là một tổ hợp thấu kính đặc biệt, cần phải lấy được đầy đủ các thông số liên quan đến mắt, khuôn mặt, khoảng cách, độ cong, độ nghiêng, hành vi chuyển của mắt, độ nhạy thị giác... Sau đó, ứng dụng AI để phân tích và tạo nên một tròng kính đặc biệt, riêng biệt cho từng đôi mắt.

Patrick Eyewear kết hợp cùng tròng Nikon giới thiệu dòng sản phẩm giới hạn- Ảnh 2.

Tất cả mọi sự "phức tạp" này là bước tiến đột phá, để đổi lấy một tầm nhìn rộng rãi, thoải mái, dễ thích nghi. Và hơn hết là mang đến tính linh hoạt, tự tin cho người dùng kính đa tròng.

Những con người đam mê sự hoàn hảo

Đại diện từ Patrick Eyewear, ông Đặng Hoàng Phúc cho biết, "Việc kết hợp giữa Patrick Eyewear và tròng kính Nikon tại Việt Nam là nhờ sự đồng điệu trong triết lí hoàn hảo của hai bên.

Một bên tôn sùng tính tuyệt đối trong công nghệ, vượt qua mọi giới hạn để cho ra mắt những thấu kính thượng hạng.

Một bên là chuẩn mực của sự tỉ mỉ trong thao tác đo mắt, làm kính. Cho người mang kính một trải nghiệm tuyệt vời nhất.

Cả hai đều hướng đến lý tưởng chung, một cộng đồng với tầm nhìn trong trẻo, và chất lượng sống tốt hơn."

Patrick Eyewear là đơn vị duy nhất tại khu vực sử dụng thiết bị có tích hợp AI để đo lường các thông số cá nhân hoá cho từng ca May Đo Khúc Xạ, một kỹ thuật làm kính độc quyền, được thực hiện bởi đội ngũ Kỹ thuật viên hơn 20 năm kinh nghiệm, đủ sức hiện thực hoá sức mạnh công nghệ của thấu kính đa tròng Nikon, làm cho những cặp kính thích nghi với người mang, không phải ngược lại.

Tham khảo các sản phẩm tròng kính Nikon: https://www.pew.vn/trong-kinh-nikon/

Liên hệ Patrick Eyewear để đặt lịch trải nghiệm đo mắt chuyên sâu ứng dụng Trí Thông Minh Nhân Tạo.

Hotline: 0906003396

Website: https://www.pew.vn/

Ánh Dương

Phụ Nữ Số

